Diego Ibáñez, Juan Pedrayes, Martín Vallhonrat y Mario del Valle decidieron resucitar las guitarras después de haber asistido a una actuación de los murcianos Perro. El resultado de aquel arrebato fue Carolina Durante, una de las bandas más reseñadas de los últimos años. Y tiene mucho mérito lo suyo, porque no es sencillo triunfar entre la muchachada haciendo rock en un momento en el que lo ‘urban’ predomina en las listas. Además, su segundo álbum, Cuatro chavales (2022), confirma que lo suyo no es flor de un día. Lo abre a bocajarro Tu nuevo grupo favorito: «Solo tiene dos canciones, pero no son solo canciones, son himnos generacionales», cantan, y no podrían haber sido más certeros...

Y eso que el suyo no ha sido un camino de rosas. Cierto es que tras el pelotazo de Cayetano, Carolina Durante ascendieron inmediatamente al circuito de grandes festivales, y se codearon con Amaia (vía Marcelo Criminal) reinterpretando Perdona (ahora sí que sí), otro hitazo. Pero la pandemia les frenó en seco, y Cuatro chavales es el producto de una banda que rezuma rabia después de que un virus frustrara sus grandes aspiraciones. Sin embargo, la vuelta a la normalidad parece haberles devuelto al lugar en el que estaban. Es más, ahora incluso son mejores. Y, como la mayoría de sus canciones, su carrera avanza a un ritmo trepidante que les retroalimenta para seguir divirtiendo con su costumbrismo punk-pop. Por eso son (si no lo eran ya) tu nuevo grupo favorito, y esta noche están dispuestos a reventar la Sala Mamba!