«Vuelve la muerte, vuelve la venganza, vuelve el hedor a rata muerta y la podredumbre». Así anuncia la sala Garaje Beat Club de Murcia el regreso a la capital del Segura (hoy, a las 20.00 horas) de Brujería, legendaria y controvertida banda de grindcore con ramalazos de death metal. Autoproclamados como «el grupo más odiado del planeta» –no en vano, se definen a sí mismos como ‘narcosatánicos’–, la formación mexicano-estadounidense sigue girando sin parar por América, Asia y Europa arrasando allá por donde va. Hace tiempo que suma nuevas referencias a su discografía, pero siguen sorprendiendo a su público con un directo arrollador –por sus filas pasaron miembros de Napalm Death, Faith No More, Cradle of Filth y At the Gates, entre otros– y un sinfín de rumores que, sobre todo, giran en torno a la figura de su vocalista y líder, el enigmático Juan Brujo. Las entradas están a la venta a 22 (anticipada) y 27 euros (taquilla).