The Quireboys, mítica banda de rockeros de Newcastle, están de vuelta en la carretera por el trigésimo aniversario de su primer disco, A bit of what you fancy (1990), celebración aplazada por culpa de la pandemia. Y parte de su gira mundial tiene lugar, durante esta primera quincena de diciembre, en nuestro país, con una ambiciosa agenda que ya les ha llevado por Barcelona, Zaragoza, Vitoria, Bilbao, Gijón, A Coruña y Valladolid; vamos, que apenas han descansado desde el día 1 (solo ayer). Y hoy, tras reponer fuerzas, ya están listos para subirse al escenario de Garaje Beat Club, en Murcia, para interpretar íntegro, en un directo electrizante, un álbum legendario (así como algunas canciones del que será su próximo disco, The band rolls on…, y sus grandes clásicos.

Para entender la importancia de aquel disco hay que remontarse a principios de los noventa, cuando en el Reino Unido empezaban a cocerse la new wave of the new wave, el trip-hop y el drum&bass. En ese contexto surgieron grupos que no ocultaban su vocación retro, como The Quireboys (o Dogs d’Amour, entre otros), que reivindicaban un rock pendenciero con simpatía por el glam que detonó con A bit of what you fancy, una colección de canciones que todavía es base de sus actuaciones más de tres décadas después. De hecho, este disco marcó el prometedor arranque de una banda llamada a ser grande, pero, desafortunadamente, no impulsó una carrera estable.

Sin embargo, The Quireboys siguieron intentándolo, reconstruidos en torno a dos miembros originales: el cantante, Spike (al que han echado), y uno de los dos guitarristas, Guy Griffin (ahora, también vocalista), haciendo rock heredero de los Stones, los New York Dolls, Hanoi Rocks y, sobre todo, The Faces, pero llegó el grunge y lo cambió todo... El hecho de que Guns N’ Roses les invitaran a la gira del Use your illusion fue para ellos la mejor manera de despedirse a lo grande. La cuestión es que los escenarios tiran y, desde su vuelta en 2001 han facturado nada menos que diez álbumes que mezclan hard rock, blues, rock clásico, sleaze y glam. Y la fórmula sigue funcionando. Quien vaya a Garaje –los murcianos S.N.A.K.E, una notable banda de hardcore, abrirán la velada– podrán dar buena fe de ello.