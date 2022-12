Francisco Giménez: "La ‘Gran Literatura’ nos emociona, nos asombra y nos construye"

El fulgor del bronce (2022) es el último libro de Francisco Giménez Gracia, publicado por la editorial Reino de Cordelia. El texto nos acerca a algunos de los grandes autores universales, desde Chuang-Tzu hasta las sagas de los vikingos, pasando por Homero, Herodoto, la historia de Los cuarenta y siete rônin, el Libro de Job, el Talmud y ese gran éxito de ventas que fue la novela de la vida y milagros de san Alejo Mendigo. Giménez defiende la idea de que estos autores ya perfilaron en sus obras, sin ser conscientes, los ideales de la modernidad ética, saltando por encima de su tiempo. Con fragmentos de los relatos y una ironía que ya asomaba en sus anteriores publicaciones, el escritor consigue crear un ensayo seductor y lleno de curiosidades que mañana presenta a las 19.30 horas en el salón de actos del Real Casino de Murcia.

¿Qué es la «Gran Literatura»?

Es la literatura que emociona, que asombra. Y que además es capaz de tener una densidad ética tal que terminas por sentir que el libro te está construyendo a ti a medida que avanzas en su lectura. El libro se ocupa de literatura antigua, porque lo que es sorprendente es que aparezcan esas ideas tan avanzadas en una literatura tan antigua. En El fulgor del bronce trato textos en los que se dan unas ideas en torno a las cuales se ha construido la excelencia del carácter individual y social de nuestra civilización.

¿Cuál es la diferencia entre civilización y cultura?

Las culturas son plurales. Son un cúmulo de costumbres. La civilización, por su parte, es un horizonte común, un proyecto en construcción en el que se va cobrando consciencia de todo lo que significa el que seamos animales racionales, libres y responsables. Es el proyecto de construcción de la dignidad humana universal.

Usted afirma en el libro que en la mayoría de las ocasiones, por no decir en todas, la asimilación cultural es un obstáculo para la libertad individual.

Sí. Las culturas te impiden ser libre porque imponen una serie de obligaciones. Por ejemplo, el islam, que impone un velo a las mujeres. O la obligación de hablar catalán en la escuela. Todos los proyectos nacionalistas son proyectos tribales. Ser catalán, ser vasco o ser murciano. Los murcianos no nos hemos dejado atrapar por la murcianía, y eso nos eleva a todos. Queremos progresar como personas, no como murcianos. Queremos ser cada día más libres; tener más oportunidades, más estudios, mejor salud. Por eso esta tierra es una tierra donde se vive bien, porque no se ha dejado retener por su propia cultura.

Una gran parte del ensayo está dedicada a Homero, específicamente a la Ilíada. ¿De qué trata este libro?

De los grandes temas; cuenta qué es el mundo, cuáles son nuestras relaciones con los dioses, cuáles son las relaciones entre nosotros, qué es la guerra, cómo nos debemos comportar y hasta qué punto vivimos gobernados por gente infame. Y todos, incluso esa gente infame, estamos gobernados por unas fuerzas superiores, los dioses, fuerzas locas, caprichosas, completamente amorales, que juegan con nosotros y con nuestra desgracia. La Ilíada es una visión absolutamente terrible de la vida y del mundo, y por eso nos enseña cuáles son las virtudes con las que podemos sobrevivir en un mundo tan atroz. Y entre todas ellas, las que más se señalan son las de Patroclo, que es valiente y leal.

Precisamente, hasta ahora los expertos han considerado que el gran protagonista o héroe (quizás confundiendo ambos conceptos) de la Ilíada es Aquiles o, en ocasiones, Héctor. Sin embargo, usted se centra en Patroclo, que es un simple escudero.

Creo que he puesto de relieve algo en lo que, hasta donde yo sé, nadie había reparado, pero que sin embargo es bastante evidente. La Ilíada es una obra coral, no hay protagonista, pero el personaje principal, desde luego el héroe moral, es Patroclo. Por un lado, hay una paideía de Aquiles, es decir, un proceso de aprendizaje con una durísima lección moral. Y, por otro lado, hay una tragedia, la de Héctor. El eje entre una y otra es la figura de Patroclo. Homero destaca los defectos morales de los demás personajes, excepto de él. Patroclo es por el que lloran todos.

Hasta los caballos.

Exacto. En la Odisea hablan los porteros, los criados, las mujeres, los hombres... Es una obra humana. En la Ilíada sólo hablan los dioses, los príncipes y las princesas. Excepto cuando se trata de Patroclo, que da voz a una esclava. Homero trata muy bien a Héctor, por ejemplo, pero se llena de hybris en un momento dado, y este es el mayor pecado dentro de la ética tradicional griega.

¿Y no le ocurre algo similar a Patroclo cuando desoye las palabras de Aquiles y continúa luchando?

No. Está luchando por la gloria de Aquiles, no por la suya, y para terminar con el sufrimiento de la guerra. Hubiera podido hacerlo, pero Apolo no le deja. La muerte de Patroclo no es una muerte normal, es extraña. Un dios le golpea por detrás y lo deja desnudo y desarmado: es un sacrificio ritual, exactamente igual que con Jesucristo, al que despojan de la túnica y lo crucifican.

¿Y qué busca el sacrificio de Patroclo?

