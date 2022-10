Por segundo año consecutivo, la Biblioteca Regional de Murcia (BRMU) se apunta a la celebración de Halloween con un programa de actividades especial que tendrá lugar mañana, desde las 19.00 horas, en el vestíbulo de la biblioteca. Bautizada como ‘Jalouín. El regreso’, esta actividad permitirá a quienes se acerquen hasta allí disfrutar de una serie de representaciones teatrales, de un concierto e, incluso, de una procesión perfectamente adaptada al imaginario que gira en torno a la noche del 31 de octubre.

En primer lugar, se representará una antología de escenas de Don Juan Tenorio. Si el pasado año ya se ofreció una versión abreviada de la célebre obra de José Zorrilla, en esta ocasión se recuperan algunos de los momentos más relevantes en la obra, protagonizados por los personajes de don Luis, don Juan, Brígida y doña Inés. Después, se celebrará una ‘Santa Compaña’; o, lo que es lo mismo, una procesión de ánimas del folclore gallego. Solo que, esta vez, estará integrada por personajes modernos del cine y la literatura de terror. Así, por ejemplo, Bitelchús será el encargado de encabezar esta ceremonia y de intentar encerrar de nuevo en los libros a los fantasmas que puedan habitar entre las paredes de la biblioteca.

Tanto la antología del ‘Tenorio’ como esa particular Santa Compaña correrán a cargo de la compañía cartagenera Ditirambo y de Elena Montes (Montes Producciones), pero también serán protagonistas de esta jornada algunos miembros de la Orquesta de Jóvenes de la Región de Murcia, que cerrarán el programa con un concierto en el que interpretarán diversas piezas que forman parte de la cultura de terror. En concreto, un cuarteto de cuerda integrado por Laura García, como primer violín; María Sánchez, como segundo violín; Javier Serrano, como viola, Miguel Baró, como violonchelo, tocará temas como This is Halloween (banda sonora original de la película Pesadilla antes de Navidad), de Danny Elfman; Fright Night, suite con arreglos de James Kazik; Danza macabra, de Camile Saint-Saens; El aprendiz de brujo, de Paul Dukas; la banda sonora de La novia cadáver, también de Danny Elfman; One last wish, del soundtrack de la película Casper, obra de James Horner, y Recuérdame, una de las canciones más recordadas del filme Coco, de Benjamin Bratt.