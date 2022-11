Sôber: "Hemos pasado de ser una etiqueta a una referencia para muchas bandas"

Sôber es una de las bandas con mayor personalidad del panorama metal español. Lo llevan siendo desde que a más de uno le volaran la cabeza a finales de los noventa con Morfología (1998), álbum con el que demostraban potencia, sensibilidad y creatividad a raudales. Desde entonces, cerca de una decena de discos en los que Carlos Escobedo y los suyos no han parado de mutar, pero sin salirse del camino marcado. El último ejemplo es Elegía (2021), un disco con el que recuperan la densidad (incluso oscuridad) de sus primeros trabajos, y que presentan este sábado en la Sala Gamma de Murcia. Hablamos con su bajista, vocalista y líder para conocer de primera mano cómo encaran su visita.

Igual es solo una percepción mía, pero tengo la impresión, no solo de que Sôber se encuentre en un gran momento, sino de que la banda está en uno de sus mayores picos de popularidad (o, al menos, de reconocimiento).

Sí. La Sinfonía del Paradÿsso (2018) ya fue un antes y un después en nuestra carrera, pero este nuevo disco [por Elegía] ha sido también muy bien aceptado tanto por los fans de siempre como por los nuevos; lo notamos en la gira, en la que estas nuevas canciones son cantadas por el público con la misma intensidad que aquellas que ya formaban parte de nuestra banda sonora. A partir de ahí, también creo que nosotros, como banda –en el camerino y en el escenario– estamos más compenetrados que nunca, y eso se nota sobre las tablas.

¿Y a qué cree que se debe? Porque estaremos de acuerdo en que el contexto para el rock y el metal dista mucho de ser todo lo ‘amable’ que podía ser a principios de los dos mil, cuando lo reventaron.

Yo creo que en parte es un reconocimiento a tantos años de trabajo. Tanto por parte de quienes siempre han estado como de muchos otros que a lo mejor se habían desenganchado de Sôber y ahora han regresado a raíz de La Sinfonía del Paradÿsso y Elegía. Pero es cierto que el contexto no es el mejor... La gente dice que el rock ha muerto, y los grandes festivales son sobre todo indies, mientras nuestras bandas se han quedado para carteles muy de nicho. Nosotros –y gente como Robe y Marea– tenemos la suerte de contar con núcleo potente de seguidores que nos permite girar con cierta libertad, pero en el camino nos damos cuenta de lo difícil que lo tienen aquellos que quieren desarrollar su carrera, salir y proyectarse. No sé..., se hace bastante duro que no tengamos apoyo mediático, y el público, por lo general, tampoco está dando muchas oportunidades a estas bandas.

Hablemos de Elegía. Parece que cuando un grupo cumple dos o tres décadas –como le ocurrirá a Sôber en breve– es habitual echar la vista atrás. ¿Es lo que ha ocurrido con este disco, que se siente más pesado que los álbumes precedentes?

Sí que hay una reflexión en Elegía, pero creo que atraviesa toda la trayectoria de la banda (no solo de aquellos primeros años). Pero sin olvidarnos de que no hemos tocado techo, porque seguimos trabajando en nuevas composiciones, sonidos, producciones..., y siento que eso se deja ver en este trabajo. Lejos de intentar acomodarse, un músico tiene que querer seguir haciendo cosas diferentes, cosas nuevas. Y no tener miedo, que es un error común a la hora de ponerse a componer. Hay mucha gente que piensa que su estilo y sagrado y... Yo, en cambio, prefiero crecer, aunque teniendo siempre muy claro cuál es la esencia del grupo, dónde están las raíces y de dónde venimos. En este sentido, creo que Elegía es un trabajo sincero.

Hay muchos detalles que nos pueden hacer pensar que Elegía es un disco en el que el paso del tiempo y la historia de la banda tienen un peso considerable, pero quizá el más acusado es el título, que en parte es un homenaje a dos personas importantes para Sôber. ¿Cómo de presentes siguen hoy, tantos años después, Alberto Madrid y Big Simon?

Mucho. Y lo seguirán estando. Ambos forman parte de lo que fuimos y de lo que somos. A veces te pones a componer y dices: «Hostia, ¿cómo haría Big Simon este tipo de arreglos, cómo metería estos sintes?». O..., bueno, yo siempre digo que cuando nos subimos a un escenario sigue siendo Alberto el que nos da la orden, el que dice: «One, two, three, four», el que dice: «Venga, arrancando» [Ríe]. Hacía mucho tiempo que me apetecía hacerles un homenaje.

El de Murcia es uno de sus últimos conciertos en 2022 (creo que después solo os quedaría Córdoba y Tarrasa). ¿Cómo van a ser estos bolos? Entiendo que Elegía va a cargar con buen parte del set list, pero ¿qué más pueden esperar sus seguidores?

