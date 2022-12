Loles León lleva más de cuatro décadas iluminando los escenarios, trazando una trayectoria que la ha llevado a interpretar en la gran pantalla, en clásicos dramáticos contemporáneos, en cabarets y en algunas de las series de televisión más míticas de España. Pero ahora, la que fuera ‘chica Almodóvar’ ha vuelto al teatro (una vez más). A sus 71 años. Y lo ha hecho para contar su propia historia, en una función tan personal como entretenida, que podrá verse en el Teatro Capitol de Cieza este domingo. Una noche con ella -así se ha titulado este montaje- es un recorrido por la carrera de la actriz; un viaje por sus recuerdos, donde la música del cabaret trasladará al público a distintas etapas de su vida (a sus momentos más alegres y también a los más amargos, y a situaciones tan divertidas como absurdas).

¿cuándo? Domingo, 20 horas. ¿dónde? Teatro Capitol, Cieza. ¿precio? 12/15 euros.

Y es que la función se construye con una creativa combinación de realidad y ficción, en la que vivencias verídicas se mezclan con relatos inventados para alimentar la historia, y es trabajo del espectador decidir qué es o no verdad. «Nunca diré lo que es cierto y lo que es mentira, eso debe imaginarlo cada uno. Comenzó siendo un 50% de cada, pero en la obra no podemos evitar tender a lo absurdo (es tan divertido...). Me encanta interactuar con el público tras el espectáculo y escuchar hasta qué punto quieren creer», explica León con actitud burlesca.

El director de la obra, Juan Luis Iborra, explica que, aunque trabajar con la actriz es siempre un placer, ella es una persona muy sincera, que habla claro y que no teme decir que un texto no le gusta. Y eso no hizo sino elevar el nivel de exigencia, lo que ha jugado en beneficio del proyecto, aseguran ambos. «Cuando le leí a Loles las diez primeras páginas se emocionó, noté enseguida que le gustaba. Esta función nace de la amistad, del conocimiento del ser humano y de la admiración profunda a una profesional que tiene alma dramática, cuerpo cabaretero y mirada de niña. Esa mezcla es lo que la hace ser única», cuenta Iborra.

Junto a la protagonista aparecerán dos jóvenes bailarines y actores, Briel González y Fran del Pino, quienes, acompañados también por un cuerpo de músicos en directo, interpretarán las ocho canciones que figuran en la obra, cuatro de las cuales son inéditas y compuestas específicamente para esta función.