Rokka es una nueva banda de rock alternativo con raíces americanas creada a raíz del confinamiento por Pepe Moreno. El que fuera guitarrista de bandas como Acequia, Farmacia de Guardia y LaMetro volvió a sentarse a escribir canciones aprovechando el encierro y ahora ha decidido juntar a un buen grupo de viejos amigos para debutar con El viaje experimental (2022), un álbum grabado y mezclado por él mismo en Estudios PM y masterizado por María del Mar Soto. La producción ejecutiva es de Mark Hamilton, y contiene quince temas en los que canta Emilio Chicheri con el acompañamiento de la última formación de Los Trotacarreteras (Fiti Espejo, Paco Moya y Pedro Casanova), añadiendo a María del Mar Soto en los teclados, Norma Hamilton a los coros y Pepe Moreno como guitarra adicional.

El viaje experimental, con un sonido de filiación ochentera, invita a hacer un periplo vital en el que su autor reflexiona contraculturalmente sobre la situación del mundo y vuelve a sentimientos puros como el amor. Las letras inciden en la denuncia social y tratan sobre feminismo, inmigración, desencanto político y libertad LGTBIQ+. El fin, lanzada como ‘single’ y videoclip, es el broche de este viaje y un tema que ilustra a la perfección la filosofía del disco:«Quise cambiar el mundo, quise alcanzar el sol, quise ser mi propio dueño y viví en soledad», canta con severidad Chicheri, mirando fijamente a cámara. Lo presentan este martes en la gala de entrega de los Premios de la Música Región de Murcia, así que aprovechamos para hablar con el líder del proyecto y su vocalista, que recibirá el Premio Leyenda.

¡Quince temas! Ni que todo este arsenal hubiera estado retenido y listo para salir... ¿Cómo surge esta aventura de Rokka? ¿El confinamiento os hizo replantearos la vida, Pepe?

Pepe Moreno: Totalmente. Y pensar en lo realmente importante. Aprovechando el cierre forzoso del estudio, tuve tiempo para pasar mis pensamientos e ideas a canciones. Y sí, salieron quince.

¿Qué tipo de ‘viaje’ propone Rokka en este primer disco?

P. M.: Es un viaje a través de la vida y las realidades que estamos viviendo hoy día, haciendo hincapié en la denuncia social de las situaciones que no deberíamos aceptar en pleno siglo XXI.

Del disco habéis presentado ya El fin, pero esto parece más un principio. ¿Cuál era el propósito de aparecer con esta canción? ¿Qué tal las reacciones?

P. M.: En este tema intentamos hacer un examen de conciencia de lo que pudo ser la vida y experiencias de cada uno de nosotros. La reacción del público ha sido muy positiva.

¿Cuál es el sello característico en este disco ? ¿Qué se va a encontrar la gente en este trabajo?

P. M.: La idea central es reivindicar ideas, personas y colectivos que han estado oprimidos hasta hoy. La gente va a encontrar una válvula de escape y liberación ante lo que vemos en las noticias y no nos gusta.

El dinero siempre beneficia a unos pocos, y esclaviza a la mayoría. Nosotros elegimos lo importante: salud, familia, arte..."

Pepe, trabajar en tu disco, en tu estudio, habrá sido una experiencia especial; te da la oportunidad de experimentar con sonidos que ya has trabajado tal vez con otros grupos. ¿Cuál es la sensación de grabar para uno mismo?

P. M.: Por una parte, y disponiendo de tiempo por el cierre de la pandemia, he podido utilizar un buen arsenal de ideas y sonidos que normalmente no hay tiempo para producir. Y luego, grabarte a ti mismo es fácil, pero te quita perspectiva. Para ello he contado con Mark Hamilton, que ha ayudado en la producción y mezcla dándome una visión ‘desde fuera’ muy interesante.

«Ya he dejado de soñar (quiero volver a soñar)» me suena a resistencia, autoafirmación. ¿A qué responde esta forma de mantenerse erguidos?

P. M.: En efecto, es la reafirmación sobre lo que nos hace continuar viviendo como artistas. La fama y el triunfo es efímero, pero no lo es la ilusión de vivir. Con Javier Tomás en LaMetro hice una canción que hablaba de lo mismo (Canción que me obliga a seguir).

Está probado (casi cincuenta años de trayectoria) que sabéis de supervivencia y de amar la libertad, algo bastante caro en estos tiempos ¿El rock es un modo de entender la vida?

Emilio Chicheri: Como todo el mundo sabe, llevo toda mi vida en la música. Dejé familia y trabajos para dedicarme exclusivamente a esto. La vida sin música no existe para mí. Tener la música como un modo de vida me ha dado muchas alegrías, pero también la libertad se paga... Aún así, no me arrepiento.

¿Por qué este nombre, Rokka?

P. M.: Porque buscaba un nombre que significara dureza ante las situaciones adversas: no vamos a ceder ante los que nos quitan la libertad, sea personal, sea sexual, sea de color de piel, etc.

Chicheri, estos temas tienen una filiación ochentera, pero no recuerdan precisamente a Acequia. ¿Es por eso que no has querido reaparecer como Acequia?

