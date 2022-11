Lady Blackbird, la nueva dama del jazz, se presenta por primera vez en España este viernes por la noche en el Cartagena Jazz Festival. Tiene un retrato de Billie Holiday colgado en su salón y Nina Simone es otra de sus referencias indiscutibles (su conmovedora versión de Blackbird, la canción a favor de los derechos civiles que popularizó la Alta Sacerdotisa del Soul en los sesenta, le sirvió como debut). De hecho, de esa canción ha tomado su nombre artístico –su nombre real es Marley Munroe–, y bajo este alias ha explorado muchos terrenos musicales, del gospel al rythm and blues, del soul al rock. Posee una voz poderosa capaz de transmitir el dolor y cargar de significado cada una de sus interpretaciones, y su aparición en la escena internacional ha motivado grandes elogios. El discjockey y periodista británico Gilles Peterson se refirió a ella como la Grace Jones del jazz, y su apariencia sobre el escenario lo corrobora. En lo musical, tiene cosas de Amy Winehouse, de Tina Turner, de Aretha Franklin, Etta James, Chaka Khan y Billie Holiday. Su primer disco, Black acid soul (2021), seduce a la primera escucha.

¿El título del álbum anuncia el contenido?

El concepto ‘black acid soul’ comenzó como un hashtag que para nosotros significa ‘fusión’. Mi productor Chris Seefried y yo habíamos estado componiendo en diferentes géneros, dilucidando cómo debería sonar nuestra música, y utilizábamos este término para referirnos a eso que estábamos haciendo, con lo que tenía sentido que acabara convirtiéndose en el título del disco.

¿Cuándo y por qué decidió llamarse Lady Blackbird? ¿Tiene algún significado especial?

No teníamos planeado llamarnos así, la verdad. Supongo que quizás lo inspiró la canción Blackbird, porque cuando estábamos en el estudio volviendo a escucharla después de que yo enseñara la maqueta, se referían a mí en broma como ‘Lady Blackbird’. Me enamoré de ese nombre y ahí se quedó.

Blackbird también fue su primer single.

Blackbird es una de mis canciones favoritas de Nina Simone; de hecho fue la primera que puse sobre la mesa cuando estábamos construyendo Black acid soul. Pero, es curioso: habíamos grabado el álbum y estaba listo para publicarse un año antes del horrible asesinato de George Floyd, con lo que su publicación coincidiendo con ese suceso no estaba planeada en absoluto, y fue extremadamente desafortunada...

¿Qué opina del movimiento Black Lives Matter?

El racismo está vivo y coleando. Igual que el machismo. Necesitamos seguir luchando más fuerte que nunca por la igualdad y por los derechos de las mujeres, y parar esta injusticia.

¿Es cierto que tiene un retrato de Billie Holiday colgado en su salón?

¡Por supuesto! Me enamoré de Billie Holiday viendo de pequeña la película Lady sings the blues (1972). ¡Qué canciones! Esos temas se quedaron pegados a mi alma. Eran tan intensas.... Canta cada pizca de sus letras de tal forma que se asegura de que sintamos su dolor. Siempre ha sido una de mis favoritas.

Antes probó suerte con el rock alternativo y el r&b. ¿Qué le enamoró del jazz?

He cantado en muchos géneros musicales diferentes, y me encantan todos y cada uno de ellos. ¡Me encanta la música! Jazz, R&B, rock, hip-hop..., todo. En cuanto al jazz, hay tanta libertad en este género y abarca tanto que se te mete en los huesos.

¿Cuándo entró en un estudio de grabación por primera vez?

Tendría 5 años. Me pusieron encima de una caja para que pudiera alcanzar el micrófono. Definitivamente, cantar ha sido siempre parte de mí.

¿Cómo y por qué eligió las canciones del disco?

Las escogimos con mucho cuidado. Pasamos mucho tiempo escuchando muchas, muchas canciones; algunas me eran familiares y otras nunca las había escuchado. Al final, decidimos seleccionar las más oscuras para rehacerlas, aunque todavía quedaron muy libres y abiertas a todo en el proceso.

¿Qué le animó a versionar, por ejemplo, It’ll never happen again, de Tim Hardin?

Fíjate, esa era una de las que no conocía, y sinceramente no sentía que pudiera hacer mucho con ella: estuve dándole vueltas durante un tiempo y no lo vi claro. Pero su sencillez me acabó ganando, y encontré mi voz con ella. Resultó ser una de mis favoritas.

¿Le gusta grabar con todos los músicos al mismo tiempo?

Grabar en directo con la banda fue una experiencia nueva para mí. Con Black acid soul es la primera vez que lo he hecho. ¡Y fue mágico! Pero es un proceso bastante delicado y muy comprometido.

Este viernes actuará en España por primera vez. ¿Cuáles son las expectativas?

¡Es muy emocionante! Al ser la primera vez, no sé qué esperar... Ojalá tuviera más tiempo para conocer el país.

¿Le gusta el flamenco?

¡Me encanta! ¡Muy sexy y voluptuoso! ¡Te hace sentir!

¿Alguien del mundo de la música la ha sorprendido últimamente?

Siempre me han inspirado muchos artistas y cantantes. Hace poco actuamos en Newport Jazz y pude ver a Samara Joy, que es una cantante maravillosa. Celeste también tiene una voz preciosa, la admiro, y Brittany Howard es una artista que me encanta. Su álbum Jaime (2019) lo escucho en bucle.

Para Gilles Peterson, usted es la Grace Jones del jazz.

¡La Grace Jones del Jazz! ¡Me puse eufórica! Es una de mis mayores influencias, así que ese es uno de los mejores cumplidos que me han hecho. Espero estar a la altura.

¿Y cuál sería su referente musical de todos los tiempos?

Algunos de los artistas y cantantes que más me han influido son Gladys Knight, Chaka Khan, Donny Hathaway, Billie Holiday, Nina Simone, Stevie Wonder, Elton John... ¡y tantos más! Podría seguir eternamente.

¿Cuál ha sido el punto culminante de su carrera hasta el momento?

Finalmente estoy viviendo el sueño que tenía de niña. Estoy en medio de muchos puntos culminantes. Tocar el álbum en directo frente a públicos atentos es un sueño, muy gratificante. También acabamos de actuar en el show de Graham Norton, y tengo que decir que esto es algo que está en lo alto de mi lista: fue un día muy emocionante.

¿Qué es lo que más le gusta de actuar en un escenario?

Para mí no hay nada más satisfactorio que actuar sobre un escenario. Soy yo en mi faceta más real y vulnerable, dando lo mejor de mí y compartiéndolo con gente que está ahí para escuchar. No hay otro lugar en el que prefiera estar.

¿Cómo será el concierto de Cartagena Jazz? ¿Está trabajando en algo nuevo?

Se acaba de publicar Black acid soul Deluxe (2022), así que estamos tocando material nuevo.