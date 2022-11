Ilu Ros: "Tu manera de expresarte no está solo en las pinturas (en mi caso), sino también en los temas que eliges"

Cuando uno habla con Ilu Ros (Mula, 1985) ocurre una cosa extraña: Lorca o García Lorca se convierte en Federico. Y no es un detalle baladí, ya que dice mucho de cómo esta ilustradora murciana se ha acercado a la vida y obra del poeta y dramaturgo granadino. Consciente de lo mucho que se ha escrito sobre él desde una perspectiva académica, en 2020 decidió abordarle desde la emoción, desde la pasión; decidió ‘dejarse llevar’ por quién era, qué había y lo que significa y parió una particularísima biografía que, por supuesto, bautizó como Federico (2021). Pero la artista –ganadora con ésta de la última edición del Premio Libro Murciano del Año– sintió que la experiencia no fue del todo completa, que su acercamiento a Lorca había estado demasiado marcado por el confinamiento y una intensa fase de documentación. «Me di cuenta de que, a pesar de haber quedado muy satisfecha con el resultado, no había disfrutado del proceso», señala. Por lo que propuso a la editorial Lumen un nuevo proyecto para su disfrute personal: la edición en un solo tomo de versiones ilustradas de Bodas de sangre (1933), Yerma (1934) y La casa de Bernarda Alba (1936). Y coló. Y el resultado es Una trilogía rural (2022), publicado hace apenas unas semanas y que mañana presenta en la Librería Santos Ochoa de Cartagena (19.00 horas) y, el jueves, en Murcia, en Educania (también a las 19.00 horas).

¿Cómo está, Ilu? Con el lanzamiento de Una trilogía rural y la campaña de firmas y presentaciones, supongo que son días un tanto raros.

Tú lo has dicho: son días raros. Pero bueno, estoy muy contenta. Siempre hace ilusión publicar un nuevo libro y ver cómo es acogido por los lectores. Además, estoy superagradecida porque nos han salido un montón de presentaciones: parece que las librerías están interesadas en Una trilogía rural y..., joé, es muy bonito. Pero sí, dicho esto, son días raros; estoy como desubicada [Ríe].

"Si no fuera por ‘Federico’ ahora mismo estaría poniendo cafés (otra vez)"

Todo esto se entiende gracias al éxito del libro que le precede. ¿Se puede decir que Federico le cambió un poquito la vida (al menos, la profesional)?

Sí, claro. Federico me ha abierto muchas puertas. Es un libro que tuvo una gran recepción tanto por parte de la crítica como del público, y que se vendió muy bien, lo que sin duda cambia la percepción que se tiene de un autor o autora. Además, piensa que la de dibujante es una profesión normalmente muy precaria en la que es muy difícil salir adelante, y Federico ha ayudado sobremanera a que mi trabajo se conozca un poco más. De hecho, supongo que si no hubiera sido por él, ahora mismo estaría poniendo cafés (otra vez).

Además, tengo la sensación de que esa gran acogida tuvo lugar desde el minuto uno, desde el día de su publicación; no fue algo gradual, sino repentino.

Sí, yo también lo siento así...

¿Pensaba, encerrada en casa durante la pandemia, que el libro que estaba haciendo tendría semejante recepción?

Para nada. Igual otra gente que tenga su trabajo en mayor consideración puede esperar algo así, o tener ciertas expectativas. Pero yo no estoy acostumbrada a que las cosas salgan bien, así que... nunca espero mucho [Risas]. Siempre intento hacerlo lo mejor posible, claro, pero procuro no pensar en si se va a vender mejor o peor porque, si lo hiciera, seguramente nunca terminaría mis proyectos.

Recuerdo que cuando hablamos con motivo de su publicación nos dijo dos cosas: que ante todo había pretendido «dejarse llevar» por Lorca y su obra y que su vida y producción daban para mucho más. Dada la publicación de Una trilogía rural, entiendo que ni siquiera soltar Federico le hizo escapar de ese bucle...

[Ríe] A ver, ocurre lo siguiente. Hacer Federico fue muy duro. Primero, por el momento que era, claro (la pandemia, anímicamente, fue difícil para todos), pero también por la densidad del trabajo. No quería ser academicista (de ahí que decidiera ‘dejarme llevar’ por las emociones, por las pasiones), pero sí rigurosa, y de García Lorca hay muchísima información: una obra muy extensa para lo poco que vivió, infinidad de cartas, testimonios de amigos y familiares... Así que, al acabarlo, me di cuenta de que, a pesar de haber quedado muy satisfecha con el resultado, no había disfrutado del proceso. Por eso le propuse a la editorial hacer Una trilogía rural: el trabajo duro (la fase documental) ya estaba hecha, así que esta vez sí que podría dejarme llevar por el ambiente y la poesía de Federico.

Le iba a decir, de hecho, que tenía la sensación de que este libro (Una trilogía rural) es un pequeño capricho; algo que ha hecho porque le apetecía, independientemente de que tuviera cabida en librerías.

No sé si un ‘capricho’... Para mí, que me dejaran hacer Una trilogía rural fue, más bien, un regalazo. Ya te digo que fue una propuesta mía a la gente de Lumen, pero no las tenía todas conmigo de que fueran a decir que sí, porque son tres obras que cualquier lector tiene ya en su librería. Pero bueno, dije: «A lo mejor siendo una versión ilustrada (que no había ninguna hasta ahora), alguien lo compra, ¿no?» [Ríe].

Con esto del e-book, hay mucha gente que ya solo apuesta por comprar ediciones que merezcan la pena a nivel estético...

