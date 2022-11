Para los amantes del cine, festivales internacionales como la Berlinale, Cannes, San Sebastián, el Festival Seminci de Valladolid, o los específicos, como los de cine fantástico de Sitges y el Fancine de Málaga, así como el Asian Film Festival de Barcelona (AFFBCN), son citas ineludibles para saber y conocer el cine que está por llegar. En España, suelen celebrarse durante los meses de septiembre, octubre y noviembre; así, la vuelta del verano se hace más amena y las quinielas de lo que llegará o no a tu ciudad comienzan. A Murcia, por desgracia, nos llega poco. Así que desde aquí hago un llamamiento a los responsables para que lo tengan más en cuenta.

El fin de semana del 3 al 6 de noviembre es cuando se concentró la mayoría del programa de la X Edición del AFFBCN 2022, y allá que fui con mis gafas, libreta en mano: 16 películas en tres días, un éxtasis fílmico… China, Japón, Corea, Camboya, Kazajistán o Mongolia fueron los países que seleccioné para los visionados. Quedaron fuera Irán, Pakistán o Bangladesh, a mi pesar, pero, a veces, hay que elegir y centrarse un poco, ya que el poder de la ubicuidad, de momento, no es posible.

Los sold out del festival fueron las esperadas Broker, del japonés Hirokazu Koore-eda, donde vuelve a tratar el tema de la familia y cuya fecha de estreno en cines españoles será el 21 de diciembre, y Decision to leave, del adorado surcoreano Park Chan-wook, un thriller noir lleno de giros y juegos maravillosos que llegará a nuestras salas de la mano de Avalon a partir del 20 de enero de 2023. Ambas son producciones surcoreanas. Para los impacientes, el Festival Internacional de Cine de Cartagena, que se celebrará a finales de noviembre, tiene estas dos películas dentro de la programación. Ahí lo dejo…

El cine kazajo, aparentemente desconocido y del que no hay que perder la pista, fue una de las sorpresas; yo me quedé con Happiness, de Askar Uzabayev, una película dura, pero necesaria, sobre la violencia de género, y la delirante Assault: Shturm, del director de la magnífica A dark, dark man, o Yellow cat, Adilkhan Yerzhanov. Como dato curioso, este último va a película por año, esperemos que no sea en detrimento de la calidad.

Otra de las gratas sorpresas fue The sales girl. Janchivdorj Sengedorj nos cuenta el despertar de una adolescente tímida e introvertida. Un trabajo sublime y delicado de la actriz novel Bayartsetseg Bayangerel junto con la veterana Enkhtuul Oidovjamts, cuyos personajes entablan una relación atípica de amistad, más allá de los diferentes estatus sociales, personalidades y edades, en una Mongolia urbana y moderna, a la que tan poco nos tienen acostumbrados. Junto con el humor, la naturalidad y la música hacen de esta película uno de los must si se tiene la posibilidad de ver.

Mención cabe Broken courage, de Nathanael Draper y David Peck, un documental sobre la memoria, la historia, el dolor y la reconciliación del pueblo camboyano, así como Farewell, my hometown, del director chino Wang Er Zhuo, un híbrido entre ficción y documental donde se narran tres historias de mujeres de distintas generaciones, con un ritmo pausado, una fotografía brutal, entrelazadas unas con otras con sutiles transiciones visuales.

Destacables, también, los trabajos de dos directoras: la coreana Jeong Jihye, con Jeong sun, un drama femenino que explora la evolución de una mujer adulta a la que violan su intimidad y sus consecuencias cuando un compañero de trabajo con el que mantiene una relación divulga un vídeo de ella cantando en ropa interior, y la china Xiaoyu Niu, con Virgin blue, una alocada y experimental propuesta en la que el tiempo se para y se mezclan mundos alegóricos, luces fantasmales y realidad a través de la mente de una chica que cuida a su abuela con principio de Alzheimer.

No puedo dejar de hablar de Yanagawa, de Lu Zhang, director chino de ascendencia coreana. Un viaje precioso a la ciudad del mismo nombre (llamada la Venecia japonesa por sus canales) y al pasado de unos protagonistas en la búsqueda del propósito de sus vidas. The sparring partner, de Cheuk Tin Ho, un thriller basado en un caso que conmocionó a la sociedad hongkonesa en 2013 y en el que un hijo, con ayuda de un compañero, fueron acusados de matar brutalmente y descuartizar a sus padres y donde se pone en entredicho el sistema judicial hongkonés con un jurado popular. Lesson in murder, del japonés Kazuya Shiraishi, basada en la novela de Riu Kushiki, ha sido otro de los thrillers más esperados por los fans del género. Retorcido y maravilloso por los giros y el desarrollo psicológico del personaje, recordando por momentos a El silencio de los corderos.

El 18 de noviembre se estrena en cines, por fin, Cliff Walkers, del aclamado Zhang Yimou, la cual estoy deseando ver. El broche de oro lo dejo para el final: Return to dust, un filme del también chino Li Ruijun, estrenado en la Berlinale y ganadora de la Espiga de Oro en la Seminci y del premio a mejor largometraje en el AFFBCN. Una delicada, profundamente humana y conmovedora historia de dos almas sencillas excluidas y de un mundo rural que se desvanece. Sin duda, una de las mejores películas que he visto en mucho tiempo. Para terminar, dar las gracias a todos los que hacen posible que estos y otros títulos, más allá de la industria comercial, puedan verse tanto en festivales y salas, como en plataformas especializadas. Al Ibaff, FICC y Sombra, algunos de los festivales de cine de nuestra Región. Y, en especial, a la directora del AFFBCN, Menene Gras Balaguer, por su entusiasmo, amabilidad y dedicación. Ella es filósofa, crítica de arte e investigadora especialista en arte contemporáneo europeo y asiático, y la directora de Cultura y Exposiciones de Casa Asia, un consorcio público que tiene por objetivo contribuir a un mejor conocimiento y al impulso de las relaciones entre las sociedades de Asia, el Pacífico y España.