La veracidad de los avistamientos de ovnis y la credibilidad de cuantos dicen haber sido abducidos por naves extraterrestres siguen siendo cuestiones que, hoy día, pertenecen al ámbito de la fe, del I want to belive (‘Quiero creer’) que presidía el despacho de Fox Mulder en la serie Expediente X. Sin embargo, los casos de espectadores absorbidos en Cartagena por la gran pantalla son perfectamente documentables y se cuentan por miles, o decenas de miles; cientos incluso. Porque hace ya medio siglo que la ciudad portuaria se vuelca cada año por estas fechas con el Festival Internacional de Cine de Cartagena, el FICC, «un referente en el ámbito cultural» tanto de la localidad como de la Región, e incluso del país; uno de los grandes «ejes estratégicos» del Consistorio en términos de arte junto con La Mar de Músicas y el Cartagena Jazz Festival.

Por eso la alcaldesa Noelia Arroyo presentó este lunes la quincuagésimo primera edición del certamen «con una campaña inspirada en la icónica ‘Área 51’» cuyo lema no es otro que ‘Déjate abducir’. Y, ¿por quién? Pues por el cine de directores internacionales como Hirokazu Korreda, Song Kang-ho y Paul Schrader, así como por otros de carácter nacional, pero de reconocimiento allende fronteras, como Jordi Nuñez, Carlos Vermut y del debutante Mikel Gurrea. Aunque ellos no serán los únicos protagonistas...

Porque Arroyo garantizó la proyección de más de sesenta películas entre el 20 y el 26 de noviembre en las sedes del festival, que volverán a ser el Auditorio El Batel y el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy. En este último, que ofrecerá todas sus proyecciones de manera gratuita, será el lugar en el que puedan verse los documentales de la sección ‘Europa.Doc’, dedicados en esta edición al medioambiente y la naturaleza. Estos son Arica (Lars Edman y William J. Kalén, 2020), que se pasará el lunes 21; La vida de los árboles (Jörg Adolph, 2021), previsto para el martes 22; Il Buco (Michelangelo Frammartino, 2021), que se proyectará el miércoles 23, y Mil incendios (Saeed Taji Farouky, 2021), que podrá verse el jueves 24.

Este mismo espacio también acogerá las proyecciones del ciclo ‘Jóvenes Aficcionados’, en el que los estudiantes del ESO y bachillerato podrán disfrutar de cuatro conocidos filmes de ciencia ficción que encajan a la perfección con la temática de esta edición: Ultimátum a la Tierra (Robert Wise, 1951), La guerra de los mundos (Byron Haskin, 1953), Encuentros en la tercera fase (Steven Spierlberg, 1977) y La llegada (Danis Villeneuve, 2016), programadas para los días 21, 22, 23 y 24, respectivamente. Así mismo, el 25 se podrán ver en el Luzzy –que ofrecerá todas sus proyecciones de manera gratuita– los cortometrajes de la sección ‘Jóvenes Aficcionados’, realizados por alumnos de diferentes centros de la Región.

Los largos, en El Batel

No obstante, el grueso de este FICC51 se desarrollará en El Batel, donde el domingo de la próxima semana (día 20) arrancará la programación con la proyección de Broker (2022), la última película del director japonés Hirokazu Koreeda, ganador de la Palma de Oro del Festival de Cannes con Un asunto de familia (2018) y autor de otros filmes premiados internacionalmente como De tal padre, tal hijo (2013). Su nuevo filme está protagonizado por el coreano Song Kang-ho, aclamado protagonista de Parásitos (Bong Joon-ho, 2019), que se hizo con el premio a Mejor Actor en la última edición del prestigioso certamen francés.

Otro cineasta asiático ampliamente alabado es el también coreano Park Chan-wook, responsable de un filme de culto como Oldboy (2003) y de la Mejor Película de Habla no Inglesa en los BAFTA de 2017, La doncella (2016). En esta ocasión, presenta Decision to leave (2022), un thriller policíaco en el que el amor desestabilizará la investigación de Hae-Joon, detective encargado de dar explicación a la misteriosa muerte de un hombre en la cima de una montaña. Pero el cine europeo también será protagonista, incluso ese mismo día, con la proyección de The quiet girl (Colm Bairéad, 2022), ganadora del Oso de Cristal a la Mejor Película en el Festival de Berlín.

