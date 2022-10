Tras la muerte de su padre, Rocío Kunst quiso construir su «cuaderno de duelo». El resultado, Las cenizas del mundo, mezcla fotos «rescatadas y reinterpretadas» de su álbum familiar con otras nuevas. Estas últimas le sirven, dice, para completar los huecos que le faltan a su relato. De paso, la murciana merodea los campos de la pérdida, la «absurda» negación de la muerte y esa duda eterna de qué demonios hacer con nuestro pasado.

¿Qué ideas se le conectaron en la cabeza para llegar a Las cenizas del mundo?

Las cenizas del mundo es un proyecto que surge tras el fallecimiento de mi padre, el pasado mes de enero. A raíz de su muerte, empecé a leer algunos libros sobre el duelo –como Diario de duelo, de Roland Barthes; Ritual de duelo, de Isabel de Naverán; Tiempo de vida, de Marcos Grial Torrente, y Cuaderno de duelo, de Miguel Ángel Hernández, entre otros– y quizá es ahí donde empiezo a sopesar la posibilidad de construir mi propio cuaderno de duelo, en este caso, en imágenes. Así, esta serie está compuesta por fotografías rescatadas y reinterpretadas del álbum familiar, junto con algunas obras nuevas, con las que intento darle sentido a aquellas imágenes que faltan en mi relato. En general, el tema de la imagen ausente es un motivo muy presente en mi trabajo...

Me ha pasado un poco lo que a Paul Auster en La invención de la soledad: sin saberlo, he estado escapando para encontrar un lugar perdido en la memoria, y ahora que algo sale a la superficie, ni siquiera puede recordar cuánto tiempo he estado excavando. Aunque también creo que hay un duelo que se resiste a la pérdida, pero que proclama el amor y la continuidad.

Dice que con esta muestra invita a reflexionar sobre las pérdidas íntimas. ¿A qué conclusiones ha llegado usted?

No estamos acostumbrados a la muerte. Vivimos en un mundo que la niega continuamente. Las personas, en general, evitan hablar de ella, como si de esta manera se pudiese evitar. Y el absurdo es que ya cuando nacemos estamos empezando a morir. La muerte es parte de la vida. Y esta negación solo nos lleva a, como dice Grial, atascarnos por pensar que la vida es infinita.

Mi padre me decía que de las crisis profundas suele salir la luz que inunda el alma de esperanza, pues es cuando se gana en interioridad y firmeza. Intento recordarlo cada día. Tras la pérdida es importante encontrar espacios de silencio. De ahí que el tamaño de las fotos de este proyecto sea bastante reducido y abunde el blanco.

¿Cómo se lleva con su pasado?

Nos estamos empezando a coger cariño. Sin duda le debo gran parte de mi producción artística.

Convierte la sala en su habitación, pero, al mismo tiempo, llega a la universalidad. ¿Dónde puso el límite de lo ‘demasiado personal’?

Nunca me ha resultado fácil hablar abiertamente de mi trabajo precisamente porque no he querido exponerme a nivel personal. Por lo tanto, no creo haber llegado al punto de lo ‘demasiado personal’, pese a ser una firme defensora de que lo personal es político. Con la imagen, a diferencia de la palabra escrita, siento que aún hay márgenes en los que esconderse.

Nan Goldin venía a decir que no echaba fotos para recordar las cosas, sino que las fotos eran los recuerdos. Usted parece circular por ahí.

La forma de mirar y entender la fotografía ha ido evolucionado con el paso del tiempo. Sin duda, no concibo hoy día la fotografía como lo podía hacer con nueve años, cuando tuve mi primera cámara de carrete. Esto se debe no solo a una cuestión personal, sino también a que la evolución de la imagen ha cambiado nuestra manera de relacionarnos con ella, con los demás y con nosotros mismos.

Precisamente la falta de imágenes en mi álbum familiar es lo que me llevó a esa (re)construcción de los recuerdos, a materializar esa imagen mental en mi proyecto Inside the house, outside Home. En cambio, en Las Cenizas del mundo se entabla un dialogo con el archivo familiar y fragmentos de la memoria.

La comisaria de la muestra es Semíramis González. ¿Por qué ella?

Semíramis y yo hace tiempo que planteamos un proyecto y teníamos pendiente el trabajar juntas. Por circunstancias no ha sido posible hasta ahora, pero cuando me ofrecieron la posibilidad de hacer una exposición individual en la Sala de Máquinas del Centro Párraga no dude en recurrir a ella.

¿Cómo ha sido el trabajo en común?

Realmente ha sido muy fácil, ya que compartimos modos similares de ver la vida y ella ha conectado rápidamente con lo que yo quería transmitir en esta muestra. Además ha mostrado un gran respeto, ya que se trata de un tema con un alto contenido emocional para mí.

¿A usted el arte le desquita, le explica o ninguna de las dos?

Ni me explica ni me desquita, me interroga. El arte es una herramienta que me ha enseñado nuevas maneras de mirar, y por tanto, ha ampliado mi conocimiento del mundo. Para ser artista hay que estar abierto a los estímulos externos con los mínimos prejuicios posibles. Estar abierto a encontrar nuevas lecturas de lo ya conocido para generar nuevas maneras de hacer y pensar. El arte te abre a la percepción del mundo, al otro y a ti mismo.

Hay autores que afirman que su obra es un continuo rumiar de un par de ideas u obsesiones. ¿Diría que la construcción de la identidad a través de la memoria va a estar siempre presente en sus trabajos?

No es algo que pueda afirmar tajantemente. Hasta el momento he encontrado en la memoria una habitación propia desde donde crear.

Me caracterizo por ser una persona tremendamente nostálgica. Precisamente fue ese estado lo que me llevo a obsesionarme con la fotografía desde pequeña: me angustiaba no poder recordar, quería apresar el tiempo. Ya era consciente de la finitud de la vida y quería poder atrapar el momento presente. Hoy puedo decir que he fracasado estrepitosamente. Nada permanece inalterado, y mucho menos el recuerdo y la memoria.