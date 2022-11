La plaza del Icue de Cartagena ha servido este mediodía como plataforma para viajar al universo que proponen estos murcianos. Estética victoriana, saltos, bailes, aroma retrofuturista...de eso va la Steam Brass Band, una agrupación que, armada con saxofones, trompetas, trombón, helicón y batería llenó de jolgorio la primera cita que el Cartagena Jazz Festival ofreció ayer a sus espectadores. Levels (Avicii), Feel it still (The Man), Sweet Dreams (Eurythmics), Bad guy (Billie Eilish) o Happy, de Pharrell Williams, fueron algunas de las canciones que la banda tocó.