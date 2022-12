El Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío de Madrid se volvió a vestir de gala para celebrar el apoyo que las bodegas Viña Familia Gil brindan a los creadores emergentes. Y es que allí tuvo lugar el pasado jueves la gala de la cuarta edición del Gil Soundtrack Award, un certamen internacional de bandas sonoras que este año ha reconocido al músico berlinés David Heymann. En concreto, la obra del compositor alemán –escrita ex profeso para el cortometraje Lo que siembras, del novel cineasta Carlos Alonso– ha sido elegida de entre más de 150 candidatas de creadores de veintiocho nacionalidades distintas, lo que le ha hecho merecedor de un galardón, el más importante del mundo en su categoría, dotado con 50.000 euros.

El oscarizado realizador Alejandro Amenábar, ganador de nueve premios Goya y responsable de la banda sonora de varias de sus películas, ha presidido el jurado de esta edición junto al prestigioso director de orquesta Constantino Martínez-Orts (director de la Film Symphony Orchestra) y los reconocidos compositores Lucio Godoy y Roque Baños, además de Juan Gil Vera, miembro de la Familia Gil e impulsor del certamen. El autor de películas para el recuerdo como Tesis (1996), Abre los ojos (1997) y Mar adentro (2004) quiso incidir durante su intervención en el esfuerzo de la Familia Gil por apoyar al mundo del cine y la música. «¡Bendita sea!», exclamó sobre esta inversión en cultura de la bodega murciana. «La industria, tal y como la hemos entendido siempre en la manera de exhibición y distribución, está cambiando. Los mecenazgos en el mundo del cine están viniendo por varios sitios, y que se dedique un premio exclusivo a una banda sonora, a mí que me dedico a la música de cine, es de agradecer», añadió.

Sobre la banda sonora premiada en esta cuarta edición, Amenábar señaló: «Cuando escuchamos esta composición nos dimos cuenta que no solo se limita a acompañar, que lo hace muy bien, sino que aporta un plus, profundiza en la secuencia, y eso es un regalo». Por su parte, y como no podía ser de otra manera, Heymann se mostró exultante por la elección del jurado: «Este premio es una oportunidad única en la vida y estoy muy agradecido al jurado y a la familia Gil. La música está pensada para reforzar el mensaje que ofrece el cortometraje», con el que se pretende ensalzar los valores familiares y de la tierra. Así lo apuntó el director de Lo que siembras, Carlos Alonso, quien durante su intervención se acordó de Luisa Gavasa, la actriz protagonista de la cinta, y de la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña (ESCAC) y las bodegas Viñas Familia Gil, por su apuesta por el cine y la cultura.

Sorpresas y emoción

La gala comenzó con un emocionante espectáculo de danza contemporánea a cargo de la coreógrafa granadina Margarita de las Heras. Mientras que a continuación tuvo lugar la citada intervención de Carlos Alonso y, tras él, de Miguel y Ángel Gil, copropietarios de Viñas Familia Gil. Ambos reiteraron su apoyo a la cultura y a los jóvenes, «que son los verdaderos protagonistas de este evento», algo para lo que Heymann –gran protagonista de la noche y el siguiente en salir a escena– solo tuvo palabras de agradecimiento. Otro de los momentos emotivos de la noche fue la proyección del vídeo de Bernardo Rojas, el músico colombiano que impuso en pasada edición del certamen, felicitando al ganador de este año.

La gala se cerró con un concierto de la Film Symphony Orchestra de Martínez-Orts, que hasta ese momento había ejercido únicamente como maestro de ceremonias. Fue un espectáculo musical con una increíble puesta escena y un repertorio que rememoró para los presentes los temas principales de algunas películas que son historia del cine. Pero, además, durante un momento, Martínez-Orts cedió la batuta al maestro jumillano Roque Baños, ganador de tres Goyas como compositor, para que dirigiera la obra que realizó para la serie La fortuna, de Amenábar.

Al finalizar el concierto, todos los presentes –en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío se dieron cita más de cuatrocientas personas– brindaron por la cultura, el cine y la música con una copa de vino de las bodegas Viñas Familia Gil. Entre los invitados, además de la actriz Luisa Gavasa, no quisieron perderse la gala el actor lumbrerense Ginés García Millán, el cartagenero Daniel Albaladejo y la valenciana Nuria Herrero, entre otros intérpretes y artistas.