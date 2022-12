El Warm Up - Estrella de Levante ha querido adelantarse a Papá Noel y este martes le hizo un último (¿?) regalo a los aficionados hasta 2023: el ‘regreso’ de Moderat. Y es que el trío alemán figuraba como uno de los cabezas de cartel de su edición de 2020, pero la pandemia por covid-19 impidió que Gernot Bronsert y Sebastian Szary (Modeselektor) y Sascha Ring (Apparat) lideraran la vertiente electrónica del festival murciano.

Se trataba, además, de un concierto muy esperado por los fanáticos del género, ya que grupo acababa de regresar a los escenarios tras disolverse en 2017. Pero, como no hay mal que por bien no venga, este ‘aplazamiento’ va a permitir que los germanos presenten en Murcia, en La Fica –el 29 o 30 de abril– los temas que componen su último disco, More d4ta (2022), el primero en seis años (y cuarto desde la unión de Modeselektor y Apparat en 2002, hace ahora justo dos décadas).

Además, como apuntan desde el Warm Up, los berlineses «no han perdido su esencia, oscilando entre los sonidos más minimalistas y otras producciones electrónicas complejas y emotivas». Eso sí, durante su performance en el festival no escatimarán en clásicos, sirviendo a los warmers una lluvia de hits como More love, Undo rendo, Reminder y Bad kingdom que irá acompañada de una puesta en escena de altura con juegos de luces y una producción audiovisual «única».

Con esta confirmación son ya 32 las bandas confirmadas para la edición de 2023, que además de con Moderat cuenta con nombres de altura como Franz Ferdinand, Hot Chip, Vetusta Morla y Viva Suecia. Los abonos están a la venta desde 68,99 euros en warmupfestival.es y en entradas.com, donde también se pueden adquirir ya a 14,99 las entradas sueltas para la fiesta de presentación del 28 de abril.