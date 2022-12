Aún sin haberse dado a conocer el nombre de los bailarines implicados, la Gran Gala de Navidad ‘Estrellas de la Danza’, de José Carlos Martínez, ya había vendido la mayoría de las localidades disponibles en el Auditorio El Batel. Las razones son diversas: para empezar, será la primera vez que este evento se celebre en la ciudad portuaria desde que naciera en 2019 (hasta ahora, todos los años ha tenido como escenario regional el Auditorio Víctor Villegas de Murcia); para continuar..., sí, el director artístico es uno de los hijos predilectos de Cartagena, uno de los bailarines y coreógrafos más destacados de la danza española, actual responsable del prestigioso ballet de la Ópera Nacional de París, y, por último, conviene subrayar una realidad, y es que la agenda de contactos de Martínez es una de las más lustrosas de esta disciplina, con lo que su sola presencia es garantía de un elenco internacional del más alto nivel.

Pues bien, quienes compraron las entradas ‘a ciegas’ no se van a sentir defraudados, ya que este martes se desvelaron los detalles de la gala –que tendrá lugar el próximo martes; es decir, el día 27– y, entre las ‘estrellas de la danza’ convocadas en Cartagena figuran miembros del Ballet Nacional de España y de la Compañía Nacional de Danza, pero también primeros bailarines y solistas de las óperas de Croacia y Bucarest. Ellos serán los encargados de ejecutar las once piezas que componen el programa y que abarcan pasos a dos de conocidos ballets del repertorio clásico junto a otras piezas de diversos estilos como la danza española o el lenguaje contemporáneo.

En este sentido, la Gran Gala de Navidad ‘Estrellas de la Danza’ quiere este año poner el acento sobre la faceta coreográfica de varios de los participantes; en especial, del propio José Carlos Martínez, de quien se mostrarán dos pasos a dos. De hecho, cuando se cumplen dos décadas de su debut como creador, el trabajo del artista cartagenero estará presente desde la apertura del espectáculo, cuando por Iván Delgado del Río y Aída Badia interpretarán e paso Scarlatti, extraído de la producción Les enfants du paradis (2008), con la que obtuvo el Premio Benois de la Danse, el ‘Oscar del ballet’.

Por otro lado, Martínez –como antigua estrella del ballet de la Ópera de París– no ha podido resistirse a hacer una relectura de un clásico que fue interpretado por primera vez por la prestigiosa compañía francesa que hoy dirige: Giselle, considerada la obra cumbre del romanticismo y estrenada en 1841 con coreografía original de Jean Coralli y Jules Perrot. La versión del cartagenero vio la luz este mismo año en Zagreb, y de aquella producción se ha extraído el segundo de estos pasos a dos, que será interpretado esta vez por los bailarines principales de la Ópera de Croacia: Iva Vitić Gameiro, quien encarnará a la sufrida protagonista, y Guilherme Gameiro Alves, en la piel de Albrecht. En la segunda parte, la balcánica y el portugués volverán a verse las caras para interpretar la pieza Near this, del coreógrafo serbio Leo Mujić.

Por su parte, la intérprete catalana Ada González, solista de la Ópera Nacional de Bucarest, realizará fragmentos de dos clásicos de repertorio danzístico: El corsario (1899) y el paso a dos del segundo actor de El lago de los cisnes (1895), conocido popularmente como ‘El cisne blanco’. Tendrá como partenaire al también solista de la Ópera Nacional de Bucarest Ionuț Diniță. Y después de haber dado inicio a la gala con Scarlatti, Iván Delgado del Río, bailarín principal de las producciones de la antigua étoile de la Ópera de París Karl Paquette, pondrá de relieve su faceta de coreógrafo en Las coles, un solo sobre su amor a su ciudad natal, Sevilla, sobre música de Coetus.

También actuarán en El Batel Aída Badia y Aleix Mañé, que fueron promovidos a la categoría de solistas de la Compañía Nacional de Danza bajo la dirección de José Carlos Martínez. Vendrán con una pieza titulada SixBreatH y el estreno absoluto de NauJ, coreografías firmadas por el propio Mañé. La primera trata sobre el proceso psicológico y emocional de un enfermo terminal y representa de una forma bella y casi espiritual la fase de aceptación del inevitable desenlace. Por su parte, NauJ es un dúo poético sobre las grietas del alma. Y redondeando su participación en la Gran Gala de Navidad ‘Estrellas de la Danza’, Mañé ofrecerá el solo Puñal, con coreografía de Eduardo Zúñiga sobre la conocida canción Amor de hombre.

Por último, el Ballet Nacional contará con dos representantes: Sara Arévalo y Carlos Sánchez. Ambos mostrarán sus propias coreografías: La vida breve, un dúo que evoca la tradición más pura de la danza española con el uso de la castañuela como instrumento principal, y Benamor, una interpretación de un paso a dos sin argumento que utiliza recursos estilísticos propios de la danza española. Quienes quieran disfrutar de ellos la próxima semana todavía están a tiempo de reservar su localidad, aunque el cierre de esta edición prácticamente solo quedaban entradas en el segundo anfiteatro del auditorio.