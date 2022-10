Me he dado cuenta que últimamente pasan cosas extrañas a mi alrededor.

Al principio pensaba que era cosa mía, a veces tiendo a ser exagerada en mis amores y desamores, en aquello que me apasiona y en lo que no, pero después de analizar todo detenidamente he descubierto que no, todo lo vivido es real, situaciones surrealistas, sucesos que rozan lo paranormal, impostores varios, conversaciones vacías, exposiciones, libros y películas absurdas, vidas inventadas, un sinsentido que no llegaba a comprender hasta que he descubierto que cada uno de esos hechos tiene detrás a una clase de persona, ‘El Farsante’, un ser mentiroso, envidioso, incapaz de generar sin copiar, destructivo, usurpador de la inteligencia y enemigo de la calidad.

La figura del farsante ha proliferado de un modo que hasta asusta, da igual que sea en la política, la cultura o en tu día a día, pero esta nueva clase de individuo se está apoderando de nuestro entorno como un virus, de manera lenta pero segura, mira a tu alrededor, seguro que no te has dado ni cuenta, pero ellos están ahí, aparentando parecer lo que nunca serán.

En general el farsante se apunta a todo. Que ahora toca ser de Podemos, porque se considera muy moderno y liberal, pues ahí va el primer podemita de la lista proclamando a los cuatro vientos su nueva identidad; si mañana toca ser del PP o del PSOE, no pasa nada, no tiene ningún tipo de prejuicio al cambiar de un lado a otro. Que ahora la cosa va de animales porque lo más de lo más es tener uno –queda muy bien en las redes–, pues toma bicho, eso sí, el suyo siempre será el más gracioso, ingenioso y divertido. Si lo que toca es ser intelectual pondrá todo su empeño en parecerlo, la pose altiva, la voz pausada, la mirada como elevada y una cierta sonoridad al hablar que en realidad es el resultado de estar escuchando sus propias palabras, signo indudable de que este gran mentiroso sobre todo siente un gran amor hacia su propia persona. Puede incluso ser el más ateo de todos –no por falta de creencia, sino más bien por cuestiones de modernidad, ya sabemos que ser moderno tiene un precio– y de un plumazo pasar a convertirse casi en un emblema de la más pura espiritualidad; dentro de tres meses volverá a ser ateo o no, todo depende del guion que le toque representar. Su lema de vida bien podría ser aquel de ‘cobijarse a la sombra del mejor árbol’, porque en realidad lo único que mueve sus actos, además de su propia vanidad, es el interés, sea éste económico, social, o causal, ya que cuando consigue su objetivo todo es fruto de la más pura causalidad y donde antes dije digo, ahora digo Diego, así una y otra vez.

En el mundo del arte hay también farsantes, claro, y además de muy diverso tipo, ya sabéis que en este sector somos muy creativos y en este aspecto no íbamos a ser menos. Si nos adentramos en el ámbito de los gestores culturales, y aquí meto no solo a los comisarios independientes sino a todos aquellos que trabajan en concejalías, consejerías, dirección de museos, salas públicas y todo tipo de artes plásticas en general, ellos son lo más de lo más en todos los sentidos, recordemos que hablamos siempre de los farsantes, no es esta percepción extensible al resto de integrantes de este sector. Expresiones como «esto es guay», «está de moda», «ya verás, tú déjame a mi que yo sí que sé cual es la última tendencia», «soy experta en gestión cultural», «estoy al día de las últimas modernidades varias», «te voy a montar un chiringuito que esto va a ser como estar en Nueva York». Lo peor es que de verdad se lo creen, aunque luego, a poco que tengas unas pocas luces o algo de cultura, te das cuenta que en realidad no tienen ni puñetera idea, los conocimientos del máster de tres meses que hicieron no llegan a más. Cuidado que este es el más peligroso de los farsantes, intenta hacer creer que saben gestionar la cultura que luego todos tenemos que consumir y, no sólo eso, además tendremos que pagar con nuestros impuestos, dinero que para lo único que sirve es para engordar su absurdo ego, muy moderno, eso sí, pero para poco más. Como no quiero herir sensibilidades, de momento no voy a dar nombres, pero te invito a que hagas la prueba en tu ciudad, mira un poco más allá y analiza lo que ésta te ofrece, seguro que tienes farsantes culturales controlando algún que otro espacio. No hay nada peor que un mediocre con pretensiones de intelectualidad, resultan más que insoportables, engolados de sí mismos, subidos en una falsa azotea de la profesionalidad, y del todo absurdos en la mayor parte de los casos.

Todos los farsantes suelen ser además personas bastante mediocres, no me refiero a lo profesional, que también, sino pobres en esencia y espíritu. No sienten el más mínimo apego por el resto de personas, aquello de la empatía ajena ya sea por un compañero de trabajo, vecino o conocido, es totalmente ajeno a su persona. En ese afán de mirar únicamente su ombligo, el del resto a tomar por cu…, perdón, quería decir que no les interesa lo más mínimo, son capaces de hacer cualquier cosa. Y esto es literal. Son vanidosos hasta extremos, ellos son los que más saben y los demás…, esos son unos pringaos que de esto no saben ‘na de na’. Lo más triste es que algunos consiguen medrar hasta colonizar puestos de gran relevancia política, social y cultural.

Muchos han optado por desarrollar sus vanidades hacia el camino de la literatura. Ni qué decir, casi todos son un auténtico coñazo, cuando hablan parece que le están perdonando la vida al resto de la humanidad y cuando escriben…, uff, son capaces de aburrir al más atento lector, y es que eso de copiar las citas que otros escribieron antes dándoles además un cierto aire de discurso filosófico no hay cuerpo que lo resista; la verdadera filosofía es mucho más complicada que todo eso y más interesante claro.

Farsantes hay en todos lados, infelizmente son como una epidemia que se extiende a demasiada velocidad..., en el arte, en el cine, en el teatro, la danza, el diseño, hasta en la música y la moda. Que no os engañen, aquello que han disfrazado bajo la forma de «una propuesta muy arriesgada que seguro cambiará la vida de la ciudad» en realidad es solo el resultado de su falta de capacidad, creatividad y criterio.

Queridos farsantes del mundo recordad que nada es eterno, vuestra farsa tampoco.