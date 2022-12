Molina recibió este jueves al escritor granadino Fernando Navarro como a una auténtica estrella. El ganador del XIX Premio Setenil al mejor libro de relatos publicado en España en 2022 (por Malaventura) se confesaba de naturaleza «pudorosa y tímida», e incluso se mostraba sorprendido por la acogida y expectación de la localidad ante su llegada. Pero, no en vano, hablamos de un certamen reconocido como el ‘Oscar del cuento’ y que es, por supuesto, una referencia para editores y autores que cultivan este género.

Así, Navarro tuvo que atender a los medios durante una ajetreada jornada matinal que tuvo lugar casi en su integridad en el IES Francisco de Goya, donde también protagonizó un encuentro con alumnos de Secundaria y Bachiller. Sin embargo, no fue hasta por la tarde cuando recibió la placa que le autoriza como ganador de este prestigioso certamen, dotado con 10.000 euros. «Estoy muy contento, tenía muchas ganas de compartir este premio con todos vosotros», aseguraba el autor, sabedor del dictamen del jurado desde el pasado mes de octubre.

De hecho, en este tiempo, el también guionista granadino –ha colaborado, entre otros, con Álex de la Iglesia, Rodrigo Cortés, Paco Plaza, Jonás Trueba y Jaume Balagueró– ha podido comprobar lo que significa ganar el Setenil. «No sé si ha repercutido a nivel de ventas porque no suelo preguntar cifras por cautela, pero sí que me ha llevado a estar en ciertos rankings y, claramente, ha mejorado mi posición como autor. De hecho, a raíz del anuncio del premio me han llegado un montón de cosas positivas y felicitaciones de compañeros que yo creo que ni sabían que había publicado un libro», bromeaba.

Además, Navarro –que define Malaventura como «un western ácido o como una película de fantasmas que todavía no se ha rodado»– también ‘disfrutó’ del descubrimiento de la tradicional placa conmemorativa que cada año se coloca en recuerdo del ganador en uno de los bancos del Paseo Rosales. «Me da mucha verguenza..., pero me ha encantado. Espero que vayan allí muchas parejas a meterse mano y muchos jóvenes a beberse unos litros», bromeaba.

Por su parte, el jurado se refirió al que consideran como el ‘Mejor Libro de Cuentos Publicado en España en 2022’ como «un acid western de aires tarantinescos. Un abanico de historias con el sur como obsesión. Un híbrido de Lorca y Cormac McCarthy que bebe tanto de las letras de la tradición flamenca como de Sergio Leone».