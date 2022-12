El Pantorrillas: "Romper dogmas ha sido y siempre será una forma de vida, y me persigue"

Ante el asombro de muchos, El Pantorrillas cautiva a los espectadores que acuden a verle. La combinación que ofrece, calculada e improvisada a la vez, supone una memorable experiencia. Él es Miguel Ángel Montesinos, cantaor, bailaor de música tradicional y profesor de baile, y ha alcanzado notoriedad con su primer disco, Las coplas del molino (2021), que rinde homenaje a una infancia donde los molinos pimentoneros y harineros del curso de la acequia mayor Aljufia formaban parte de una cotidianidad llena de aromas, huertos, agua.

Su ingenio y su afán por renovar la música tradicional con recursos contemporáneos lo están revolucionando todo, pero lo más importante es que ha logrado mantener la naturaleza de las músicas tradicionales, sus códigos, tanto en el disco como en su espectáculo En el baile bailando, que presenta esta tarde en la Fundación Mediterráneo de Murcia. Con él busca poner en valor la música, el cante y el baile de corte popular interpretados fuera de sus contextos habituales. La gente como él consigue mantener con vida, y hacer avanzar la música tradicional con un remozado contemporáneo. Muy necesario.

¿En qué consiste este espectáculo?

Es un concepto de concierto que le da mucha importancia a la puesta en escena, algo a lo que le doy prioridad en todas las presentaciones, combinando la música con el baile tradicional de una forma distinta a como estamos acostumbrados a ver, contemporaneizando los géneros tradicionales, convirtiéndolo en un espectáculo escénico de plena actualidad.

Pese a llevar toda tu vida vinculado a la música tradicional y folclórica, El Pantorrillas ha publicado su primer EP, Las coplas del molino, ya en la madurez. ¿No se daban las circunstancias? ¿Qué te animó a dar el paso?

Lo del EP fue para reflejar un proyecto puntual, a instancias del documentalista murciano Tomás García, sin más pretensión que realizar un par de presentaciones en la inauguración del Molino del Amor, en La Albatalía. La sorpresa ha sido la repercusión que ha tenido a raíz del primer recital, pues una vez grabado el proyecto, fue elegido en la lista de DiarioFolk entre los mejores discos nacionales de 2021, en la sección de música tradicional y folk, y desde ahí seguimos dando conciertos y recitales por toda la Región. Que haya sido en la madurez es un plus que me ha hecho saborearlo desde la experiencia, lo cual es aún más satisfactorio.

¿Qué recoge Las coplas del molino?

Sobre todo los recuerdos y antiguas coplas relacionadas con los molinos hidráulicos del curso de la acequia Aljufía, todo basado en conversaciones con los lugareños que quedan y tuvieron relación con esta industria harinera y pimentonera, quienes me inspiraron para componer coplas con todas esas experiencias que me iban contando.

¿Y qué seguirá?

El siguiente proyecto ya está en proceso de composición, aunque todavía está muy verde, pero no se saldrá mucho de estos géneros que he defendido durante toda mi carrera profesional. Aunque si es cierto que me apetece experimentar, sobre todo con temáticas mucho más actuales.

¿Cuál es tu manera de entender el folclore, la tradición?

Lo esencial es que para mí es algo totalmente contemporáneo. Nos hemos acostumbrado a la recreación histórica y creo que nos hemos limitado solo a representar lo del pasado. No lo entiendo como algo de museo, sino como algo muy vivo que seguimos disfrutando y viviendo, por lo tanto está sujeto a cambios como la propia sociedad.

¿Cuál crees que es tu principal aportación al mundo de las músicas tradicionales?

Estas músicas las he vivido y estudiado desde que era muy joven, y nunca entendía por qué nos limitábamos solo a copiarla, representarla o reelaborarla, siempre me pregunté que si estaban ahí es porque alguien las creaba. ¿Por qué no crearla, si conocemos las estructuras y su contexto? Creo que he contribuido a que se vaya perdiendo el miedo a crear bajo estas premisas, y eso es algo que compruebo día a día. Mi único objetivo es seguir el camino que este tipo de música popular ha tenido siempre, la evolución de los contextos naturales sin interrupción de filosofías conservacionistas.

¿Participas de la investigación, la documentación? ¿Cómo, dónde, y cuándo se produjo tu inmersión?

Siempre he estado involucrado en facetas investigativas, pero todo por medio de la experiencia personal. Me sigue gustando el perderme en un baile popular en un campo o aldea donde no conoces a nadie y puedes observar hasta el más mínimo detalle. Tuve la suerte de vivir desde niño estos contextos naturales de baile y música lúdica y el veneno se me quedó insertado en lo más profundo del alma. No soy historiador ni lo pretendo, pero sí me sigue apasionando leer todo lo que se publica relacionado con las costumbres rurales. En lo rural está la vida y la esencia.

Tu proyecto se basa en las raíces tradicionales, pero es plenamente contemporáneo. ¿En eso de romper con el dogmatismo, crees que te pareces un poco al Niño de Elche con su visión del flamenco?

Romper dogmas ha sido y siempre será una forma de vida, y me persigue. Pero sí es cierto que me cansa bastante el purismo rancio que solo hace entorpecer la evolución natural de unas músicas y bailes que son pura diversión natural. Lo tradicional es propiedad de la gente, del pueblo, nadie tiene derecho a ponerle barreras. Habrá cosas que gusten más que otras y que se asienten en el imaginario colectivo, pero eso es decisión del tiempo y del propio pueblo.

