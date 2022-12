Las ruinas de Atenas. Marcha turca y la Sinfonía nº 5 en do menor de Beethoven, junto con El danubio azul de Johann Strauss, ocuparán los atriles de los músicos durante el tradicional Concierto Extraordinario de Navidad de la Joven Orquesta Sinfónica de Cartagena. Presentada ayer, la actuación tendrá lugar el viernes 30 de diciembre en el Auditorio El Batel, a las 20.00 horas. Las entradas ya están a la venta en taquilla y en la página web auditorioelbatel.es.

El encargado de anunciar los pormenores del concierto fue el concejal del área de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena, David Martínez Noguera, que estuvo acompañado por el presidente de la Joven Orquesta Sinfónica de Cartagena (JOSCT), Álvaro Valdesueiro, y el director de la formación, Álvaro Pintado. «Este año volveremos a disfrutar de una orquesta que nació en 2016 y que se ha convertido en parte activa de la cultura cartagenera ofreciendo cada año cinco conciertos, tanto como orquesta sinfónica, como con grupos reducidos», señaló el edil.

En este sentido, con el fin del año llegamos al final del ciclo de conciertos de la JOSCT; broche que este año tiene un sabor especial:«Desde 2019 no podemos celebrar en todo su esplendor el Concierto Extraordinario de Navidad. Así que se tratará de una ocasión muy especial para nosotros. Pero no sólo por esto, si no también por las piezas que vamos a interpretar», apuntó Pintado. Por su parte, Valdesueiro destacó que jóvenes de siete autonomías distintas y de diez provincias están convocados para esta actuación, «dando cuenta de la importancia de nuestra orquesta, que en tan sólo cinco años se ha puesto a la altura de sus homónimas».