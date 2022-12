Second se dan un último homenaje en los Premios de la Música de la Región

Como no podía ser de otra forma, la banda Second fue protagonista anoche durante la celebración de la sexta edición de la gala de los Premios de la Música de la Región de Murcia, organizados por la asociación cultural Hay un Tigre Detrás de Ti. La ceremonia, que tuvo lugar en el Centro de Artes Escénicas (CAES) de Torre Pacheco y estuvo presentada por los músicos Pepe Jara y Lydia Martín, sirvió para ensalzar el buen hacer de una quincena de artistas, grupos y entidades de diversa índole que durante el último año han destacado o merecen reconocimiento, según el jurado; sin embargo, el premio a Sean Frutos y los suyos por Flores imposibles, su último disco –señalado como el Mejor Álbum de Pop murciano de 2022, por delante de Animal, de Funambulista, y Mares poco profundos, de Parade– sirvió para saldar una deuda histórica para este certamen en el año en el que Second ha anunciado su disolución definitiva: que una de las bandas más importantes del indie español de las últimas décadas no tuviera hasta ahora el reconocimiento de su comunidad (al menos, el reconocimiento oficial).

Fue, sin duda, el momento más emotivo de la noche. Quizá también el más esperado (pero no por ello menos especial). Porque, más allá de que el cuarteto murciano vaya a despedirse con un disco que para muchos es de los mejores de su larga trayectoria –lo que no es poco decir...–, el premio de este martes suena más bien a reconocimiento a una trayectoria casi sin fallas que, además, ha sido influencia indiscutible para algunos de los principales grupos del género (caso de Izal, por ejemplo). Es el caso también de Jam Albarracín, bajista y cantante de Farmacia de Guardia, que durante los años ochenta fue referencia nacional con éxitos como Ella es demoledora, y, por otro, de Emilio Martínez Chicheri, cantante de bandas como Acequia, los Bluesfalos, Stop Blues Band y Los Trotacarreteras, icono, no solo vivo, sino también activo, del rock and roll y el blues de este país. Ambos recibieron el Premio Leyenda (de libre designación), e incluso Chicheri se permitió el lujo de presentar a su nueva banda en directo, Rokka, con Pepe Moreno. A lo largo de la noche, también actuó el Ballet Flamenco de Lo Ferro, Las Wonder, Martina Efedra e, incluso, la propia Lydia Martín, dando buena muestra de la diversidad de la escena musical regional y, por supuesto, de estos galardones. Y es que en los Premios de la Música murciana se distingue también a los mejores discos del año en clave de rock, urbana y de ese cajón de sastre habitualmente conocido como ‘Otras tendencias’. En esta última categoría los ganadores de esta edición fueron Minimal Schlager, un dúo formado por Alicia Macanás y Francisco Parisi que desde que iniciaran este proyecto durante la pandemia han sorprendido a propios y extraños con un synth-pop de influencias ochenteras de altísima calidad y frescura (por contradictorio que parezca). Su primer trabajo largo es Love, sex & dreams (2022), grabado por el británico Robbie Moore (A Salami, Florence and the Machine) en los estudios Impression Recordings de Berlín para disfrute del jurado, que eligió este disco por encima de Passion tuning, de Fur Voice, e Intuición, de Yuss Cawa. La electrónica también está muy presente en otro de los discos del año en la Región, según estos premios (dirigidos, un año más, por Victorio Melgarejo, al frente de Hay un Tigre Detrás de Ti). Nos referimos a Roca roja, de Hoonine, nuevo alias de Carmen Alarcón, la que fuera vocalista de Estúpido Flanders y AA Mamá. Con este trabajo ha cambiado radicalmente de tercio y se ha mostrado como una de las artistas más interesantes y con mayor futuro de la Región, por lo que no es extraño que se haya impuesto en la categoría a Mejor Álbum de Músicas Urbanas a y Mario W, que aspiraba al premio con [...], y Daniel Sabater, quien, como el año pasado, se quedó a las puertas de la gloria (entonces con Tenemos que quedar y, en este 2022, con Ya se me pasará). Aunque, como es habitual, la categoría reina de este certamen –con el permiso del pop– era la de Mejor Álbum de Rock, a la que concurrían tres pesos pesados de la industria en la Región: por un lado, el cartagenero Fernando Rubio, que ya estuvo nominado en 2018 con Cheap chinese guitar y que este año era finalista con el muy reciente 20th Century; por otro, Viva Suecia, ganador de las ediciones de 2017 y 2019 con Otros principios fundamentales y El Milagro, y ahora candidatos con El amor de la clase que sea, y, por último, Al Dual, el rockero carmelitano distinguido en 2018 como el Mejor Solista de Rockabilly del mundo en los prestigiosos Ameripolitan Music Awards, que este año ha lanzado su ambicioso Reel to reel. Y parece que después de casi tres años de trabajo, el esfuerzo de este último ha merecido la pena, porque fue quien se llevó el gato al agua en Torre Pacheco. Otras categorías Una banda que concurría por primera vez a estos premios es Pieles Sebastian. Sin embargo, como Kracauer –nombre con el que surgió este proyecto– ya se hicieron con la distinción al Mejor Debut de 2018 y quedaron finalistas en 2020 a Mejor Álbum Pop con Diferencia y repetición y a Mejor Videoclip, con De mierda. Pues bien, de esta última derrota pudieron resarcirse gracias a Las buenas caras y 33 Producciones, encargados de la realización. Y el galardón a la mejor nueva banda de la Región fue para EVVE, el dúo formado por la vocalista Evelyn Piñero y el guitarrista de Noise Box Bienve Campoy. Los otros dos nominados fueron Carey y Maestro Espada. Hay un Tigre Detrás de Ti también quiso reconocer la ‘Labor de Difusión’ que ciertos artistas, proyectos o festivales ejercen para géneros quizá más alejados del mainstream, como el flamenco, la música clásica y el folclore tradicional murciana. El primero de estos se lo llevó la Cumbre Flamenca de Murcia, dirigida por el periodista Antonio Parra y que en 2023 celebrará su edición número treinta. El segundo fue para otro festival, el ECOS de la Mancomunidad Turística de Sierra Espuña y el Early Music Project, especialmente dedicado a la música antigua. Por último, el ciclo de investigación ‘Quereres y dejenes’, a cargo de Carmen Martínez Salazar, Juan José Robles y Clara Alarcón, fue reconocido como la mejor propuesta de este año en relación con la música tradicional de la Región. Por otro lado, la gran novedad de esta edición era la creación del Premio a Mejor Música para Teatro, Cine y TV, que se llevó Belter Souls por la banda sonora del musical Los músicos de Bremen (repitiendo el éxito de los Premios Azahar del pasado mes de octubre). Además, este año, tras la vuelta a la normalidad después de los duros meses de pandemia, se retomaron las nominaciones a Mejor Festival de Pequeño y Gran Formato: el primero se lo llevó el Microsonidos, el ciclo de conciertos en salas de Silbato Producciones, mientras que el segundo fue a parar a la promotora murciana Madness Live! por la primera edición del Rock Imperium Festival de Cartagena. Por último, se entregaron otros dos reconocimientos de libre designación: el Premio a la Labor en Medios de Comunicación, que fue para Cadena COPE Región de Murcia, y el Premio a la Labor Cultural Relacionada con la Música, para el Ayuntamiento de San Javier.