Es la víctima precisa para que Aquiles y nosotros aprendamos la lección: «Tu cólera, tu soberbia ha matado a tu mejor amigo y al más eximio de los aqueos»; es la muerte de Patroclo la que saca a Aquiles de su estupor colérico. Si hubiera que nombrar un protagonista en la Ilíada, sería la cólera. Y, de hecho, la primera palabra de la Ilíada es ‘cólera’. Homero no quiere ocultar nada. Yo simplemente he hecho una lectura homérica de Homero. Si para él el personaje principal hubiera sido Héctor, habríamos visto sus juegos funerarios, pero estos solo se celebran por la muerte de Patroclo.

¿Y quién mueve los hilos? ¿Realmente los propios hombres toman sus decisiones?

Los hilos los mueven fuerzas superiores. Las Moiras no determinan lo que va a pasar; simplemente lo conocen de antemano. Los griegos no tenían una creencia en un paraíso que permitiera enardecer al guerrero con la promesa de una vida mejor; pero disponían de otra creencia que les decía que no iban a escapar de su destino, por lo que, al menos, intentasen llevar una vida elevada.

En la Ilíada también aparecen mujeres importantes. Por ejemplo, Helena, a quien, a pesar de ser la causa del inicio de una guerra, los troyanos siguen queriendo, y nosotros también.

Pero eso es un mito que Homero se encuentra ya consolidado. El ciclo troyano parte del mito que afirma que por causa de una mujer se organizó la guerra, lo cual tiene muchas lecturas: culpar a la mujer de todo sería una de ellas. Pero tiene también una lectura positiva: los griegos se unieron todos para rescatar a Helena porque sus mujeres son sagradas.

Precisamente, y hablando de mujeres, también reflexiona en su libro sobre la Biblia, y hace referencia a algunos pasajes del texto donde se pone de relevancia la importancia de la mujer.

Hay dos rasgos que indican que las culturas miran hacia el horizonte de la civilización. Uno es la capacidad de reconocimiento del individuo frente a la tribu: lo que me constituye como ser no es ni mi clase social, ni el pueblo donde he nacido, ni la tribu que me crió, ni el idioma que hablo, sino algo que es exclusivamente mío y que es anterior y superior a todo lo anterior. Aquellas obras que nos han enseñado eso nos han constituido como civilización. Y el otro rasgo es la valoración de la mujer. Los textos que elevan a la mujer a una condición de igualdad con el hombre son textos liberadores, emancipatorios para todos. Lo es la Ilíada. Lo es en muchísima medida Herodoto, al que le encantaban las historias en las cuales había una mujer que era un líder militar. Y, por supuesto, lo es la Biblia, donde hay textos realmente sorprendentes, como es el caso del Libro de Job. Cuando ya ha terminado la aventura y la desventura de Job, que ha perdido todo, como en ningún momento ha flaqueado su confianza en Dios, este al final le restituye la descendencia. No nombra a los hijos, pero sí nombra a las hijas y dice: «Y al morir Job, ellas heredaron junto con sus hermanos». Que las hermanas Brontë en el siglo XIX se lamenten de que las mujeres no hereden sin duda tiene su mérito, pero que lo diga un tipo en el desierto, en el IX a. C., es absolutamente sorprendente.

Usted dice, sin embargo, que la cristiana es una religión para niños, y la homérica, para adultos.

Sí, porque el cristianismo es una religión de la inocencia, de la pureza; mientras que la homérica es una religión sin esperanza.

Entonces es parecido a la religión judía.

Todavía peor, mucho más descarnada. Hablamos de religión homérica porque hay unos seres divinos, distintos de los seres naturales, con más fuerza, con inmortalidad, y porque hay unas creencias comunes en torno a esos seres. La religión judía sí es más una religión de adultos porque tampoco promete una inmortalidad. Es una religión de la ley, del Talmud y de los estudios de la Torá. En ella se desarrolla una lógica minuciosa. La religión cristiana es más de la caridad. Lo cual está bien, ya que la caridad es una viga maestra en la construcción de la civilización, pero eso no quiere decir que yo (ni nadie en su sano juicio) lo considere una religión para adultos. No tiene esa dureza y esa exigencia intelectual que tiene el judaísmo ni la dureza ética que tiene la religión homérica.

En las reuniones griegas, donde el vino cobraba un papel principal, eran reconocidas también las mujeres.

El vino ha formado parte, sin duda, de la construcción de la civilización, y efectivamente había un tipo de mujer en Grecia, la hetaira, que no tenía las constricciones sexuales que podían tener las mujeres normales, sin llegar a ser una prostituta. Las hetairas participaban con los hombres en pie de igualdad en sus simposios (como se denominaban a estas reuniones), donde se hablaba de poesía, de política, de moralidad, de literatura, de los grandes temas. Eran espacios, imagino, absolutamente estimulantes.

Por otro lado, también se interesa por la cultura japonesa, una parte diferente al resto del libro, tan occidental.

Sí. Intento describir el sistema de moralidad tradicional japonés, y cómo hubo una historia, Los cuarenta y siete rônin, que llegó a cambiar el orden de lo valioso. Este relato está traído como ejemplo de algo bastante ajeno a nuestra cultura: el satori, que tiene que ver con la intuición. Cualquiera que lo lea siente que hay algo bueno en él, que uno quiere ser leal a esos samuráis.

Para concluir, ¿por qué cree que la gente debería leer las historias que aparecen en El fulgor del bronce?

Porque son historias que asombran, que emocionan de manera prodigiosa. Llevamos muchísimos siglos disfrutándolas, entre otras cosas, porque hay en ellas unos desarrollos morales extremadamente conmovedores. Mientras que otras literaturas nos van a dejar más o menos indiferentes, nadie que se acerque la Ilíada sale de allí igual. Cuando lees la Ilíada, ella también te está leyendo a ti. Te estás conociendo a ti mismo.