Daddy Cool, Ma Baker, Sunny, Rasputin, Gotta go home, Rivers of Babylon... El listado de éxitos de Boney M. es interminable. Pero, claro, hablamos de un proyecto cuyo origen se remonta a la primera mitad de la década de los setenta, a los años previos al boom de la música disco. Así que, quizá no aparecieron en el lugar idóneo, pero sí en el momento justo. Fue el legendario productor Frank Farian quien se tiró a la piscina con un grupo de artistas desconocidos y una canción (Baby do you wanna bump?) que lo acabó reventando en los Países Bajos. El resto, como suele decirse, es historia, y casi cincuenta años de aquella irrupción en la escena, Boney M. llegan hoy a Murcia para dar la bienvenida a la Navidad.

Por su puesto, lo harán sin su carismático líder, Bobby Farrell, fallecido el 30 de diciembre de 2010 en un hotel de San Petersburgo (Rusia) tras un concierto. El trágido suceso -tenía 61 años- paralizó la actividad del grupo durante dos años, pero finalmente sus compañeros decidieron seguir defendiendo su legado conjunto sobre los escenarios. Eso sí, para ello debían encontrar una nueva voz masculina, un sustituto (tarea nada sencilla), aunque siempre y en todo momento «desde un gran respeto y cariño hacia Bobby». Y, desde luego, dieron con la tecla. Porque la actual formación de Boney M. «Tiene la gran facultad de conseguir, en sus actuaciones, plasmar todo el sonido y el feeling que transmiten los discos de estudio de la banda», aseguran desde la Sala Mamba!, sobre cuyo escenario realizarán esta noche su performance. «Con el valor añadido de conectar y trasmitir al público todo lo que conlleva un show en directo –añaden estas mismas fuentes–, consiguen trasmitir toda la fuerza de un gran directo, que pocas veces unos artistas consiguen plasmar y trasformar en un gran espectáculo». Así, quienes asistan esta noche al concierto podrán disfrutar de un espectáculo que, sin ocultar sus diferencias con el que ofrecían en su momento Farrell y compañía –hoy solo queda de la formación original Liz Mitchell–, está a la altura de la historia de un grupo que no es solo de culto dentro de la disco music, sino también de la cultura dance europea.