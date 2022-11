Primitivo Pérez recupera la voz de José María Párraga en ‘La línea virtuosa’

Cuando Primitivo Pérez (Archena, 1959) habla de Párraga se acelera. Lleva años estudiando su vida y obra, y la cabeza le funciona a mil por hora. «De José María –así se refiere a él, con familiaridad– hay mucho que contar». De José María, la persona, y de su basta obra, por mucho que ambas sean un todo indivisible. Pero eso el documentalista lo ha descubierto ahora, después de filmar y montar La línea virtuosa (2022), un largometraje que hoy se estrena en la Filmoteca Regional de Murcia en el marco de la octava edición de las jornadas ‘Cine y patrimonio: imaginarios artísticos en el audiovisual’. Será a partir de las 20.30 horas en la Sala A del antiguo Cine Salzillo, con entrada libre hasta completar aforo. Antes se proyectarán los documentales Estaño, madera y aire. El universo del órgano (Álvaro Menéndez Granda, 2019), a las 17.30 horas, y Goya, el ojo que escucha (José Luis López-Linares, 2022), a las 18.45 horas. Pero, sin duda, el pase más atractivo del día será el que correrá a cargo del apasionado realizador archenero.

Porque hablar de José María Párraga no es hablar de un artista cualquiera... Es referirnos a un creador personalísimo y brillante –muchos dicen de él que fue de los pocos que podrían haber charlado de tú a tú con Picasso– que, veinticinco años después de su muerte, sigue muy presente en el día de los murcianos: en murales en colegios, en portales, en edificios institucionales, en casas particulares... «A lo largo de su vida, hizo miles y miles de obras, con lo que es raro que, si vives a orillas del Segura, no conozcas a alguien que tenga en casa un original suyo», apunta Primitivo, que en los últimos años está librando una batalla contra la desmemoria, contra el olvido y en pos de la defensa del patrimonio cultural de la Región, del legado de los grandes talentos que esta tierra hizo germinar en el campo de la literatura y el arte durante el pasado siglo XX. Ya lo ha hecho, cámara en mano, con sus paisanos Vicente Medina (poeta y dramaturgo) e Inocencio Medina Vera (pintor), pero también con los literatos Francisco Sánchez Bautista, Pedro Montalvo, José Luis Castillo Puche y Dionisia García, y hacía tiempo que tenía a Párraga entre ceja y ceja.

"Creo que la gran obra de José María Párraga está todavía por conocer fuera de la Región de Murcia" Primitivo Pérez - Documentalista

Pero, ¿por qué? Cierto es que son pocos los que consiguen ser profetas en su tierra, pero, como ya se ha señalado, Párraga sigue muy vivo en 2022, con un centro dedicado al arte contemporáneo que lleva su nombre en el Cuartel de Artillería, exposiciones recurrentes y un buen puñado de piezas repartidas por diferentes rincones de la Región. La cuestión –apunta Primitivo– es que su reconocimiento más allá de nuestra comunidad es todavía una cuenta pendiente. «Siempre fue un hombre muy de su Murcia. A menudo se ha dicho, incluso, que si su obra no ha sido considerada a nivel nacional e internacional es exclusivamente porque realmente él no quería abandonar su entorno. Decía que se encontraba muy a gusto en casa, con su gente, y ni siquiera le gustaba que sus cuadros se vendieran en galerías porque les ponían precios muy elevados (era más partidario de vender directamente a la gente que iba a visitarle a su estudio)», señala el documentalista, que sentencia: «Creo que la gran obra de Párraga está todavía por conocer fuera de Murcia».

Y para intentar remediarlo llega, por fin, este documental, La línea virtuosa, «una oportunidad única de disfrutar en pantalla grande, con detalle, de la pintura de Párraga». «Es todo un espectáculo –apunta el director–; recomiendo encarecidamente a la gente que se acerque a la Filmoteca». Y esto va tanto por quienes desconocen la producción del de Alumbres como por los más versados en la materia. Porque, aunque tristemente no se ha podido contar con el testimonio directo del protagonista –como sí ha podido hacer en documentales como el de Dionisia García, La humana verdad (2021)–, La línea virtuosa incluye una amplia selección de material de archivo (entre piezas de vídeo y entrevistas de radio e incluso prensa, que han sido recreadas para la ocasión), así como aportaciones de familiares, amigos y expertos, que no solo realizan apuntes de carácter técnico sobre su pintura, sino que también hacen matizaciones de tipo personal (historias, anécdotas, etc.).

Así, en el documental aparecen compañeros de profesión como los pintores Antonio Martínez Mengual y Manuel Barnuevo; también periodistas como José García Martínez y Jacinto Nicolás y estudiosos como Pedro Alberto Cruz, profesor titular de Arte Contemporáneo de la Universidad de Murcia. Otro que interviene en La línea virtuosa es el padre Mario Mesa, de los Hermanos Capuchinos, que conservan una serie de pirograbados de Párraga que, en opinión de Primitivo, están entre lo mejor de su producción, así como los escritores José Antonio Postigo, Pedro García Montalvo, Soren Peñalver y la propia Dionisia García. Aunque el testimonio más emocionante es el de su viuda, Roxana Fernández, que no solo marca drásticamente a Párraga en lo personal, también en lo artístico: «Con su matrimonio comienza la última etapa de su pintura, perfectamente reconocible: mucho más luminosa, de figuras más redondeadas, alegres...», apunta Primitivo.

Porque, tal y como se señalaba al comienzo de este artículo, vida y obra son una misma cosa si hablamos de Párraga. «Yo no tuve la fortuna de conocerle personalmente, pero, después de tanto tiempo trabajando en esta película, de haber tratado con la gente que le tuvo cerca, estoy en posición de asegurar que es uno de esos artistas que, cuando los estudias y te acercas a ellos, descubres que entre su producción y su desempeño personal, vital, no hay dobleces. Párraga, con su pintura –continúa el documentalista–, desprende amor, bondad, autenticidad..., y es que él era realmente así. Aparte de ser genial en su trabajo, también lo era en el trato cercano; era una buena persona, generosa, desprendida. Y quizá eso sea seguramente con lo que yo me quedo de La línea virtuosa. Porque muchas veces, cuando admiras a un artista, te das cuenta de que como persona dejaba mucho que desear; esa dicotomía es común en según qué perfiles. Pero no en José María, en el que el interior y el exterior son igualmente valiosos», asegura Primitivo.

Por ello, y por haber sabido reflejar las diferentes facetas de Párraga como creador (su predilección por el dibujo, su destreza casi sin igual con la complejísima técnica del pirograbado, su talento para el collage, etc.), el cineasta archenero se siente particularmente satisfecho de este largometraje, de haber logrado retratar al hombre salvando el obstáculo de su dolorosa ausencia. A ello han colaborado el compositor Pedro Contreras –habitual en el apartado musical de sus documentales–, la inspirada directora de arte Eva Oliva y su hijo, Abel Morte, director de fotografía y encargado de la postproducción final de la imagen y el sonido, así como Oché Cortés, Tati Garcia y Flavia Rojo, que se han encargado de las locuciones. Gracias a ellos y a los entrevistados, Primitivo asegura que han conseguido que, de alguna manera, en La línea virtuosa «se escuche la voz de José María y que sea él quien nos conduzca a través de su vida y su obra».