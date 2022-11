Están pasando tantas cosas que no queda otra que reírse», apunta el televisivo actor, director y comediante José Corbacho. Esa es la premisa de su último espectáculo, Ante todo, mucha calma, un monólogo con el que este domingo se subirá a las tablas del Teatro Villa de Molina y en el que no deja títere con cabeza (pero, que nadie se asuste, que el tan solo es «un cómico»). Y bajo semejante condición de ríe «de quiénes somos, de dónde venimos y de a dónde vamos».

Pero, sobre todo, de sí mismo: «Es algo indispensable el reírse de uno mismo, algo que me enseñaron desde que empecé en esto de la farándula». Y de sus principios. «¿Por qué no? Como decía el maestro, ‘si no te gustan, tengo otros’».

Vamos, que Corbacho llega a Molina sin filtros. Por suerte, las entradas ya están a la venta en las oficinas del Villa, en la taquilla desde dos horas antes de cada espectáculo y en la plataforma web bacantix.com.