Sí, ¿verdad? Yo creo que, por eso, en los últimos años en España la ilustración se está valorando cada vez más. Yo misma me he comprado varios clásicos que ya había leído anteriormente pero que recientemente han vuelto a las librerías con la excusa de ser reimaginados por artistas (Cien años de soledad, por ejemplo). Además, creo que también es una forma de llamar la atención de los lectores más jóvenes...

Ilu, estoy seguro de que está empapadísima de la obra de Lorca. Entonces..., ¿por qué Bodas de sangre, por qué Yerma y por qué La casa de Bernarda Alba?

Básicamente, porque son con las que conocí a Federico. Cuando empecé con este proyecto, intenté recordar cuál fue la primera vez que oí hablar de él, pero no fui capaz... De lo que sí me acordaba es de ver Bodas de sangre y La casa de Bernarda Alba en el teatro de Mula siendo una cría. Recuerdo que me llamó mucho la atención de la primera que la luna fuera un personaje más, y de La casa de Bernarda Alba que fuera una obra tan sumamente violenta. Me impactaron. Y meter Yerma es una forma de completar esa trilogía sobre la mujer, el medio rural, la presión social, etc.

Me figuro que le habrá dado cuarenta vueltas a cada una de ellas, así que asumo que es una voz autorizada para responderme a esta pregunta. ¿Por qué estos textos, que tienen casi cien años, apelan tanto, por ejemplo, a una muleña en 2022?

Creo que, en general, la obra de Lorca es universal. Él hablaba de cómo se vivía en una zona muy concreta de Andalucía y un señor canadiense como Leonard Cohen no solo le entendía, sino que quiso cantarlo. Piensa que, al final, de lo que habla Federico es del hecho mismo de ser humano, así como de cuestiones de carácter más social que, desafortunadamente siguen hoy a la orden del día... Como la presión y ciertos condicionamientos sociales a los que está sometida la mujer, caso de Yerma, que sufría por la esterilidad, por la sensación de que solo siendo madre podría realizarse como mujer, por el qué dirán y por la incomprensión de su marido. O el autoritarismo: La casa de Bernarda Alba va sobre eso, sobre una mujer dictatorial que encerraba a sus hija en casa (él ya se olía que se estaba cociendo algo y, poco después, hubo un golpe militar). Y Bodas de sangre habla del deseo y de cómo las decisiones equivocadas tiene consecuencias...

En realidad, repasando su obra (ya no solo Federico, también Hey sky, I’m on my way, de 2018, y Cosas nuestras, de 2020) hay algo que les une a usted y a él, y es que, tanto en esta trilogía lorquiana como en tus dos primeros libros, la mujer está en el centro. Entiendo que eso también ayuda a que su obra siga hoy de actualidad y, en concreto, a que a Ilu Ros le toque el corazón, ¿no?

Sí. Fíjate, no es algo en que haya pensado de manera consciente, pero visto con perspectiva... [Ríe] Porque ‘Hey sky’ hablaba directamente sobre mujeres influyentes de la historia, mientras que Cosas nuestras pretendía abordar la relación entre diferentes generaciones de mujeres. Entonces sí, supongo que se me ve un poco el plumero [Risas]. Pero no es que diga: «Quiero hablar de la mujer», o «Quiero hablar de feminismo y de la mujer rural», aunque supongo que la voz de un ilustrador siempre acaba saliendo a la luz... Al final, considero que tu manera de expresarte no está solo en las pinturas (en mi caso), sino también en los temas que eliges, en el punto de vista que adoptas y en el cómo lo cuentas.

Le leí en Instagram que para preparar este libro viajó a Granada y Almería. Que igual hay algún desubicado que se piensa que los ilustradores no se mueven del escritorio... ¿Qué le ofrecieron esas aventuras?

Bueno, yo el Cortijo del Fraile y la zona de Cabo de Gata [donde tiene lugar Bodas de sangre] ya la tenía muy visitada, y cuando estaba haciendo Federico me quedé con las ganas de volver (por supuesto, por culpa de la pandemia), y también de visitar la casa de Federico en Fuente Vaqueros y la de Frasquita Alba en Valderrubio [en la que García Lorca se inspira para escribir La casa de Bernarda Alba]. Así que en cuanto firmé el contrato para Una trilogía rural, me dije: «Esta es la mía». Y me sirvió de mucho ese viaje; aunque no lo digo en plan romántico de ‘me ponía todo bohemia y me sentaba a admirar el paisaje y buscar inspiración’. No. Pero es cierto que te impregnas del ambiente, de los colores... Porque hoy, el del Cortijo del Fraile sigue siendo un paisaje superhostil, por ejemplo; y Fuente Vaqueros y Valderrubio son pueblos que viven de campo, habitados en su mayoría por gente trabajadora y humilde. Así que hacer un viaje así es muy interesante para coger ideas, conocer incluso la vegetación del lugar..., y para escuchar hablar a quienes allí viven.

Una última cosa, Ilu. Tiene cuatro libros publicados y dos de ellos están dedicados a García Lorca. ¿Ha salido ya de ese bucle del que hablábamos antes o todavía podemos esperar más suyo sobre el poeta?

[Ríe] No, ya no tengo pensado hacer nada más. De hecho, no tenía pensado hacer nada más después de Federico, pero bueno, ya te he contado un poco cómo y por qué nace este proyecto. Y creo que es un bonito punto y final, como una forma de cerrar un círculo volviendo al principio. Pero ya está, mi idea es dejar a este pobre hombre tranquilo de una vez, que soy una pesada [Risas].