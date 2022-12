Jesús Gil Bermúdez: "Sorogoyen es un director muy exigente, pero me gusta tener al lado a gente que me apriete"

El estilista calasparreño Jesús Gil Bermúdez logró la semana pasada su segunda nominación a los Goya, los premios más importantes del cine español (los que entrega la Academia). Lo hizo, por supuesto, en su categoría: Mejor Peluquería y Maquillaje, por su trabajo –junto a Irene Pedrosa– en la última película de Rodrigo Sorogoyen, As bestas (2022), gran favorita de esta edición con la friolera de diecisiete citaciones.

No lo tendrá fácil el murciano, que tendrá que competir por el ansiado galardón con Paloma Lozano y Nacho Díaz, por Cerdita; Sarai Rodríguez, Raquel González y Óscar de Monte, por La piedad; Montse Sanfeliu, Carolina Atxukarro y Pablo Perona, por Los renglones torcidos de Dios, y Yolanda Piña y Félix Terrero, por Modelo 77. ¿A su favor? Que ya no es ningún novato. Además de la nominación de 2018 –por su trabajo en Pieles, el debut como director de Eduardo Casanova–, Gil Bermúdez lleva ya más de una década encargado de la peluquería de los actores de la serie de Televisión Española Cuéntame cómo pasó.

¿Cómo ha vivido esta segunda nominación?

Pues no me la esperaba para nada, así que estoy muy emocionado y muy contento. Una nominación a los Goya es ya en sí un reconocimiento a tu trabajo.

Y, en esta ocasión, la oportunidad de ganar la ansiada estatuilla le llega con una de las grandes favoritas de esta edición...

Sí. As bestas ha conseguido dicesiete nominaciones, por lo que estamos todos muy contentos. Además, que prácticamente todos tus compañeros estén entre los candidatos en alguna categoría es un lujazo. De hecho, creo que este año la fiesta de los nominados va a ser, más bien, la fiesta de As bestas [Ríe].

¿Qué tal es trabajar con Rodrigo Sorogoyen?

Esta es la cuarta vez que participo en un proyecto suyo, y siempre es un reto. Es un director fantástico, pero también muy exigente; lo cual es bueno, porque a los que nos gusta de verdad este trabajo nos mola tener al lado a una persona que te apriete, que te exprima. Además, Rodrigo no es un director al uso: él conoce muy bien todos y cada uno de los departamentos, se sabe los intríngulis de este mundillo y eso ayuda mucho a la hora de entenderte con él.

Por cierto, ¿cómo se prepara el trabajo de peluquería y maquillaje en una película? Porque en el cine nada se deja al azar...

Primero hacemos una lectura de guion y posteriormente se prepara un dossier que se presenta al director y que contiene propuestas concretas en imágenes de peluquería y maquillaje de cada personaje. Ahí ya hay un feedback, un diálogo en el que él va sugiriendo, eligiendo, descartando... y, en base a eso, vamos trabajando en cómo será el aspecto de cada actor en cada momento de la película. Para mí ese proceso de creación –que tiene lugar durante las semanas previas al rodaje de la película– es el más importante. Y una vez que todo está plasmado en papel, empezamos a trabajar con los intérpretes y comienza la grabación.

Imagino que, todo ello, con mucho estrés, por que con ustedes empieza todo...

En cierto modo, sí. Nosotros somos los que ‘abrimos’ el rodaje, los que levantamos la persiana (junto con producción). Además, el de este proyecto en concreto ha sido un rodaje duro porque se hizo en el Bierzo, en un pueblo abandonado, y hemos pasado bastante frío. Pero creo que ha merecido la pena porque nos ha quedado un trabajo muy bonito.

La primera vez que le nominaron fue en el 2018 con Pieles, de Eduardo Casanova. ¿Cómo vivió aquella gala?

Fue una experiencia increíble. Muchos nervios, muchas horas... A los nominados de los departamentos nos citan con bastante antelación para hacer el photocall, y luego tenemos que estar esperando un buen rato hasta que todo echa a rodar. Pero fue una oportunidad alucinante de conocer cómo funciona por dentro una gala de esa magnitud. Al final, para quienes nos dedicamos a esto, es un sueño hecho realidad. A mí, de niño, me encantaba quedarme por la noche viendo los Goya, era mi momento favorito del año, y ahora verme allí es algo que jamás podría haber imaginado.

Y todo comenzó cuando se marchó a Madrid a realizar un curso que le da la oportunidad de entrar a trabajar en el Teatro Real.

Sí. Es verdad que durante unos años estuve formándome en una peluquería en Murcia, pero tenía muy claro que quería dedicarme a esto [a la televisión y el cine] y decidí venirme a Madrid. La cosa es que una de mis profesoras en ese curso era directora de maquillaje y me ofreció un puesto eventual en el Teatro Real. Y sí, ahí empezó todo: comencé a hacer cosas, a conocer gente del sector... Para mí esa experiencia fue fundamental.

Y supongo que también su paso por Cuéntame cómo pasó...

‘Cuéntame’ ha sido para mí como una segunda casa: he estado trece años con ellos y los siento como familia. Fíjate: entre con 27 y salí hace tres años... Además, entre temporada y temporada se me abría la posibilidad de ir haciendo alguna otra serie o incluso películas, y eso también me ha ayudado mucho a crecer como profesional.

¿En qué proyectos está trabajando ahora mismo?

Ahora mismo estoy terminado una serie para A3 que se llama Entre tierras, con Megan Montaner, Unax Ugalde y Juanjo Puigcorbé. Y dirigida por Pablo Guerrero, que es lorquino. Es una serie familiar muy bonita que podremos ver el próximo año. Y se avecinan nuevos proyectos muy interesantes para 2023, ya os contaré.