Cuatro locos saltaron al escenario del Auditorio Murcia Parque cuando buena parte del público esperaba ya a los vitorianos Soziedad Alkoholika, banda invitada a esta última final del CreaMurcia Pop-Rock. No lo tenían fácil para ganarse al público, sobre todo teniendo también en cuenta que Cutre y Limalimón, los otros dos finalistas, se movían en espectros musicales mucho más próximos. Ellos eran los bichos raros de la tarde, especialmente porque tampoco se sabía mucho de ellos (más que lo que podían desvelar allegados y quienes asistieron a las semifinales del certamen). Sin redes ni referencias en las que apoyarse, Se ha Perdido un Niño tenían todas las de perder. Pero, claro, todavía no habían empezado a tocar, y cuando lo hicieron... la cosa cambió radicalmente. Por supuesto, Salva (batería y voz principal), Peps (bajo y coros), Germán y Abel (guitarras) no solo se metieron al público en el bolsillo, sino que se llevaron el primer premio y, en consecuencia, el favor del jurado. Ahora, producto de aquella tarde de gloria, han sido seleccionados para formar parte del proyecto Big Up! Lanzadera y, por fin, tiene un primer tema en la calle, El palomar, que les define a la perfección: humor, ironía, potencia y mucha, pero que mucha energía. Hablamos con su particular vocalista (con pasado en bandas como Noise Box, Arsenal y Audiospain) para conocer un poco mejor el proyecto.

¿Nadie les dijo que cuando uno tiene una banda, antes que local de ensayo, tiene que tener cuentas en Spotify, Youtube, Twitter, Facebook y hasta Tuenti, si me apuras? Cuando llegaron a la final del CreaMurcia a los medios nos lo pusieron muy difícil para saber quién narices eran... Pues no, afortunadamente nadie nos lo dijo y empezamos como creemos que deben empezar las bandas de música: haciendo música. Pues, dígame: ¿quién narices son Se ha Perdido un Niño? Son narices de payaso y actor junto a narices de un ingeniero de sonido, un técnico de imagen y un músico profesional. Y los cuatro con una estrella del rock dentro que decidimos sacar al exterior en mayo de este mismo año (sin tener ni idea de que la cosa se iba a poner en serio tan rápido). Vale, pues empecemos por el principio: ¿de dónde viene el nombre del grupo? ¿Una traumática experiencia personal? Más bien, un arrebato de idiotez en el local de ensayo. De hecho, ahí ni siquiera estaba aún la formación completa. El caso es que necesitábamos un nombre para poder inscribirnos en el CreaMurcia, así que hicimos una lluvia de ideas y... fue lo que nos salió. En principio no era más que un recurso rápido para poder completar el trámite, pero luego nos dimos cuenta de que Se ha Perdido un Niño tiene varias cosas que se acercan a nuestra identidad como banda: para empezar, nos hizo gracia imaginar nuestro nombre dicho por megafonía (es verdad que cada vez que lo oímos anunciado se dan situaciones graciosas), pero también tiene algo que ver con nuestro proyecto anterior, WAW, el cual tenía una dinámica parecida (hacíamos música y humor). Sin embargo, entonces todo era más naif y mucho menos pensado, y ahora tenemos un enfoque un poquito más punzante, quizás también irónico, con lo que Se ha Perdido un Niño nos pareció una buena representación de esa pérdida de inocencia que antes estaba y ahora ya no tanto. Muchos les conocimos en la final del CreaMurcia y... lo cierto es que su actuación fue una pasada, merecedora del primer premio. ¿Cómo lo recuerda? Lo recordamos como un día (entero) muy guay, de esos que nos gustaría tener más a menudo... Te levantas con unas ganas locas de dar un conciertazo esa noche, enfocas tu día en ello y, cuando llega el momento de salir al escenario, lo pasas tan bien que se te pasa en un segundo. También creemos que son dignos de mencionar nuestros ‘compis’ de Cutre y Limalimón, que fueron una parte importante para que el día no tuviera ningún pero. Porque lo cierto es que en los camerinos todo fueron risas; son gente brutal y, en vez de competencia, se generó una gran complicidad entre todos los músicos. Solo había que verles durante nuestro concierto dándolo todo en primera fila... Ese fue, si obviamos las semis, su primer bolo. Eso es. De hecho, tuvimos que componer algún tema expresamente para completar los ‘setlist’. ¿Y tienen planes de directo próximamente, ahora que parece que la cosa se empezar a mover en el seno del grupo? Nos gustaría, pero, enlazando con tu primera pregunta, parece que el cosmos se está