Este jueves reconocía no saber qué tal le quedaba el traje de héroe de acción. «Todavía no me lo he probado, pero ya te contaré», señalaba entre risas. La cosa es que con Antonio Resines (Torrelavega, 1954) nunca se sabe... La pregunta de quien firma este artículo era metafórica, pero la respuesta no. Y es que, pocas horas después de charlar con esta Redacción, aparecía sobre el escenario de La Resistencia con un torso ultramusculado, un chaleco militar y un rifle de asalto. Ya no era Resines el actor (ni Diego Serrano ni ninguno de sus incontables alter ego), era el Sargento Resines, y sí, el traje le quedaba estupendamente.

El carismático intérprete cántabro, Goya a Mejor Actor Protagonista por La buena estrella (1997), quiso esperar casi hasta el último momento para verse en la piel de su último personaje, ya que la presentación oficial del que es su proyecto más delirante tuvo lugar, efectivamente, durante la madrugada de este viernes en el programa de David Broncano, mientras que su lanzamiento se celebrará este domingo (y este periódico está en el ajo). Porque lo nuevo de Resines no es una serie ni una película, ni siquiera una obra de teatro, es un cómic que, bautizado como Sargento Resines –y subtitulado con la leyenda ‘El covid no pudo con él... y ahora se va a cagar la perra’– saldrá este domingo en exclusiva con La Opinión.

«¡Hombre, claro! Nosotros empezamos a lo grande. Nada de tontás de Madrid, Barcelona... Murcia, con dos cojones», afirmaba el nuevo héroe de acción patrio durante su intervención en el Teatro Príncipe de Madrid (donde se graba La Resistencia). Allí, por supuesto, estuvo acompañado por el dibujante y principal responsable de este proyecto, Salva Espín, «un demente, pero en el buen sentido de la palabra: un tipo estupendo que tiene la cabeza conformada muy curiosamente», aseguraba el actor –resaltando el pareado– en su entrevista previa con este periódico.

Si os digo la verdad, no sé muy bien cuándo se puede comprar el cómic de 𝗦𝗔𝗥𝗚𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗥𝗘𝗦𝗜𝗡𝗘𝗦, creo que el 14 de diciembre pero os dejo el vídeo que seguramente os aclare algo más. pic.twitter.com/dmQZa0RUyN — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 1 de diciembre de 2022

El hombre encargado de dar vida a Deadpool en los cómics de Marvel –y único merecedor del pase VIP de La Resistencia, según Álex Pinacho, community manager del programa– ha estado en esta ocasión bien secundado por el cineasta abulense David Galán Galindo, que ha ejercido como guionista. «[Resines] es un auténtico inconsciente –apuntaba el realizador desde el anfiteatro del Príncipe–, porque prácticamente lo único que sabía de todo es el título del cómic (y alguna imagen). Pero nos dejó hacer y deshacer a nuestro antojo. Pensaba: ‘La confianza que tiene Antonio en nosotros es ciega’, porque podía haberse encontrado con auténticas barbaridades...», reflexionó el director de Orígenes secretos (2020), película para la que contó entre el cast con el propio Resines (que también estará en su próximo filme, Matusalén).

«Cuando me dijeron lo que querían hacer pensé que estaban de coña. Luego me mandaron la portada y me contaron algo de la historia, pero no te creas que mucho más...», aseguraba el actor para La Opinión. «Sé que hay un universo con muchos Resines y que hay una imagen mía saliendo de la ducha (un apunte al natural) –añadía con sorna–, pero porque he visto alguna página suelta. Vamos, que no lo he leído, así que lo de esta noche va a ser para mí todo un descubrimiento [en referencia a su visita a La Resistencia]. Tampoco Salva Espín ha querido desvelar mucho sobre la trama. «Es un cómic de acción superheróica muy divertido y con un toque de ciencia ficción. La gente que le guste este tipo de historia va a disfrutar mucho porque tiene un guion muy sólido, pero quienes no sean lectores habituales (y les gusten las pelis de Marvel y les haga gracia Resines) también van a pasárselo muy bien porque es un cómic realmente muy divertido», asegura el murciano.

Seguro que ese bocadillo era de masa madre. pic.twitter.com/Rx8BFmCyFu — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 1 de diciembre de 2022

En cuanto al porqué de este proyecto, el ilustrador señala que la idea era, por un lado, homenajear a Resines; por otro, crear «un nuevo superhéroe español», y, finalmente, «hacer algo propio a nivel autoral», al margen de Marvel y otras editoriales. De hecho, Sargento Resines es un trabajo casi artesano: «Fue un trabajo bastante duro. Lo hicimos durante los meses de verano y había páginas muy complejas de dibujar, pero tiramos hacia delante y aquí está, editado por mi propio sello». Además, si en una esquina de la portada aparece el logo de la editorial de Espín, en la otra destaca un ribete que dice: ‘Edición para coleccionistas’. «Quería conseguir un objeto muy exclusivo, y por eso vamos a limitar este título a una única tirada, a un momento puntual (este). Por eso el evento de lanzamiento con La Opinión va a ser muy especial, porque será el primer sitio en el que se pueda conseguir», añade Espín. Para más inri, los lectores de este periódico contarán con un precio especial: 7,99 euros (en lugar de los 9,99 con los que se comercializará en adelante).

Popularidad renovada

En este sentido, el protagonista cede todo el mérito a dibujante y guionista. «Yo simplemente he puesto la cara, no he hecho nada más», confesaba anteayer. Y, reconocía, se alegraba de haberlo hecho, pese a que en un primer momento... «Me parecía una cosa demencial. Decía: ‘¿Pero qué dicen estos tipos’?», recordaba Resines, que «jamás» se había visualizado como un héroe de cómic. «Luego me fueron contando cosas, enseñando páginas y me pareció una cosa alucinante», confesaba. Pero como tampoco esperaba a estas alturas estar viviendo uno de sus mayores picos de popularidad (especialmente entre la gente joven). «Se han juntado muchas cosas. Porque esto ya lo empecé a notar antes de colaborar con La Resistencia, ¿eh? Yo ya estaba saliendo en algunos programas como El Hormiguero, había hecho varias campaña de televisión y, por supuesto, seguía trabajando. Eso, supongo, me dio cierta notoriedad. Eso y haber estado a punto de palmarla por la covid», puntualizaba con mucho sentido del humor.

Por eso, por haberse convertido en un personaje público muy querido en todo el país con su particular carácter, vehemencia y honestidad, hoy está en la tapa de un tebeo armado hasta los dientes y la próxima semana se convertirá en uno de los grandes protagonistas de un salón del manga como el Play Murcia Experience, que tendrá lugar en el Pabellón Príncipe de Asturias del 10 al 11 de diciembre, como invitados de campanillas como Alec Utgoff (el doctor Alexei de la tercera temporada de Stranger things) y David Horovitch (el gran maestre Mellos de La casa del dragón). El propio Broncano bromeaba sobre el tema en La Resistencia: «¿Estarás allí como cuando va Hugh Jackman a hacer de Lobezno a la Comic Con?». «Lo mismo, lo mismo –respondía Resines–. Pero con mucha más repercusión en Murcia que Hugh Jackman».