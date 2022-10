Morgan están de nuevo en la carretera para presentar su tercer disco, The River and The Stone, cocinado a fuego lento durante meses de letargo pandémico, y grabado en Francia, en el estudio Le manoir de Léon, producido por Campi Campón. Ahora convertidos en cuarteto, aprovecharon para componer, pulir el material y dedicarle el tiempo que se merece, con la misma filosofía de siempre: trastear unas cuantas ideas para vestirlas explorando ambientes, conceptos y sonidos. Es el resultado de muchas conversaciones, muchas horas de creación conjunta y de disfrutar de hacer música con amigos.

The River and The Stone está mezclado por Stuart White (Beyoncé, Autolux) en Los Ángeles y masterizado por Colin Leonard (SING mastering) en Atlanta, GA. Con su anterior trabajo, Air (2018), Morgan se convirtieron en los grandes triunfadores de los Premios MIN de la música independiente con cinco galardones, incluidos Mejor Artista y Mejor Álbum del año. El concierto será este sábado en el Teatro Guerra de Lorca, a partir de las nueve de la noche. Las entradas cuestan 20, 18 y 15 euros.