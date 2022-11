El fenómeno emergente de la literatura latinoamericana escrita por mujeres se expande por el mundo cosechando premios y lectores y la prueba es la obtención por parte de la escritora argentina Samanta Schweblin del National Book Award 2022, que se ha hecho pública este jueves, en la categoría literatura traducida por su libro de relatos ‘Cinco casas vacías’, traducido al inglés como ‘Seven empty houses’ por Megan McDowell. No era la única autora latina que competía, también lo ha hecho la ecuatoriana Mónica Ojeda, con la traducción de su novela, ‘Mandíbula’. Curiosamente ambas obras han sido editadas en sellos españoles. La ganadora lo ha hecho en Páginas de Espuma, tras haber obtenido el prestigioso premio de relatos Ribera del Duero en el 2015 y Ojeda, en Candaya, un sello especializado en dar a conocer las nuevas voces latinoamericanas. Así que habría que destacar también que el prestigioso premio norteamericano, que empezó impulsado por los libreros hasta que a mediados de los 50 fue organizado por la industria editorial, ha destacado obras que no surgen de los grandes grupos editoriales sino de dos pequeñas editoriales independientes.

Escasa traducción

Aunque la traducción en el contexto de la industria editorial estadounidense ocupa un porcentaje ínfimo, pocos son los que consiguen hacerse un lugar en ese codiciado mercado y el National Book, dotado con 10.000 dólares, es un pase directo a una mayor visibilidad en las librerías. En la ceremonia de entrega, Schweblin que se trasladó a Nueva York, desde Berlin, donde reside habitualmente, la autora se definió como una persona privilegiada “por tener un montón de personas que en todos estos años han sido de gran sostén”. La escritora llevó sus agradecimientos a su pareja, su familia, a algunas maestras especiales que tuvo, a su traductora a la que llamó mega Megan, a su editor en español, Juan Casamayor, de Páginas de Espuma y a sus editores en Estados Unidos”.

Una vez dado a conocer el premio, Casamayor aseguraba que desconocía “cuál podía ser el límite de un libro de aportarte felicidad y darte alegrías”, destacando las 27 ediciones –la 28 se está imprimiendo actualmente- que lleva ya ‘Siete casas vacías’, un libro que sigue la querencia habitual de las escritoras latinoamericanas explorando espacios que lindan con lo extraño y lo fantásticos.

Multipremiada

La multipremiada Schweblin ha sido seleccionada para el Booker Prize en tres ocasiones, por ‘Distancia de rescate’, ‘Pájaros en la boca’ y ‘Kentukis’, y en 2018 obtuvo el premio Shirley Jackson por su primera novela, así como el O’Henry destinado a un cuento. Autoras como Pilar Quintana, Gabriela Cabezón Cámara, Fernanda Melchor y Alia Trabucco también han aparecido en las listas del Booker. Schweblin se impuso a ‘New Name Septology VI-VII’, del noruego Jon Fosse –un habitual en las listas del Nobel-; ‘Kibogo’, de la ruandesa Scholastique Mukasonga y ‘Scattered all over the Earth’, de la japonesa Yoko Tawada, además de la ya citada Ojeda.

Las categorías de ficción y no ficción fueron a parar a Tess Gunty e Imani Perry por sus obras ‘The Rabbit Hutch’ y ‘South to America: A Journey Below the Mason-Dixon to understand the soul of a nation’, respectivamente. El veterano autor del comic ‘Maus’, Art Spielgelman, recibió un premio a su trayectoria.