Tras el éxito de una segunda edición que desembarcó en Murcia el pasado mes de septiembre, el festival Visor Fest ha anunciado que en 2023 regresará a la capital del Segura. Esta tercera edición del festival se celebrará los días 22 y 23 de septiembre en el recinto ferial de La Fica. Un año más será una cita imprescindible para los amantes de la mejor música de los 80 y 90 y para demostrarlo han desvelado los primeros nombres del cartel de esta nueva entrega: Orchestral Manoeuvres in the Dark (OMD), Nada Surf y Mercromina.

El cartel aunará como nadie el pasado musical con el presente, en Visor Fest encontrarás bandas nacionales e internacionales que nacieron en las décadas de los años 80 y 90 pero que siguen teniendo un discurso fresco y actual. Todo ello con un único objetivo: rememorar el aroma de aquellos primeros festivales que nos hicieron amar la música en directo y en los que se podía disfrutar en toda su extensión.

Mantendrá su peculiar identidad de festival boutique, con aforo reducido y con un formato más cercano a los directos en salas que a los habituales en macrofestivales: conciertos completos, sin solapamientos, en un único escenario con un sonido impecable al aire libre. Por el festival ya han pasado nombres como The Waterboys, The Jesus & Mary Chain, Ride, James, The Flaming Lips, Mudhoney, New Model Army, Cat Power, !!!, Ash, Saint Etienne, Chameleons Vox, Lightning Seeds o Teenage Fanclub.

Tres grupos de altura para abrir boca

El primer gran nombre para la tercera edición del festival son los británicos Orchestral Manoeuvres in the Dark (OMD). El dúo de synthpop fue pionero en su género, combinando con éxito grandes hits con la experimentación. Con éxitos del calado de Enola gay, Joan of Arc (Maid of Orleans) y Souvenir, entre muchos otros, su fama los impulsó a la estratosfera, configurando como pocos el panorama musical de los años ochenta.

En 2007, OMD volvieron a reunirse y, desde entonces, han agotado las entradas para la mayoría de sus conciertos, recibiendo así el beneplácito de la crítica y los fans. En 2023 publicarán nuevo álbum, Bauhaus staircase, que a buen seguro se podrá disfrutar en directo en la cita murciana.

Nada Surf, otra banda internacional de altura, también estará en el Visor Fest. Formados en Nueva York allá por 1992, ocuparon rápidamente un lugar destacado en la escena del rock alternativo. Con la publicación de su tercer disco en 2002, Let go, la crítica mundial se rindió a sus pies, marcando un antes y un después para el éxito de la banda. Veinte años después mantienen ese sonido elegante y atemporal que siempre les ha caracterizado.

La primera confirmación nacional se trata de Mercromina. Reunidos de nuevo en 2015 tras una década de separación, el conjunto volvió a demostrar por qué son uno de los nombres de referencia en la historia del pop español.

Para celebrar el anuncio de esta tercera edición se ha lanzado una oferta promocional muy limitada con la que se podrá conseguir el abono por 42 euros. Están ya a la venta en Compralaentrada.com