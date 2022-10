Robe Iniesta en Murcia: concierto para saldar una deuda

Hace ahora justo un año, Robe Iniesta fue uno de los primeros músicos que se dispuso a desafiar las restricciones derivadas de la pandemia. Fue con la gira Ahora es el momento, que arrancó el 4 de septiembre en Granada y que pasó por la Plaza de Toros de Murcia el 15 de octubre de 2021. De aquellas, el público de la capital del Segura debía respetar la distancia de seguridad con el culo pegado a sus asientos, pero en el ambiente se notaba que aquella ‘nueva normalidad’ tenía fecha de caducidad: pocos días antes se había celebrado en La Fica los ‘Warm Up Days’, primeros conciertos en muchos meses en los que el público pudo disfrutar de la música como ‘antaño’, de pie, y en un show de ‘rock transgresivo’ como el del plasentino hubo muchos que no aguantaron sin levantar sus posaderas... Pero está claro que el espectáculo no fue completo. No tuvo suerte el que fuera líder de Extremoduro, que pecó de valiente y acabó convirtiéndose finalmente en uno de los últimos músicos de oscura era de los directos covid.

Pero si algo tiene Robe es que es un alma libre. Lleva décadas demostrándolo, y obviamente la pandemia le golpeó como a todo hijo de vecino, pero no le iba a detener ni un segundo más de lo estrictamente necesario. Porque el autor de algunos de los grandes himnos de toda una generación (Salir, Jesucristo García, So payaso...) tenía la imperiosa necesidad de echarse a la carretera y pasar página. Pues los meses de encierro y cancelaciones fueron especialmente movidos para él... En diciembre de 2019, él e Iñaki ‘Uoho’ Antón ofrecían una rueda de prensa en la que anunciaban la disolución de Extremoduro y una maratoniana gira de despedida con la que recorrer juntos la geografía estatal por última vez. Vendieron más de 200.000 entradas en apenas 24 horas, colgando el cartel de sold out en muchas de las fechas previstas, incluidas las dos que iban a ofrecer en mayo de 2020 en el recinto ferial de Murcia, pero el coronavirus arrasó con todo... Y tras meses de aplazamientos, Robe anunciaba en agosto del año pasado la cancelación definitiva de la gira y el lanzamiento de su nuevo disco en solitario –el tercero de estudio–, Mayéutica (2021), una suerte de continuación para La ley innata (2008), que publicó con su ya antigua banda. Aquello derivó en un cruce de declaraciones entre el músico y la promotora, Live Nation, del que todavía hay algún juicio pendiente, pero, sobre todo, dejaba patente la fractura en el seno de la banda, ya que el propio Uoho, su socio y guitarrista durante prácticamente toda la trayectoria del grupo, afirmó no tener constancia del «comunicado unilateral» del vocalista y aseguró que su intención era cumplir con el tour prometido «en cuanto fuera posible». Pero Robe ya estaba a otra cosa. En una entrevista reciente publicada por Jordi Bianciotto en El Periódico, el plasentino decía lo siguiente: «Yo intento vivir en el presente, y para mí Extremoduro es el pasado. Una gira de despedida no la haces porque tengas muchas ganas de hacerla, sino por compromiso por la gente, o por dinero, no porque te entusiasme. Si te entusiasmara tocar con ese grupo, no te despedirías. Ahora lo que a mí me entusiasma es lo que estoy haciendo», en alusión a su nueva banda y al proyecto que tiene en torno a Mayéutica. Por eso, aquellos concierto debieron doler al excelso compositor, y por eso se ha embarcado este año en una segunda gira que ha titulado Ahora es cuando y que hoy regresa a Murcia, al Cuartel de Artillería. De alguna manera, Robe se lo debía a su público de la capital del Segura...