E. C.: Acequia ya hizo su trabajo, convirtiéndose en los padres del rock and roll murciano. Como se suele decir, nunca segundas partes fueron buenas. La idea era hacer algo diferente, y creo que lo hemos conseguido.

¿De qué tratan las letras de este primer disco?

P. M.: De denuncia social. El primer tema (La, la, la) nos lleva a un paraíso donde soñar que el mundo sería mucho mejor si actuáramos. El resto, de políticos que solo buscan su interés personal. El segundo habla de un viaje experimental buscando la paz (Relax) y no la guerra (Ucrania). Otros temas denuncian la opresión de la mujer en países orientales o la locura de efecto llamada hacia la muerte en el mar de personas que solo buscan un mundo mejor. También hay cantos a la libertad (Libre), la a lucha obrera contra el capital, a la aceptación de las diferencias de colectivos como el LGTBI+, sobre los fariseos que nos engañan (Mentiroso)... Y un canto al amor como único valor imperecedero (Vuelvo a por ti).

¿Cómo te sientes, Chicheri, interpretando estos temas hasta cierto punto alejados de Acequia? ¿Renovación?

E. C.: Sí es una renovación, pero la verdad es que puedo cantar diferentes estilos musicales. Lo que ocurre es que normalmente los grupos con los que he tocado han sido de rock y de blues, hasta que Pepe Moreno me propuso estas canciones, y pude desarrollar otra manera de cantar, siempre fiel a mi estilo. Me ha gustado el resultado.

El disco tiene un claro tinte social. ¿Ha demostrado la pandemia que efectivamente el dinero nunca puede estar por encima de la salud, la familia o los amigos?

P. M.: Sin duda. El dinero siempre beneficia a unos pocos, y esclaviza a la mayoría. Creo que todos nos hemos replanteado nuestra vida presente y futura, y hemos aceptado como modo de vida lo importante (salud, amigos, familia, arte…).

La música joven, entre la que está el rock, siempre ha sido rebelde: es una forma de decir ‘no’ y ‘¡basta ya!’"

Tal vez lo más preocupante de la crisis en la industria musical no es solo que la venta de discos haya bajado. Hoy podemos ver salas medio vacías, y los grupos cada día tienen más difícil la tarea de los directos. ¿Cómo afrontar la situación actual?

E. C.: La verdad es que lo que más me preocupa es tener bien la voz, cantar buenas canciones y tener un buen grupo. Desgraciadamente no está en mis manos arreglar la situación actual. La forma en cómo lo afronto es trabajando día a día y actuando en salas donde se aprecie nuestra música.

Layla podría tener más que ver con los Clash o los Who, por esas guitarras, que con Derek and the Dominos. Parece evidente la denuncia que hacéis por la muerte de la joven iraní, que ha disparado una verdadera revolución en la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres. ¿El rock debe mantener su compromiso de molestar al poder, de rebeldía?

P. M.: El tema lo compuse antes del desgraciado incidente de Irán, pero esto ocurría antes y seguirá ocurriendo. Sin embargo, ha habido un punto de inflexión: la juventud en esos países está por fin saliendo a la calle y luchando. La música joven, entre la que está el rock, siempre ha sido rebelde: es una forma de decir «no» y «¡basta ya!». Esto seguirá en el futuro, ya que es una manera de protestar por lo que no nos gusta y queremos cambiar.

Sois unos músicos veteranos y legendarios de nuestra historia. ¿Cómo veis vosotros que ha cambiado el negocio y la propia industria desde que comenzasteis? ¿Desilusiona un poco o seguís manteniendo las mismas ganas?

P. M.: En realidad todo evoluciona, y el mercado musical también. Hoy día, la industria musical se basa en otros parámetros, pero lo importante es no caer en manos del dinero (véase programas musicales de las cadenas de TV, controlados por empresas que lo que buscan es dinero). El día en que el ser humano pierde la ilusión, muere;por eso cantamos: «Quiero volver a soñar».

¿Qué reivindicáis en Eres diferente, que cierra el disco con esos coros gospel y un trémolo muy de los ochenta?

P. M.: Por supuesto, la libre elección para ser diferente, y no tener que suicidarte cuando, siendo joven, te encuentras con un mundo inflexible donde no tienes cabida. Los arreglos musicales los compuse para demostrar que esto viene de décadas, pero que a partir de ahora debemos aceptar a los que son diferentes a nosotros, sin juzgarlos ni prejuzgarlos.

¿Qué es lo que tiene Rokka? ¿Qué es lo que tiene el rock and roll?

P. M.: Tenemos un idioma universal de expresión de ideas. Todos los que vivimos en el rock and roll no conocemos de idiomas, sexos, clases sociales o económicas. Es un pegamento que nos une y con ello creamos una nación universal.

¿Qué esperar de este próximo concierto? ¿Qué planes tenéis para presentar este disco?

P. M.: Vamos a los Premios de la Música invitados. Será una antesala del concierto de presentación del disco en una sala de Murcia en marzo. A partir de entonces, iniciaremos gira por la provincia y España.