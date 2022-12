Y por fin se confirmó lo que para muchos era un secreto a voces (o una obviedad, al menos): Second sí se despedirá de los escenarios murcianos, y lo hará a lo grande, en el Warm Up - Estrella de Levante. Así lo acaba de anunciar la organización con su última tanda de confirmaciones, en la que también destacan Iván Ferreiro, el norteamericano Ron Gallo y los británicos Temples, pero es que la participación de Sean Frutos y los suyos en esta quinta edición era casi una obligación tanto para Producciones Baltimore como para la propia banda. Porque aunque ya presentaron algunas de las canciones de su último disco en casa -con una doble fecha en mayo el Romea-, la gira oficial de presentación de Flores imposibles (2022) no tenía hasta ahora parada en la capital del Segura, y teniendo en cuenta que en octubre anunciaron el final de Second como grupo, los fans ansiaban un último baile con el reputado cuarteto sobre el escenario.

Y qué mejor escenario que el del Warm Up; uno que ya conocen a la perfección y sobre el que seguro ofrecerán el 29 o el 30 de abril una de las actuaciones más emotivas de este último tour. De hecho, y pese a que Second se encuentran centrados actualmente en la promoción de este último trabajo, la organización ha confirmado que en el recinto ferial de La Fica "repasarán su extensa carrera, hit tras hit", en una suerte de homenaje a los 25 años de trayectoria de la banda y al público que les ha seguido fervientemente desde que en los albores del siglo XXI lanzaran aquel germinal Private life (2000). Desde entonces, han sido nueve álbumes más -uno de ellos en directo- y un extenso cancionero que se antoja capital para entender el movimiento indie español de los últimos años. Second: "Hemos dado suerte a grupos que luego han crecido muchísimo, caso de Izal" Otra figura imprescindible de esta escena es la de Iván Ferreiro, principal compositor y líder de Los Piratas, pero con una extensa carrera en solitario -en 2023 se cumplirán dos décadas desde el inicio de su carrera en solitario- que ha dejado algunos discos imprescindibles para el pop en castellano, como Canciones para el tiempo y la distancia (2005), Val Miñor - Madrid (2013) y Casa (2016). Justo antes de la pandemia lanzó un recopilatorio que repasaba lo mejor de su travesía lejos del grupo que le puso en el mapa, y aunque en todos estos años ha pasado a menudo por Murcia -donde ha llegado a dar hasta tres conciertos en días consecutivos-, nunca ha tocado en La Fica. En 2023 romperá esta estadística. No obstante, sentimentalidades aparte, el gran nombre de este nuevo avance es el de Temples, que este mismo fin de semana anunciaban en sus redes sociales que en 2023 publicarán nuevos temas. Serán los primeros tras dos años de silencio discográfico y vendrán acompañados, además, de una gira internacional que llevará su psicodelia hasta Murcia durante el último fin de semana de abril. Por otro lado, es especialmente significativa la visita de Ron Gallo, uno de los grandes renovadores del rock and roll made in America, "alternando energía y lo-fi a partes iguales", apuntan desde la organización. Recogiendo recursos y armonías de grandes clásicos como Bob Dylan, Chuck Berry o The Black Keys, ha ofrecido directos electrizantes en festivales como el Lollapalooza o el Coachella, y al igual que Temples, en el Warm Up presentará un nuevo trabajo: Foreground Music (2023), su quinto álbum en seis años, que estrenará en marzo. Completan este adelanto Beatrix Weapons, Marta Movidas y Flash Show. La primera es una productora murciana que en Producciones Baltimore definen como "uno de los nombres en crecimiento en la escena de la electrónica europea más vanguardista, tomando prestados elementos del techno, el IDM, el glitch o el industrial para ofrecer un viaje sónico de lo más estimulante", mientras que la segunda, mitad madrileña, mitad manchega, ya en 2021 colocó algunos temas entre lo mejor del año. Entre el indie-rock y el k-pop, Marta Movidas también está pendiente de desvelar sus nuevas composiciones, que llegarán a comienzos del '23 en formato EP y de la mano de Sonido Muchacho. Eso sí, ya nos ha regalado un pegagosísimo singles que se titula La flor de loto florece dos veces. Por último, Flash Show es un colectivo de DJ's integrado por Nando Costa e Idiota que, a medio camino entre Murcia y Alicante, "lleva desde 2018 ofreciendo los mejores cierres del festival". Sin duda, un broche de oro para cerrar alguna de las tres jornadas del festival -recordemos que el día 28 habrá una fiesta de bienvenida-, que ya contaba en su cartel con Franz Ferdinand, Hot Chip, Vetusta Morla, Viva Suecia, Yo La Tengo, Amaia, Carolina Durante, León Benavente y Varry Brava, entre otros. Los abonos ya están a la venta en www.entradas.com desde 65 euros (80 con el pase para el Welcome). Así queda, de momento, el cartel: