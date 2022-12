Después de estar nominado en cinco ediciones, este año el fotógrafo aguileño Eduardo Blanco ha sido premiado con la Lente de Oro al Mejor Reportaje Internacional de Boda, uno de los premios internacionales más prestigiosos de la fotografía de bodas, que por primera vez en esta categoría de reportaje llega a España con el trabajo realizado en Murcia en el enlace de Encarni y Ángel.

Un trabajo que consiguió la máxima nota. “Fue como la obra maestra”, apunta el fotógrafo aguileño al indicar a La Opinión de Murcia la puntuación que logro su trabajo, quien explicaba que “es el premio que más trabajo cuesta conseguir” puesto que participan fotógrafos de los sesenta y dos países que engloban la Lente de Oro. “Son muchos fotógrafos los que concursan y solo hay un premio por categoría”, apunta Eduardo, que ha recibido este premio no por una fotografía, sino que “ha sido el mejor reportaje internacional este año, representa la Lente de Oro una boda nuestra”, comenta con satisfacción.

Un reportaje realizado “solamente el día de la boda, no se puede enviar ni preboda, ni postbodas, es el día de la boda tal cual sucedió, no se puede retocar demasiado, se otorga al mejor trabajo completo en general”, explica tras recibir un premio que al final puntúan los propios fotógrafos de los distintos países y a los que “les ha gustado mi trabajo”, comentan recordando lo difícil que es conseguirlo: “Otros años he llegado a estar nominado, mi trabajo ha estado ahí, pero al final dependes de todos los fotógrafos de los distintos países y este año más de la mitad de los votos nos los hemos llevado nosotros”.

Eduardo explica que en sus trabajos busca "siempre la esencia, y creo que esta boda se transmite bastante bien, es un reportaje que se compone de veinte imágenes que la explica bastante bien”, logro una historia en imágenes, “cuenta la historia que al final es lo que se pretende” y para ello “se juega con lo artístico, pero sin intervenir demasiado en la escena, adaptarme a lo que está pasando”, cometa el fotógrafo, quien recuerda cómo realizó este reportaje que han premiado.

“Muchas de las fotos están hechas en las casas antes de llegar a la ceremonia. Recogen las emociones de la gente, cuando se está vistiendo la novia, las emociones de los padres”, pero sobre todo en esta boda “tienen una hija de 3 años que me dio mucho juego, porque al final esas imágenes son lo que les queda a los novios, recordar ese día”, asegura.

"Eso es lo que han premiado”, un fotógrafo al que le “gusta crear sin interferir demasiado, contar lo que pasa con mi esencia, mi toque personal, que la boda fluya y yo fluir con ella”, relata.

La noticia la recibió en directo, presenciando la ceremonia, que se celebró en Massachusetts (Estados Unidos). Cuando a la una de la madrugada en España salió su premio “estaba en casa con mi mujer que acababa de acostarse, los desperté a todos, a la familia también por teléfono”, cuenta.

Un premio que le sirve para seguir mejorando: “Yo nunca he competido contra fotógrafos, yo siempre he trabajado para superarme a mí mismo y esa motivación ha sido lo que me ha llevado a la Lente de Oro”.