¿Quién no conoce a Miliki? ¿Quién no ha reído con Los payasos de la tele? ¿Quién no se sabe la canción de Hola, Don Pepito? Todo ese universo del circo se concentra en el espectáculo Circlassica. El sueño de Miliki, que Productores de Sonrisas y Emilio Aragón, como director, presentan en el Teatro Circo de Murcia con siete funciones repartidas entre hoy y el domingo. «Hacerle un homenaje a ese payaso tan emblemático como es Miliki era una asignatura pendiente», cuenta el productor del show, Rafael González.

La historia cuenta la vida de un Miliki de 7 años que quiere ser payaso y «por todo lo que tiene que pasar para conseguirlo». En ese camino hay cosas buenas y malas, como Astracán, el príncipe de la anticomedia, que intenta desviar al protagonista. «Es el mensaje que queremos dar, que todo éxito requiere un esfuerzo y que todo esfuerzo tiene su recompensa», sentencia González, que revela que a Miliki «le intentan enseñar la vía rápida para conseguir las cosas», pero se da cuenta de que no es así y «hace falta trabajo y esfuerzo». Se trata del segundo espectáculo que Productores de Sonrisas y Emilio Aragón ponen en marcha juntos. Un show, aseguran, «inédito, entrañable y emotivo para compartir en familia». Esa es la clave de Circlassica: «Decimos que es un espectáculo para padres acompañados». El productor, que alerta de que intentan «no caer en espectáculos demasiado infantiles», señala que este será el punto de encuentro «de varias generaciones». «Nuestra gran duda era si los más pequeños lo iban a entender. Es un placer ver que los padres transmiten esas canciones y cómo continúa la saga de Los payasos de la tele sin tenerlos tan presentes como antes», añade Rafael González. El público murciano que acuda al TCM encontrará «las actuaciones más top a nivel mundial, con acrobacias, números aéreos, malabaristas o números de fuerza». «Ha sido una selección muy meditada y ha quedado muy bonito», reconoce el productor. El vestuario y la iluminación también son protagonistas del show. «Que el vestuario confluya con la historia es un denominador común en nuestros espectáculos. En este caso, está súper cuidado para poder replicar aquella época, la de Miliki, ambientado en un circo más clásico», avanza González, que destaca, además, la iluminación, a cargo de Juanjo Llorens, que ha recibido a lo largo de su carrera cuatro premios Max. Tampoco faltará la música y las canciones más conocidas de los payasos, que despertarán muchos recuerdos en los asistentes. Hasta aparecerán dos personajes requetefinos y medios chiflados: Don Pepito y Don José, que acompañarán a Miliki en su viaje. Al protagonista, como no podía ser de otra forma, no le faltará su camiseta roja hasta los pies, zapatos grandes, gorra a cuadros y un acordeón. Lugar: Teatro Circo, Murcia Precio: 30/35/40/45 euros. Horarios: Hoy, jueves, a las 18.45 horas. Mañana, viernes, a las 18.45 horas. El sábado, a las 12.00, a las 16.30 y a las 19.30 horas. El domingo, a las 12.00 y a las 16.30 horas.