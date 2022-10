Alejandro Amenábar es el presidente del jurado de la IV edición del Gil Soundtrack Award 2022. Una elección nada casual. Él mismo se confiesa un fanático de las bandas sonoras y en su proceso creativo la música juega un papel esencial. Esta pasión por la música le ha llevado a componer las bandas sonoras de algunas de sus películas y también crear las bandas sonoras de directores como José Luis Cuerda o Mateo Gil.

Además de Amenábar el jurado 2022 se ha completado con Constantino Martínez-Orts, director de la Film Symphony Orchestra, el compositor y productor musical Lucio Godoy, el compositor especialista en música de cine Roque Baños y el representante de Viñas Familia Gil, Juan Gil Vera impulsor del Gil Soundtrack Award.

En palabras de Alejandro Amenábar : «No conozco ninguna otra convocatoria de estas características, al menos desde España, y felicito a sus impulsores por fomentar e incentivar un apartado tan vital en la elaboración de las obras audiovisuales».

En esta edición el premio a la mejor banda sonora para un cortometraje se ha ido a Alemania. David Heymann, un joven compositor berlinés es el flamante ganador del Gil Soundtrack Award. Un músico apasionado formado a nivel musical en la Robert Schumann School of Music y en la University of the Arts de Utrech y que está al inicio de su carrera componiendo música para cortometrajes y proyectos cinematográficos. El joven músico fue finalista en la III Edición de este certamen, una muestra de la perseverancia y dedicación de este compositor.

Amenábar valora así la composición A gleam of hope: «Este año, el proyecto ganador reúne dos requisitos a mi parecer básicos: es muy coherente y delicado, tanto en el desarrollo musical como en la instrumentación; y explora en profundidad las posibilidades expresivas de lo que nos es narrado, por lo que contribuye no solo al refuerzo emocional, generalmente adjudicado a la música, sino a la mejor comprensión de alguno de los pasajes del cortometraje»

Esta cuarta edición del Premio Internacional de Bandas Sonoras creado por Viñas Familia Gil en 2016 supone la consolidación de un premio español único en el mundo que busca impulsar y apoyar a la cultura y al joven talento. En esta edición se han presentado 153 obras de concursantes de 4 continentes, lo que convierte a este certamen en un acontecimiento de alcance global. Estos son los países que han participado: España, Italia, EE.UU, Canadá, Brasil, Colombia, Reino Unido, Francia, China, Korea del Sur, Malasia, Perú, Alemania, Taiwan, Guatemala, Georgia, Rusia, Países Bajos, Ucrania, México, Egipto, Venezuela, Indonesia, Japón y Portugal.

La banda sonora ganadora acompañará al cortometraje Lo que siembras, que fue seleccionado entre un concurso previo de guiones en colaboración con la ESCAC (Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya) y producido por la misma con un equipo formado íntegramente por alumnos y graduados de la escuela. Una historia llena de emociones y sentimientos que representa los valores de la familia Gil, valores como la tradición y el hecho de que lo importante es poder formar parte de una familia aunque no hayas nacido en ella.

Potenciar este binomio música y cine representa una doble apuesta por la juventud, la creatividad y la cultura. Para Viñas Familia Gil no hay una manera mejor de devolver a la sociedad la generosidad que han recibido de ella. El próximo 1 de diciembre tendrá lugar la gala de premiación en el escenario de la Estación Teatro Príncipe Pío de Madrid. Un acto donde se entregarán los galardones fruto del esfuerzo y la inspiración.