vengando de nosotros y nos está obligando a dedicar más tiempo a cosas de promo, marketing y terapia para sobrellevar todo esto sin morir en el intento. Tenemos muchas ganas de poder encerrarnos un rato largo y simplemente tocar y terminar de sacar ideas (que tienen una pinta brutal). Por cierto, en Se ha Perdido un Niño, para tocar, más que ensayar, tienen que entrenar; sobre todo usted, que no para en directo. ¿Cómo lleva eso de ser cantante y batería a la vez? Muy bien. Lejos de agobiarme, me libera; me hace estar conectado con mi parte rítmica y melódica, por lo que me hace sentir muy completo. Aunque sí, conlleva cierta preparación. Pero, más que entrenar, estoy descubriendo que hay que dosificar la energía, aunque cuento con tres compañeros que me hacen sentir muy bien cubierto en caso de asfixia o muerte en directo. Estudiamos las frases, incluso las respiraciones que necesito para tocar y cantar cada canción, y preparamos el repertorio teniendo esto muy en cuenta. Aunque suene a pregunta tópica, ¿qué influencias tienen (que siempre es una cuestión que ayuda a la gente a entender un poco de qué va la movida)? A mí la cosa me recuerda inevitablemente a Red Hot Chili Peppers y a Mr. Bungle y grupos así. Pues es curioso, porque cada integrante tiene las suyas y son muy diferentes las unas y las otras (aunque no incompatibles). Yo sí que soy bastante fan de los Red Hot Chili Peppers, aunque escucho también un buen puñado de grupos de indie-rock en inglés que no los conoce ni su prima. Luego Abel es un rockero de la vieja escuela, y lleva a Jimi Hendrix por bandera, mientras que Germán es más de los Guns n’Roses (aunque ahora también escucha a Carolina Durante, Idles, Calavento...). Y Peps es un músico muy muy variado: es un funky como la copa de un pino, pero te lo puedes ver tocando en sitios dantescos con un tributo a Manolo Escobar. Acaban de lanzar El palomar, su primer tema. ¿Qué me cuenta de ella? Es un tema que engaña. Al principio parece que va de un rollo, pero luego cambia. Y luego parece que vuelve, pero en medio te aparece una cosa nueva que te saca los sesos. Es un tema para escuchar entero, desde luego (y si puede ser, varias veces). Nos esforzamos mucho por hacer una música cuidada y potente, y en cuanto a la letra, hablamos con mucha ironía del mundo del arte moderno. En concreto, El palomar presenta una performance que acaba siendo una excusa para montar una fiesta cutre en un piso (que, en realidad, luego estas son las mejores). Fue una de las canciones que interpretaron en la final del CreaMurcia, aunque también nos regalaron alguna perlita con la que muchos nos echamos las manos a la cabeza... ¿Hay planes para un disco largo o EP? Aún no. De momento vamos a ir lanzando ‘singles’ para ver cómo funcionan, y a ver por dónde nos llevan... Ojalá que a sacar muchas canciones y a dar muchos conciertos, pero tras una pandemia y lo que se viene por delante, pensamos que quizá es mejor mantener la mirada en el corto plazo. Su propuesta, por cierto, es también un tanto performática. Usted es actor, imagino que por ahí viene un poco esa vis casi teatral del grupo, ¿no? Sí. Puedes llamarlo «propuesta performática» o puedes llamarlo «‘panzá’ de gilipolleces». Pero sí, soy actor y, en concreto, estoy enfocado a la comedia. Pero me es inevitable recalcar que estoy rodeado de un grupo de buenos idiotas que hacen que esas ideas variopintas cojan el tinte que queremos como grupo. Por cierto, felicidades por el Azahar [a Mejor Actor de Reparto por Torres, de Teatro de la Entrega]. Vaya meses lleva, ¿no (entre el ‘Crea’ y esto)? ¡Muchas gracias! Sí..., aunque yo creo que ese premio lo dan al... ‘azar’, ‘badum chss!’ [Risas]. Hábleme un poco más de su faceta como actor. Sobre todo me he formado en comedia, teatro físico y acrobacia, e intento ganarme la vida con ello. De hecho, en los últimos años he ido montando mis propios shows, los cuales, casi por casualidad, me han llevado a tener uno de los trabajos más bonitos (y duros) que he tenido nunca: el de payaso de Hospital en La Arrixaca con PupaClown. Lo ha comentado ya: uno de los pilares sobre los que se ha levantado esta banda es el humor; un humor muy irónico, rozando lo negro. ¿Van sin frenos y a por todas en este sentido o... todavía quedan remilgos? Lo que digan las canciones... O sea que van en serio con Se ha Perdido un Niño (por paradójico que suene). Todo lo serios que una panda de idiotas puede ser.