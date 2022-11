Seun Kuti y su potente máquina de ritmo Egypt 80 prendieron fuego a la noche del sábado en el Cartagena Jazz enarbolando la antorcha del gran Fela Anikulapo Kuti, un mito y un héroe para muchos africanos. Fundador de la República Kalakuta -una comuna-, crítico contra la dictadura en Nigeria, Fela fue encarcelado varias veces y murió en 1997. Creó en los años 70 el afrobeat, el género más jamesbrownesco del pop africano, un ritmo trepidante mezcla de jazz, soul, juju nigeriano y highlife de Ghana; hijo de la jungla, de procedencia urbana, pero con acentuados rasgos tribales, el afrobeat continúa renovándose década a década. El hijo menor, Seun, no solo heredó su carácter comprometido en la causa de los derechos humanos, sino que es un panafricanista militante, que utiliza su música exuberante y de apariencia festiva para difundir mensajes políticos.

No es el clásico sonido afrobeat de su padre, pero es una música decididamente moderna. Le añade protesta, r&b y el duro funk africano, logrando una infecciosa música de baile, medio tribal, medio urbana.

Danza febril

En directo se presentó con una banda de ocho músicos y dos bailarinas que con su danza febril -el mapouka, moviendo las nalgas de espaldas al público- y sus voces proporcionaron un toque colorista al espectáculo.

El arranque fue espectacular, con el trompetista Oladmeji Akinyele, que brilló especialmente, dirigiendo una introducción a cargo de la sección de metales, y la banda calentando motores en una larga pieza de afrobeat, con un groove persuasivo que parece ‘afunkarse’ cada vez más. ¿Pero dónde estaba Seun? Luego saldría, todo un ‘showman’ como su hermano Femi, caminando majestuoso por el escenario, dirigiendo la banda, irradiando carisma, y poniendo en marcha un ritmo fulminante que no cesó durante las casi dos horas de afrobeat de la nueva escuela, entre discursos panafricanistas y diatribas políticas. El ‘grito libre’ que inmortalizó su padre. Desde el momento en que Seun apareció, mostró una innegable presencia escénica con sus andares a zancadas y su saxo colgado del cuello. La intensidad de las luces bajó y la banda se replegó mientras él ofrecía un solo de saxo muy sentido antes de la explosión colectiva, gloriosamente energética, afrobeat funky y vitalista. Se adueñó de cada milímetro del escenario recorriéndolo contoneándose, saltando, perdido apasionadamente en cada estribillo y en cada ‘groove’.

Música corporal

Una versión de Fela’s Kalakuta Show atronó la sala mientras Seun Kuti & Egypt 80 establecían el patrón de lo que seguiría: largas piezas de afrobeat infeccioso, llevándolas a donde no llegan en el estudio.

Esta música es corporal; no tanto sexual. Los músicos la sienten profundamente, y se mostraron decididos a que el público la sintiera también. Seun cantó, tocó el órgano (o más bien lo aporreó brevemente) y su vigoroso saxo alto, que llegó a echar humo; además, como todos los miembros de la banda cuando no estaban tocando, bailaba comunicando el ritmo con sus caderas. Imparables y arrolladores, lo dieron todo y de buena gana, conduciendo al frenesí. Algunos de los músicos ya estaban en Egpyt 80 cuando su padre lideraba la banda, pero otros son más nuevos, y todos aportaron una energía increíble y un fuerte sentido de conjunto.

El público, arrastrado por la música, les acogió con entusiasmo: de pie, cantando, bailando a la entrada del pasillo, jaleando y agitando sus teléfonos (aunque quizás fuera el júbilo algo menor de lo esperado, con la sala sin llenar del todo).

Ligeramente pirado

Seun es eléctrico, chisporroteante, divertido, ligeramente pirado. El repertorio se centró en el reciente Black times: bombas como Last revolutionary (homenaje a los ancestros con coros contagiosos y exultante viento-metal) o quizás la cima de la noche: la antiimperialista African dreams.

La alquimia solo pareció perderse un poco cuando Kuti dio su discurso político antiimperialista, anticapitalista, antipatriarcado, ensalzando el amor y la generosidad.

«Me llaman marxista. El marxismo nunca sonó tan bien. Es una idea africana. El socialismo es el modo de vida de la gente en África», dijo entre otras cosas el hijo menor de Fela. Desde luego, el marxismo nunca ha tenido un ritmo tan pegadizo.

«Lo que necesitamos es amor, comprensión y aceptación (no tolerancia). El resto es palabrería fascista. Los recursos de África deben ser para ayudar a toda la humanidad, no para el provecho de unos pocos». Le duró el alegato ocho minutos, antes de ponerse con Love and revolution. Durante la última canción, Emi Aluta, se quitó la camisa dejando ver su tatuaje: ‘Fela Lives’. La banda se despidió con una jam de afrobeat sudoroso y ritmático.

Seun Kuti & Egypt 80 trajeron amor, ritmo y revolución en abundancia al Cartagena Jazz; un concierto vibrante y contagioso que celebró el espíritu de un género que, más allá de necesitar alguna renovación, mantiene su potencia y su vigencia.