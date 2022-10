La despedida de Robe de los escenarios con un concierto este viernes en Murcia marca la agenda de conciertos de este fin de semana en la Región de Murcia, donde además, destaca la actuación de O'funk'illo, The Modern Jazz Trio y Proyecto Jass.

O'funk'illo

El veterano grupo andaluzsigue de gira, tras reunificarse recientemente, para presentar su último disco y séptimo disco, O’funki’illoterapia (Spyro Music), que incluye un repertorio por ellos denominado funky andalú embrutessío. Actúan este sábado en el Garaje Beat Club (22.00 horas. 15 euros)

En 2018, cumpliéndose su vigésimo aniversario , O’Funk'illo decidieron reagruparse y volver a la carretera con la formación original: Andreas Luz (voz), Pepe Bao (bajo) y Javi Marssiano (guitarra). Y lo hicieron con un disco doble, 20 años ajierro & 30 amigos embruteció (Maldito Records), en el que regrabaron muchos de sus éxitos (“El campito”, “Fiesta siesta” o “Hasta las cejas”), compartidos con Alba Molina, Tomasito, El Canijo de Jerez, Koma, Lamari o El Sevilla, entre otros.

Tras resurgir, O’Funk'illo volvieron al estudio, esta vez con temas originales compuestos durante su gira de reunificación. El resultado, O’funki’illoterapia, se editó al arrancar la pandemia, y vuelve a ser un compendio irresistible de rock, funk, rap, fiesta y baile a través de canciones como “Otro escalón”, “Enredes”, “Estás en modo avión” o la que le da título. También añade colaboraciones, en este caso las de Carlos Tarque (M-Clan), Kutxi Romero (Marea), Morodo y Josemi Carmona (Ketama).

El directo siempre ha sido un punto fuerte de esta banda sevillana por su bagaje, virtuosismo y versatilidad. Cada concierto es una fiesta sureña, ahora con nuevo show y nueva formación: músicos interdisciplinares, varias voces principales y un deejay en directo llevan sus clásicos a otro nivel, reinventando las canciones más fiesteras. En esta cita murciana tendrán como invitado especial al guitarrista Santi Campillo.

Amago, un relato sonográfico

Amago es un proyecto que dejó de ser personal para convertirse en banda, liderado por Agustín Ernesto Martínez-González, entre la canción de autor y el pop-rock indie con guiños folkies; entre Dr Feelgood, los Ilegales y Fernando Alfaro. Tras Pulsión operante (2015), llegó un segundo álbum, La piel callada (2019), también grabado en los Miradoor Estudios.

Agustín Ernesto Martínez-González aborda el autismo aunando ciencia, literatura, música y el medio audiovisual, y lo investiga en la Universidad de Alicante, una experiencia profesional que, unida a su faceta como músico en Amago, le ha permitido impulsar su nueva obra: “Hacía el bosque”. Un relato sonográfico en forma de disco-libro y documental sobre una persona dentro del espectro autista.

(Sábado 22. Sala Revolver, Murcia. 22.30 horas)

Angel Miguel & The Travellers, recuerdos ordinarios para tiempos extraordinarios.

Después de 25 años tocando la guitarra, subido a los escenarios y acompañando a músicos, entre ellos los grandes Elliot Murphy y Willie Nile, Ángel Miguel, guitarrista, cantante y líder de Real Straits, se ha decidido a presentar un LP con canciones propias y sonido netamente americano: una deuda que tenía consigo mismo. El músico asturiano, que también ha acompañado a Igor Paskual, Paula Rojo o Cristina Gestido, se embarca en su proyecto más personal. Junto a The Travellers presenta "Words in vain", un álbum influido por Mark Knopfler, Bruce Springsteen o Bryan Ferry, sobre el final de una relación en ruinas, con amplio espectro de temáticas y estilos (balada intimista, rock, música tradicional y urbana): canciones atemporales para tiempos inhabituales; recuerdos ordinarios para tiempos extraordinarios.

(Sábado 22. La Yesería, Murcia. 21.00 h10/15 euros)

The Modern Jazz Trio, sesión de lujo en el Jazzazza

Pocos saxofonistas de hoy en día llevan el legado de John Coltrane a la escena del jazz moderno tan claramente como el estadounidense Jerry Bergonzi, calificado por Michael Brecker como el mejor tenorista del mundo. Ahora, con 72 años, pero tocando tan fuerte como siempre, se reúne con el supergrupo danés The Modern Jazz Trio para Straight Gonz, su sexto álbum juntos (durante más de una década han realizado giras internacionales), grabado en directo en el Dexter Jazz Club de Odense (Dinamarca); presenta cuatro temas originales de Bergonzi junto con dos estándares: All of You de Cole Porter y Body and Soul de Johnny Green.

Bergonzi se unió al cuarteto de Dave Brubeck hace casi 50 años y, en los años siguientes, ha tocado en los escenarios más importantes del mundo y ha grabado para sellos de renombre como Blue Note y Atlantic Records. Como uno de los educadores originales del jazz moderno, su serie de libros –Inside Improvisation- ha inspirado a una generación de músicos. Su mezcla de auténtica tradición jazzística y metodología de jazz moderna se muestra en el álbum Straight Gonz, coordinado por el prolífico baterista y director de banda Anders Mogensen. Completan el trío el pianista Carl Winther (hijo del compositor y trompetista Jens Winther) y el bajista Johnny Åman, de referencia en la escena de jazz sueca y finlandesa.

(Viernes 21. Jazzazza Jazz Club. 21:30 horas Entrada: 25€ en mesa, 16€ anticipada de pie, 20€ en taquilla)

Proyecto Jass

Juan Antonio Sánchez Salas (Jass), tras militar en el grupo de pop-punk Los Crespillos, apareció con su Proyecto Jass. Tiene ya cuatro discos; el último, Mujeres que entienden de aviones, producido por Miguel Ángel Hernando (Lichis), es una colección de canciones pop que, según el autor lorquino, tiene más piel de lo habitual, después de dos singles (Diez años y A pesar de las canciones) y una gira con David Moya bajo el nombre de Cantautores de Alterne.

En directo, Jass destaca por su potencia de voz, sus letras frescas, irónicas, y sinceras, y por su “sentido del amor/humor” que se hace patente en los minimonólogos. Vuelve a los escenarios en Café De Alba, con todas las entradas vendidas, con el deseo de retomar su carrera y presentar nuevas canciones.

(Sábado 22. Cafe de Alba, Murcia. 22,00h. Entradas agotadas)