¿Te queda algo de los maestros y las agrupaciones por las que has pasado?

¡Todo! Me queda todo. Cada uno de los sitios por donde he pasado ha sido una experiencia enriquecedora. Somos lo que caminamos, y el camino ha sido largo. Intento conservar siempre lo mejor de cada lugar, ese conjunto de experiencias es al final lo que eres, aunque siempre está tu esencia personal que es lo que hace que sea particular.

¿Sigue habiendo mucho prejuicio en la música tradicional?

Sí, pero creo que es más producto del desconocimiento que por filosofía conservacionista. Si se conocieran bien las estructuras y su versatilidad, la gente no tendría miedo de crear sus propios estilos.

Diriges la Escuela de Folklore ‘Caldo de Pésoles’ en La Albatalía. ¿Cómo dirigiste tus pasos hacia el baile? ¿Cuál es la filosofía de la escuela?

No sé explicar por qué me apasiona tanto el baile tradicional... Desde muy niño tenía aptitudes para el baile y, sin quererlo, me vi inmerso, por pura curiosidad personal, rodeado de libretas apuntando obsesivamente todos los movimientos que veía con un lenguaje propio que iba creando para recordarlos. Actualmente enseño (y aprendo, nunca se deja de aprender) desde la escuela, con la filosofía clara que se resume en una pregunta: «¿Saber bailes o saber bailar?», dando. Nuestra idea es dar a conocer la estructuración, reglas y versatilidad que tienen los géneros que entendemos como tradicionales para que los alumnos tengan los recursos para ejecutar cualquier ritmo bailable con espontaneidad y a su estilo, independientemente de para lo que lo utilicen después (por pura diversión o para grupos enfocados hacia la escena).

¿De dónde viene el mote de ‘El Pantorrillas’?

Es el mote familiar por parte paterna, que el amigo Tomás García documentó desde 1831. Pude comprobar de dónde venía esta afición a lo tradicional, pues ni mi generación ni la anterior han sido de estar metidos en estos mundos de música y baile. Sólo mi tío Nene ‘El Pantorrillas’ en mi niñez parecía estar al tanto de estos ambientes, pues me llevaba a las despiertas de los Auroros al Rincón de Seca, cruzando huertos de madrugada, y a bailes en la zona noroeste de la Región. De él tomé el mote para darle continuidad y una especie de recuerdo cariñoso.

Me llama la atención lo de la postiza en el ojo, me recuerda al torero Juan José Padilla. ¿Qué intentas reflejar con esa imagen aguerrida?

Precisamente eso, aguerrido. Me las he llevado de todos los colores durante mi vida por mi forma de verla, y siempre he intentado mantener mi criterio rompiendo a veces normas establecidas en el tiempo que no tenían mucho sentido para mí. Me gusta transgredir y no ir ‘por donde el agua te lleva’; ir contracorriente siempre ha sido una norma y una forma de vivir.

Juan José Robles, Mujeres con Raíz, Manuel Luna, Azarbe, Malvariche, Tomás García ejerciendo de pregonero de las fiestas, festivales, encuentros... La tradición toma la alternativa. ¿El folklore está más vivo que nunca, o conviene no tirar cohetes?

¡Muy vivo y dinámico! Tenemos y hemos tenido un movimiento folk y folclórico muy abundante, pero muy poco valorado. En Murcia asociamos estas músicas como algo viejo aún, no como algo divertido y actual. Es una pena que gente como los que suscribes sean tremendamente reconocidos nacionalmente, y en nuestra Región apenas sepan de ellos. Algo estamos haciendo mal...

¿Cuánto hay de voluntad de confrontación en su proyecto artístico, no sólo contra la ortodoxia sino contra los convencionalismos en general?

Por mi parte, ninguna voluntad de confrontación; solo reflejo una idea que me ha perseguido siempre y con la que he basado mi parte artística como la de enseñanza: la evolución natural. Soy bastante tozudo en mis ideas, y procuro mirar poco por la ventana de la opinión ajena mayoritaria. En muchos casos, cuando algo lo hace todo el mundo, es justo el motivo para no hacerlo y darle una vuelta más preguntándome los porqués.

¿Conoces el trabajo de Maestro Espada con Raúl Refree? ¿Qué te parece?

Por supuesto. Me gusta decir que es una mirada a la tradición necesaria y mágica. Estuve en su presentación en el Centro Párraga, y me pareció fascinante. Experimenté una liberación: «Al fin alguien hace algo diferente». La visibilidad que están teniendo me alegra sobremanera, pues lo hacen con honradez, y con un gusto exquisito. Soy fan absoluto.

¿Qué balance hace El Pantorrillas de este año a punto de concluir?

Abrumado es la palabra exacta. Nunca pensé que me pasaría el año dando conciertos, incluso fuera de mi ámbito natural. Ha sido una muy grata sorpresa ver la aceptación de algo tan localista como la música tradicional de nuestra zona. Ojalá el nuevo año traiga más experiencias como la de este año, aunque no me de la vida.

¿Sin folk no hay paraíso?

Para mí, sin duda, no. No concibo la vida sin estas músicas que son parte de nuestra idiosincrasia, de nuestro pasado, presente y futuro.