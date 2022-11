Anvil fue una de las primeras bandas en tocar speed metal en Canadá. Llevan más de 40 años en activo y han editado 19 álbumes de estudio, pero si alguna vez han estado cerca de triunfar no se debe a ninguno de esos tres factores. En 2008, el realizador Sacha Gervasi grabó un documental. Se titulaba Anvil: El sueño de una banda de rock, y contaba los altibajos, miles de derrotas y escasas victorias de la banda canadiense a lo largo de su trayectoria.

La película muestra a un grupo honesto y entrañable, con más ganas de talento y con una única razón para seguir en la música: el amor al heavy metal. El documental fundó un tributo en torno a Anvil, que empezó a congregar a más gente en sus directos. Pocos ‘metalheads’ hablan, a estas alturas, mal de una banda que representa mejor que muchas otras la pasión y el amor incondicional por la música.

El concierto Fecha: Hoy, 19 horas. Lugar: Garaje Beat Club. Precio: 20/25 €

Los canadienses presentarán en Garaje Beat su última referencia de estudio, Impact is inminent, que llega tras la cancelación de la gira Legal at least por la pandemia. Su carismático líder, Steve ‘Lips’ Kudlow, que en su día rechazó una oferta de Lemmy Kilmister para formar parte de Motörhead, sigue recorriendo el planeta junto a su inseparable Rob Reiner, su mejor amigo del instituto. Les telonearán Gengis Khan y Harsh.