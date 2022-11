El dibujante Salva Espín, desde hace años en la filas de Marvel, ofrecerá este sábado una masterclass gratuita en el Centro Párraga de Murcia sobre otro de sus temas predilectos: el arte en el mundo de los videojuegos. Y es que el responsable de dar vida en las viñetas a personajes de relevancia internacional como Spider-Man y Deadpool no solo ha trabajado para títulos punteros como el Call of Duty: Black Ops Cold War y el Ghost of Tsushima, sino que también ha hecho sus pinitos como creador de pequeños juegos como el Superjimbee –de la mano de la empresa agrícola Jimbofresh– y, más recientemente, el Murcia Medieval, un quiz game sobre la historia del municipio.

En esta actividad, integrada en el programa 'ICA Educa' y prevista para las 11.00 horas -hay solo 130 plazas, con lo que la entrada será libre pero limitada y por orden de llegada-, Espín estará acompañado por Ricardo López, del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia (Ceeim). Hay que tener en cuenta que el videojuego es la principal industria cultural en España, con unas cifras de usuarios y negocio que superan a las del cine, pero su crecimiento no está exento de controversia y en ocasiones el debate deja fuera su parte más creativa, la artística. Así, el objetivo de esta charla, dirigida a menores a partir de 13 años, es mostrar su faceta creativa y lúdica de la forma más interesante y sorprendente posible.