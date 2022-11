La segunda jornada del Festival Internacional de Cartagena continúa hoy con la Sección Oficial de Cortometrajes con la proyección, a las 18 horas, de los cortos Ur Azpian Lore, de Aitor Oñederra, y Solo, de Alberto Gross Molo. A continuación se proyectará The Quiet Girl, un largometraje de Colm Bairéad que se ambienta en una Irlanda rural de 1981. Cuenta la historia de una niña reservada y desatendida por su numerosa familia, que acaba con unos padres de acogida para pasar el verano. La cinta ganó en el 2022 el Oso de Cristal a la Mejor Película en el Festival de Berlín.

Más tarde, a las 21horas, se proyectará Decision to leave, del surcoreano Park Chan-wook, uno de los cineastas más aclamados y populares de su país. Cuenta la historia del detective Hae-Joon, que investiga la sospechosa muerte de un hombre en la cima de una montaña. Pronto comenzará a sospechar de Sore, la mujer del difunto, mientras la atracción que siente por ella le desestabilizará. La película ganó en el 2022 el premio a Mejor Director en el Festival de Cannes.

Las secciones paralelas comienzan también hoy con el ciclo Cuento Animado, a las 9:45 horas (sala B el Batel), con una selección de largometrajes animados para que alumnos de Primaria disfruten de la experiencia de un festival de cine. Arranca con Encanto, una película producida por Walt Disney Pictures y Walt Disney Animation Studios. Cuenta la historia de la familia Madrigal, que vive escondida en las montañas de Colombia, y cuyos miembros, todos menos uno, poseen algún don especial.

A las 10 horas, en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy, arranca el ciclo Ciencia Ficción con la proyección del clásico Ultimátum a La Tierra, de Robert Wise (1951). La cinta empieza con una nave extraterrestre que llega a la tierra con la misión de entregar a los hombres un importante mensaje. El alienígena y su fiel robot se hospedan en casa de una mujer, madre de un chico, con el que pronto entabla amistad. Fue galardonada en 1951 con el Globo de Oro a la Mejor película para promover el entendimiento internacional.

Por otro lado, el ciclo Murcine, sección específica para los realizadores de la Región de Murcia, comienza hoy con la proyección de tres cortometrajes: Karim, de Gonzalo Ballester, Sorda, de Nuria Muñoz y Eva Libertad y The darkness that you fear, de Melissa Morán.

La sección Europa.doc busca ampliar nuestro conocimiento del entorno europeo más allá de la ficción, proponiendo una selección de largometrajes documentales. Este año, el medio ambiente y la naturaleza son el tema común de esta sección, que comienza con la proyección del aclamado documental Arica, dirigida por Lars Edman y William Johansson. Las entradas para la Sala B de El Batel están a la venta en la taquilla del auditorio y online en su página web. Se pueden comprar individualmente por 3,5 euros , o bien adquirir un abono de seis películas por 18 euros. Todas las proyecciones en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy son gratuitas.