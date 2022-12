Claudia Orellana: "Puede que este verano hagamos un Summer Rock Murcia"

Ya en la cuenta atrás para Navidad, suenan por todas partes los consabidos villancicos, ya sean tradicionales como El tamborilero o ‘modernos’ como All I want for Christmas is you. Más allá del casi ineludible denominador común, en Murcia tenemos el Christmas Rock (ya van doce ediciones con esta), una gala centrada en la música de estas fiestas, pero en clave pop, rock, blues, soul... Y aunque siempre ha tenido una gran acogida, este año ha sido especialmente complicada de sacar adelante, según confiesa Claudia Orellana, de Son Buenos, que produce el evento para el Ayuntamiento de Murcia.

Pero llevan trabajando en este concierto desde octubre, incluso antes de saber si se haría o no. Un acto de fe. Además, la mayoría de los participantes son músicos muy jóvenes que no conocían el evento, pero todo se solventa –según cuentan– con el magisterio de los músicos y arreglistas profesionales de la Christmas Rock Band, que prácticamente actúan como coaches para los diferentes vocalistas. El actor, músico, acróbata y malabarista Salvador Riquelme, cantante de Se ha Perdido un Niño, será el maestro de ceremonias, e irá dando paso al resto de participantes: Carmesí, Carlos Segura (Malva), Eva Ros y Javi Zapata (Cutre), Evelyn Piñero y Bienve Campoy (EVVE) y Rubén Villahermosa. Eso será esta tarde, a partir de las 19.00 horas, en Belluga, pero antes hemos querido hablar con la gran artífice da gala. Claudia, afortunadamente el Christmas Rock no faltará a su cita. ¿Cuáles eran tus temores? Siempre hay temores, pero también mucha ilusión. Teníamos miedo de que finalmente no se hiciera, de que no pudiéramos pagar a músicos y artistas que llevan meses trabajando para ofrecer el mejor show posible, de que no diera tiempo a anunciarlo y nadie se enterara, de que Murcia olvidara once años de Christmas Rock. Pero la ilusión del resultado final y encontrarte con artistas tan increíbles lo supera todo. La producción corre a cargo de Son Buenos y el Ayuntamiento de Murcia, con dirección artística del maestro José Antonio Herrera y dirección técnica de Marcos Funky. Y en lo referente a los vocalistas, parece que hayáis querido apostar por músicos muy jóvenes. ¿Se implican de la misma manera o habéis tenido que hacer algo de pedagogía? El espíritu es el mismo, pero al principio cuesta que entiendan el concepto. Y es que decir ‘sí’ es un acto de valentía. Acostumbrados a estar con sus músicos, con su banda y con su sonido, les cuesta salir de su zona de confort. Cuesta más que se suban al carro; les da más miedo. Pero luego, a pesar de los nervios, es una delicia ver cómo disfrutan cada paso. Los músicos del equipo ejercen como coaches, dando asesoramiento. ¿Qué recompensa reciben los participantes? Eso tendrías que preguntarles a ellos, pero creo que vivir la experiencia, trabajar con músicos tremendos y poner su creatividad y talento a prueba, que siempre es algo bueno. Y además entran en contacto con músicos de otras escenas, con experiencias profesionales diferentes a las suyas. Es muy enriquecedor. La selección del repertorio cada año debe ser más difícil para no repetirse. ¿Qué novedades presenta este año? Este año hay temas compuestos y desarrollados expresamente para el evento. Pero, además, la selección de temas a adaptar a su estilo personal es sorprendente. Repasemos los cantantes de esta duodécima edición. ¿Habrá duetos? El año pasado no hubo... Sí, dos: Cutre, formado por Eva Ros y Javi Zapata, cuyo proyecto destaca por sus melodías pegadizas acompañadas de ritmos ochenteros, y EVVE, formado por Evelyn Piñero y Bienve Campoy, un proyecto entre el indie pop y los sonidos más alternativos. Además, tenemos a Carmesí, que ha dado un giro estilístico más electrónico y urbanoide de la mano de su productora, Road Ramos. Carlos Segura, vocalista de Malva: actitud, desparpajo y personalidad, que en 2018 participó en la edición española Factor X quedando a las puertas de la final. El cartagenero Rubén Villahermosa, que forma parte de la gran cantera de cantautores de la Región de Murcia, siendo Río Viré su proyecto