Bart Davenport: "Escribir canciones es una manera de responder a la música que te acompaña"

Hay pocos bancales del pop en los que Bart Davenport no haya plantado patatas. Grabó dos discos alborotados a mediados de los noventa con The Loved Ones, que partían del garage mod y a veces se convertían en unos pequeños Dr. Feelgood, tocó el bajo en los afrancesados Persephone’s Bees, tonteó con el synth y el acid en Honeycut y desde 2002 da forma a una carrera en solitario que unas veces le lleva al santoral de Van Morrison y otras al de The Byrds –vía Gene Clark, como tiene que ser–. En un mundo que parece ir de tragarse las cosas sin masticar, su historia, la de un tipo que rumia, rumia y rumia todo el pop, es extraña. El sábado presentará en Murcia Episodes, su último disco. Será en La Yesería.

Si se ecribe ‘Bart Davenport live’ en YouTube, la mayoría de vídeos que se encuentran están grabados en España. ¿Es esta ya su segunda casa?

Empecé a girar por España en 1995 con mi banda, The Loved Ones. Desde entonces, he grabado varios discos con sellos españoles como Mushroom Pillow, You Are The Cosmos y, por supuesto, Lovemonk. Ahora mismo toco más en España que en cualquier otro sitio, incluyendo América. Así que sí, esta es mi segunda casa. Mi relación con este país es buena y viene de lejos.

Grabó su último disco, Episodes, en casa, con el resto de la banda mandándole sus partes por mail. ¿Qué sacó del proceso?

Me gustó. No lo encuentro ni siquiera raro, a estas alturas. Y tiene sus ventajas. Es más informal, supongo, algo así como grabar demos. Además, grabé así por la pandemia, no podía hacerlo de otra manera. Pero mi sitio sigue siendo un estudio. Nada se puede comparar con grabar al lado de otros músicos.

EL CONCIERTO Fecha: Sábado, 21.30 horas. Lugar: La Yesería, Murcia. Precio: 15 euros.

¿Qué le ofrece un estudio a una banda de chavales de veinte años?

Supongo que depende del tipo de artista que seas. Mucha gente pensará que se concentra más trabajando en casa, sola y con el ordenador. Pero si prefieres la colaboración, como es mi caso, y ese elemento de tocar en directo, obviamente un estudio va a ser siempre un mejor laboratorio. Diría que no hay una buena o mala manera de hacerlo. Lo que me gusta del proceso de Episodes es que me demostré a mí mismo que puedo trabajar en casa de una manera decente, aunque no es mi preferencia.

Kurt Vonnegut decía que la literatura puede ser una respuesta a otros libros o una respuesta a la vida. ¿Diría que su música dialoga con la historia del pop?

Llevo toda la vida escuchando música y me interesa cualquier mínimo aspecto relacionado con la cultura musical. Por supuesto, amo las canciones, los sonidos, las letras, las melodías, las armonías, los ritmos..., también los instrumentos, los equipos de grabación y las diferentes herramientas que tenemos hoy a nuestro alcance. Me encanta lo que podríamos llamar ‘la ciencia de la música’, la imaginería, estudiar las elecciones estéticas en cuanto a ropa de músicos que son fascinantes e influyentes... Así que me paso gran parte del tiempo interactuando con el arte como fan. Creo que escribir canciones es una manera de responder a la música que me ha acompañado durante toda mi vida.

Lleva más de treinta años componiendo. ¿De dónde vienen las canciones, después de todo?

Siempre han venido de mi imaginación.

Dice que llevaba tiempo con la progresión de acordes de It’s you en la cabeza. ¿Por qué no la escribió antes?

Se me ocurren muchos fragmentos, melodías, acordes, tal vez un giro de frase todo el rato. Luego lo apunto o hago una demo rápida. Pero con mi trabajo, los conciertos y la vida social a veces es difícil encontrar tiempo para sentarse y escribir una canción. Muy a menudo termino con un excedente de ideas sin usar (especialmente patrones de acordes). Supongo que me llevó diez años aterrizar en un momento de tiempo libre en el que encontré inspiración para ese conjunto de acordes en particular.

Es terrorífico saber que el número de años que tengo por detrás es bastante mayor que el que tengo por delante"

¿Cuándo se enamoró del pop?

Es uno de mis primeros recuerdos: mis padres poniendo a The Beatles. Tendría unos tres años.

Es usted un músico autodidacta, algo que Paul Weller definía como «aprender en público».

Totalmente. Y creo que he tenido suerte, incluso he sido un privilegiado por haber tenido esta carrera. Empecé con bandas de mod revival y garage rock, en su mayoría tocando versiones, pero para públicos muy comprensivos. Cuando empecé a hacer de cantautor ya era un veterano en cuanto a tocar en directo. Y luego tuvimos un increíble ‘hootenanny’ [reunión informal relacionada con el folk] todos los lunes por la noche en San Francisco, en el Cafe DuNord. Solo necesitabas tres canciones para tocar. Mucha gente increíble empezó en ese escenario: M. Ward, Devendra Banhart, Joanna Newsom... y bastantes más. Allí pude probar nuevas canciones y perfeccionar el oficio frente a una audiencia de compañeros. Ahora hay una noche como esta en Los Ángeles llamada Opening Mic’ normalmente en el Permanent Records Roadhouse.

De usted se dice eso de «es un estilo en sí mismo». ¿Cómo se consigue?

Combinando acordes mayores de séptima, medios tiempos y letras sentimentales con gafas de sol y camisas a rayas.

¿Le asusta envejecer?

Supongo que a nadie le gusta tener la rodilla jodida, o mirarse al espejo y ver cómo tu cuerpo se deteriora lentamente. Pero la mayoría de nosotros lo aceptamos y tiramos para adelante como buenamente podemos. Lo que a mí me ha aterrorizado es la muerte en sí misma. Y ese miedo crece con la edad. Es terrorífico saber que el número de años que tengo por detrás es bastante mayor que el que tengo por delante. Es como si me estuviera quedando sin tiempo. Y yo lo que quiero es quedarme y disfrutar la vida.