A ver, por supuesto que vamos a hacer un repaso por Elegía: es el disco que estamos presentando y, además, son unas canciones que disfrutamos muchísimo llevando al directo. Pero en nuestros conciertos siempre tendrán cabida un montón de temas que forman parte de nuestra larga historia. Además, piensa que son más de dos horas de show, con lo que hay tiempo para todo. Creo que el público va a salir bastante satisfecho tanto por el set list como por nuestra actuación, porque nos estamos dejando la piel. Porque, joder, después de una pandemia, nos sentimos muy afortunados y agradecidos por poder volver a subirnos a un escenario.

En enero tienen dos fechas muy especiales en Madrid, que habéis titulado Morfoelegía. ¿A qué se deben estos bolos?

A esa gratitud que te decía. Es algo para nuestros fans, que siempre responden. Y como mucha gente nos dice después de los conciertos cosas del tipo:«Joder, no habéis tocado La nube», queríamos darles la oportunidad de que fueran ellos quienes eligieran el repertorio de esos dos conciertos. Así que hicimos una encuesta en redes y en base a eso –buscando un punto intermedio entre las votaciones y su viabilidad– daremos forma a dos set lists, uno para cada día (distintos), con los que repasaremos estos casi treinta años, desde Morfología (1998) hasta Elegía. Y creo que a la gente le ha gustado la propuesta porque las entradas están volando.

"El miedo a alejarte de su ‘estilo’ es un error muy común a la hora de ponerse a componer"

Soy consciente de que no es muy amigo de las etiquetas y de que Sôber ha evolucionado mucho en estos casi treinta años, pero, cuando formó la banda en 1994, ¿cuáles eran sus mayores referencias?

Nunca nos han gustado porque al principio eran bastante lapidatorias. A nosotros nos decían que éramos los ‘Héroes del Silencio rockeros’, los ‘Tool españoles’... Hemos cargado con un montón de etiquetas, pero sobre todo, al principio, porque era necesario. Es que, de repente, apareció una banda que estaba haciendo algo, un estilo, que en España no era muy habitual, y lo estaba haciendo en castellano, con melodías locales. A la gente le explotaba la cabeza [Risas]. Ahora ya hay muchas bandas que se parecen a Sôber, con lo que hemos pasado de ser una etiqueta a un referente, y en ese sentido lo vemos hasta divertido y gracioso. Pero bueno, en cuanto a lo que me preguntabas, puedo decir que, cuando decidí montar la banda, hice un anuncio buscando músicos y citaba a bandas como Tool, Stone Temple Pilots, Primus e, incluso, Red Hot Chili Peppers. En ese contexto se forja la esencia de Sôber.

Fecha: Sábado, 21.00 horas. Lugar: Sala Gamma, Murcia. Precio: 22 euros.

Lo digo porque Morfología, aquel primer disco oficial de Sôber, fue un shock; fue seguir un sendero –en la línea de los primeros Tool– que no mucha gente en nuestro país se atrevió a transitar y que ustedes recorrieron con muchísima personalidad. De hecho, alguna vez le he escuchado fue un disco «especial», más incluso que Paradÿsso (2002) y Reddo (2004), quizá los más aclamados de su discografía.

Sí, claro. Es que fue un pequeño hito, la verdad... Realmente, antes de lanzar Morfología, grabamos Torcidos (1997), pero como Sôber Stoned y de una manera muy precaria. Morfología fue nuestro primer disco de verdad: grabado en un estudio, con un productor y con una idea muy clara del sonido que queríamos sacar e, incluso, de la producción. Teníamos muy claro lo que queríamos y cómo lo queríamos hacer. Y fue un álbum que descolocó a todo el mundo. Recuerdo ir a hacer entrevistas a medios especializados y que no supieran dónde ubicarnos. Me viene a la mente Mariano García diciendo: «Pero... ¿esto es rock o no es rock?, porque no lo entiendo» [Risas]. Entonces sí, creo que Morfología marcó una época y, sobre todo, nos marcó un camino que debíamos continuar; nos puso en nuestro sitio.

Por último, Carlos: ¿por dónde lleva hoy aquel sendero a Sôber? ¿Cuáles son los próximos pasos tras esa cita doble en la capital?

Pues, después de estos conciertos, en 2023 estaremos en algunos festivales; será una forma de volver a estar con nuestro público, pero de una manera diferente. Y, claro, ya estamos pensando y trabajando en cómo vamos a celebrar nuestro treinta aniversario. Ya te puedo adelantar que tenemos la intención de volver a grabar aquel álbum germinal de Sôber Stoned y lanzarlo como ReTorcidos. Creemos que es un álbum que tiene muy buenas canciones y una esencia brutal, además de que es un disco fantástico para enseñarle a la gente de dónde venimos, de dónde surge todo esto. Pero bueno, eso solo será una parte de la celebración. Queremos hacer algo bonito tanto para los fans como para nosotros, así que podéis esperar buenas noticias para 2024.