El martes 22 será el turno de la danesa Holy Spider (2022), del realizador iraní Ali Abassi, y, sobre todo, de El que sabem (2022), de Jordi Núñez, que inauguró la Mostra de Valencia el pasado mes de octubre. La proyección, prevista para las 21.00 horas –los horarios pueden consultarse en www.ficc.es–, contará con la presencia del propio director, así como de Marcos Lledó, productor, y Javier Amann, protagonista. Mientras que el miércoles 23 también estará íntegramente dedicado al cine español: en primer lugar, con la exhibición de Suro (2022), ópera prima de Mikel Gurrea, galardonada con el premio Fipresci en el Festival de San Sebastián, y, después, con Mantícora (2022), última propuesta de Carlos Vemut, el hombre tras la cámara en cintas como Magical Girl (2014) y Quién te cantará (2018). En esta ocasiones, centra el foco sobre un exitoso diseñador de videojuegos que vive atormentado por un oscuro secreto.

Los aficionados al cine podrán disfrutar el jueves 24 de la que ha sido considerada como la Mejor Interpretación Femenina de la última edición del Festival de Cannes, entre otros: la de la austriaca Viky Krieps como Isabel de Baviera, más conocida como Sissi, en La emperatriz rebelde (Marie Kreutzer, 2022). La segunda proyección del día correrá a cargo de un guionista y cineasta norteamericano de reconocidísima trayectoria, Paul Schrader, coautor del texto de Taxi Driver (Martin Scorsese, 1976) y responsable absoluto de llevar a la gran pantalla películas como American Gigoló (1980), El beso de la pantera (1982), Aflicción (1997) y, más recientemente, El contador de cartas (2021). Su última película, y la que podrá verse en Cartagena, será El maestro jardinero (2022), con Joel Edgerton y Sigourney Weaver.

El fin de semana comenzará el viernes con la ganadora de la Concha de Oro a Mejor Película de la última edición del Zinemaldia: Los reyes del mundo (2022), de la colombiana Laura Mora Ortega, una historia sobre la desobediencia, la amistad y la dignidad que existe en la resistencia; «un cuento subversivo a través de un clan salvaje y entrañable, que transita entre realidad y delirio». Y, tras ella, El triángulo de la tristeza (2022), del sueco Ruben Östlund, que se llevó la Palma de Oro en Cannes con un reparto internacional capitaneado por Woody Harrelson.

En la clausura, que tendrá lugar el sábado 26, y en la que se hará entrega de los galardones del certamen, se homenajeará a Jaime Chávarri, «uno de los directores españoles más reconocidos de su generación», responsable, por ejemplo, de la adaptación cinematográfica de Las bicicletas son para el verano, estrenada en 1983. El madrileño, nacido en el año ‘43, «trabajó por mantener nuestro cine durante los años más difíciles para sector en nuestro país, luchando contra fuerte dificultades económicas y de censura», señaló ayer el director del festival, Nacho Ros. Por otro lado, el Premio FICC a la difusión cinematográfica lo recibirá María Guerra, la actual presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos, y presentadora del podcast LaScript. Sin embargo, también ese día habrá una proyección: la de Rumba la vie (2022), del comendiante francés Franck Dubosc, conocido por películas como Astérix en los juegos olímpicos (2008) y Los visitantes la lían (en la Revolución Francesa) (2016), donde ha participado como actor y/o guionista.

Las entradas para las proyecciones, que arrancarán con la exhibición de los cortometrajes de la sección oficial a concurso –se han seleccionado diez de entre los más de 600 que se han presentado– tienen un coste de 3,5 euros y ya se pueden adquirir en la taquilla y web del auditorio. Los interesados también pondrán comprar un bono de 6 películas por 18 euros.