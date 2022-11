La figura del crooner, casi como la del trovador, parece restringida a un tiempo pasado. Suena a Sinatra, a Dean Martin, Bing Crosby y, si acaso, a Tony Bennett, desaparecido ya desde hace años de la esfera pública (y, por supuesto, de los escenarios). Hoy pocos, muy pocos, gozan de una categoría que es sinónimo de elegancia, de contención, de tablas..., de voz. Y por eso es malagueño Tony Zenet es una rara avis, un genio único, al tiempo que una apuesta segura para cualquier programador. Por eso cuando Ron Carter canceló su gira europea, los responsables de la programación del Cartagena Jazz Festival no dudaron en contactar con él para ofrecer a los aficionados un sustituto de altura (dadas las circunstancias y lo alargado de la sombra del contrabajista norteamericano).

Además, Zenet, se subirá esta tarde (20.30 horas) al escenario del Nuevo Teatro Circo con toda su banda y un repertorio cuidadosamente elegido de entre sus cinco discos de estudio: Los mares de China (2008), Todas las calles (2010), La menor explicación (2012), Si sucede, conviene (2016) y La guapería (2019); trabajos, todos ellos, con el jazz como base y sobre la que navegar por géneros, épocas y lugares. Como apuntan desde el Cartagena Jazz, el malagueño, que también es actor y artista plástico, lleva consigo el espíritu del bolero, la vena pasional del tango, el embrujo del flamenco y la actitud vacilona del swing y el jazz.

Y es que el crooner andaluz presenta en Cartagena un proyecto que, lejos de ser una mera recopilación de sus mejores temas, es la culminación de una catarsis personal, de un proceso difícil que ha atravesado a la persona de pies a cabeza y de pecho a espalda. Porque Zenetianos (2021) es su pequeña resurrección, tras seis años de tratamiento. Reconocido politoxicómano, el malagueño celebró su alta definitiva y el nacimiento en su interior de «una persona nueva» con un disco de duetos en el que no solo celebra la vida (su nueva vida), sino en el que artistas como El Kanka, Miguel Poveda, Xoel López, Sílvia Pérez Cruz, Coque Malla y Rozalén le muestran su apoyo y aportan su granito de arena en la reinterpretación, casi reinvención, de los doce cortes que conforman el álbum.

En Cartagena ‘solo’ estará acompañado por sus músicos, pero quien haya disfrutado ya de su arte en directo sabrá que poco más necesita para ofrecer un espectáculo de muchos quilates. La gran protagonista es su voz, una de las más sugerentes del panorama musical español... Y, claro, después de su bajada a los infiernos y posterior resurgir, Zenet se encuentra mejor que nunca: «Puede cantar diez días seguidos», aseguran desde el festival.

Porque lo suyo no es pose: «Se levanta todos los días a las 7.30 horas, se toma un té y fruta y sale a correr o a montar en bicicleta. Y si decide cenar fuera con su pareja, pide agua. Y si sus músicos quieren un chupito, ya no le afecta», aseguran quienes le conocen. De hecho, tras estudiar tres años de Psicología, conseguir el título de terapeuta de drogodependientes y realizar una tesis con el título ‘Música y drogas’, Zenet dedica parte de su tiempo a ayudar a gente con problemas de adicción. No es algo testimonial; siente una gran vocación. Igual que con la música. Gracias a ello, se siente completo, en su mejor versión, y gracias al Cartagena Jazz Festival, nosotros vamos a poder disfrutarlo.