personal y más prometedor Y, por último, el actor, músico, acróbata Salvador Riquelme, que también será el maestro de ceremonias. Él es el cantante de Se ha Perdido un Niño, banda ganadora del último CreaMurcia Pop Rock. ¿Cómo será el desarrollo? Como en otras ediciones, se trata de un concierto en formato gala, con un maestro de ceremonias que dará paso a los distintos artistas participantes, y como banda base, la Christmas Rock Band. ¿Quiénes la forman? José Antonio Herrera a la guitarra, Marcos Justo al bajo, Quino Lucas en los teclados y una nuevo fichaje: a la batería, José Luis Vargas. ¿Ha habido más dificultad este año para los ensayos? Cuando hay ganas y compromiso todo es posible. Ha sido más una cuestión de horas de trabajo. Los artistas lo han puesto fácil; han sido diligentes y responsables. Es una buena promoción. Este año, ¿cómo se ha elegido a los artistas invitados? Los músicos se han elegido teniendo en cuenta la variedad de registros, su disponibilidad y sus ganas para afrontar el reto. Mucho más que un evento navideño, Christmas Rock Murcia, con doce años de tradición, toma el pulso a la escena musical de la Región. ¿Cómo ves el futuro de la música murciana? Está saliendo una oleada de músicos impresionante. No recuerdo algo así antes. Son jóvenes, están muy preparados y conocen algunos entresijos de la industria muy bien. Están a cargo de los lanzamientos, del streaming, de las redes sociales… Son muy autosuficientes. Has dicho muchas veces que el Christmas Rock es más que un concierto. ¿Se ha asimilado por los medios, las administraciones, y el público? El Christmas Rock es más que un concierto porque no es solo un concierto; es la meta de todo un proceso: desde la elección de voces, laconsultoría con el director artístico, y los arreglos hasta los ensayos. Los participantes deben salir de su zona de confort y arriesgarse con nuevos registros, lo que para un artista emergente suele ser un reto. Y la gala final es como su evaluación. Además, para el público es una forma de conocer a artistas de su Región que merece la pena descubrir. Y aunque por desgracia las Instituciones lo siguen viendo como un simple concierto, y un evento navideño más, no cabe duda de que sin su ayuda sería imposible. Pero me quedo con el bueno rollo entre los artistas y la oportunidad que supone esta cita para crear sinergias. De hecho, el año pasado alguien dijo que era «el OT murciano». ¿Y cómo van las cosas por Son Buenos? Sello, distribuidora, management... Un no parar. Sí. Estamos en una ola de trabajo increíble. A punto de cruzar el charco con Arde Bogotá y preparando su segundo disco. También trabajando el lanzamiento de Dramática, de María de Juan, un disco impresionante de copla contemporánea. Y acabamos de lanzar el primer trabajo de Franvvi. Además, estamos planificando nuevos retos con Hoonine y Carmesí, replanteándonos el futuro del Big Up!, etc. ¿Qué sensación te produce echar la vista atrás a estos once años de Christmas Rock? La sensación es contradictoria. A veces, ilusionante, cuando ves las cosas que salen, o a los artistas motivados y disfrutando de la experiencia. A veces es entrañable, porque no te imaginas lo que valoro a los músicos que llevan acompañándome todo este tiempo, como José Antonio Herrera, Marcos Justo y Quino Lucas. Han creído desde el principio en el proyecto, se entusiasman como el que más y trabajan una barbaridad. Y sí, otras veces es frustrante, por que no consigo que el Christmas Rock crezca en dimensión. No consigo que pueda girar por distintas ciudades de la Región, por ejemplo. Hay ayuntamientos que lo han considerado caro, cuando pedimos muchos menos que la mayoría de las bandas que contratan. ¿Cómo podrá seguirse? Pues no te lo vas a creer, pero estamos esperando confirmación todavía. Nos encantaría que La 7RM lo emitiera estas navidades, y publicarlo después en streaming a través de alguna plataforma. Pero lo que es seguro es que se va a grabar con Producciones Display. Javi Murillo [su director] se ha sumado a esta locura y parece que le encanta. Pero es que una vez que conoces bien el Christmas Rock Murcia y lo vives, estás perdido; siempre querrás repetir. Es más, puede que este verano hagamos un Summer Rock Murcia...