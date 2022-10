Marta Galindo, Natividad Guerrero, Jessica María, Laura de Sol Baños, Isa Pitera, Guillermo Ojados, Mamen Baños, Elena Carrión y Ana López protagonizarán este año la Gala de Profesionales de la Danza de Cartagena, que tendrá lugar el sábado 10 de diciembre a las 21.00 horas en el Nuevo Teatro Circo de la ciudad portuaria. Así lo anunció este lunes el consistorio cartagenero, que informó a su vez de que las entradas ya están a la venta tanto en taquilla como en la página web.

Este espectáculo, dirigido por Ana López y llevado a cago por una cuidada selección de bailarines profesionales de Cartagena, presentará al público asistente una serie de recitales de muy diversos estilos, pues habrá danza contemporánea, oriental, clásica, flamenco, aérea, claqué, neoclásica e, incluso, jazz steps. De éste último se encargará Marta Galindo, que presentará la pieza Duck fever, con música de Fred Jackson. Por su parte, Natividad Guerrero interpretará una pieza de danza aérea basada en la película Ghost, mientras que Jessica María hará una demostración de danza oriental bajo el título Libertango.

Con música de Ludovico Einaudi, Laura del Sol Baños hará una pieza de neoclásico. Por su parte, Isa Pitera, Guillermo Ojados y Mamen Baños serán los encargados de vestir de flamenco el escenario del Nuevo Teatro Circo con Farruca. También habrá un sólo de la bailarina de contemporáneo Elena Carrión, un trabajo con música de Nina Simone.

Por último, Marta Galindo volverá al escenario con la pieza de claqué, Fly me to the moon, con música de Frank Sinatra. Tras ella, la directora Ana López llevará el clásico a esta gala y Natividad Guerrero tomará de nuevo el escenario para cerrar con otra pieza de danza aérea.