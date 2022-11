La banda Interpol visitará España a comienzos del 2023 para ofrecer conciertos en siete ciudades del país, entre ellas Murcia.

El grupo americano actuará en la nueva sala de conciertos Mamba! el 24 de febrero para presentar 'The Other Side Of Make-Believe', nuevo trabajo que Paul Banks, Sam Fogarino y Daniel Kessler publicaron en este 2022.

Las entradas para ver a Interpol en Murcia estarán a la venta a partir del viernes 18 de noviembre a las 12:00 horas en salamamba.com.

🔥 ¡@Interpol el 24 de febrero en concierto en #Murcia!



La banda neoyorkina liderada por Paul Banks sale de gira con un nuevo disco recién publicado y tras cumplir 20 años su primer trabajo.



Las otas ciudades españolas por las que pasará la banda serán San Sebastián (14 de febrero, Teatro Victoria Eugenia), Santiago de Compostela (15 de febrero, Sala Capitol), Santander (19 de febrero, Escenario Santander), Madrid (20 de febrero, La Riviera), Barcelona (23 de febrero, Razzmatazz) y Málaga (25 de febrero, Sala París 15).

Interpol, que inició su carrera allá por 1998 y que con “Antics” se encaramó en lo más alto del rock alternativo estadounidense con un sonido de guitarras oscuro, ha vuelto al estudio con un trabajo que ellos describen como “vital” sintiéndose como una nueva banda. El grupo ha perdido al bajista original, al abandonar la banda Carlos Dengler, quien ha sido sustituido por David Pajo, quien ha trabajado con gente como Zwan, Tortoise, Yeah Yeah Yeahs o Slint.