Ejerce de cartagenero por allá donde le lleve su moto, sus ansias de pintar y cada vez que se acerca su adorada Semana Santa, pero, desde que se casó, se fue a vivir a la ciudad de Murcia, donde me encuentro con él. Gaby Guillén Álvarez tiene su taller en el barrio de El Carmen, junto a la plaza de abastos. Además de sus mesas y caballetes de trabajo, allí almacena gran parte de sus obras y, además, imparte clases de pintura a un grupo de alumnos atraídos por sus coloristas, vibrantes y positivas obras de marcado acento pop.

Guillén se declara un pintor autodidacta, «aunque reconozco que siempre aprendes de los grandes maestros, el primero que me enseñó, desde pequeño, –me dice- fue mi padre, Gabriel Mario Guillén León, reconocido acuarelista en toda la zona del sureste. No es de extrañar que en el colegio me buscasen todos mis compañeros para que les ayudase con los trabajos de plástica, así que esa fue la primera oportunidad de ganarme unas pesetas, pues les cobraba por mis dibujos que ellos firmaban». Con los años, estudió delineación y trabajó en varios estudios de arquitectura de Cartagena y Murcia. También trabajó como comercial en una empresa familiar de diseño y manufacturación de cortinas. Desde hace más de diez años se está dedicando por completo a su carrera artística y a sus clases y talleres artísticos para niños, jóvenes y adultos.

«Siempre me ha gustado el dibujo, pasé muchos años con el lápiz, el rotulador y la plumilla. Me encanta el mar, y también he pintado el paisaje urbano, me interesa el patrimonio, los monumentos, la vida en la calle, su bullicio y la figura humana. Durante años me entregué a los trabajos en acuarela, sobre todo haciendo un recorrido por mis ciudades visitadas y preferidas. Luego pasé de la minuciosidad y detalle de las plumillas a unas obras más frescas, con multitud de colores planos y un dibujo más simplificado, rematado de contundentes líneas negras, a rotulador o pincel, puede que por influjo del arte pop o del cómic, que me tanto me atraen».

Su técnica y su colorismo mágico se adaptan de maravilla a los carteles de eventos festivos, culturales, musicales, etc. Entre los muchos que ha realizado podría citar el cartel del Festival de Flamenco de Lo Ferro, el de un montón de desfiles de Carnaval, como el de Cabezo de Torres, el de San Pedro del Pinatar o el de varios barrios de Murcia. También ha hecho otros, como el de los Premios Ruralmur o el del 40 Aniversario de la entrada de Carmen Conde en la Academia de la Lengua. También ha participado en muchas Acciones Pictóricas en la calle, trabajando frente al público en encuentros artísticos organizados por ayuntamientos o colectivos en ciudades como Murcia o Cartagena.

«Cada muestra a la que uno se enfrenta es un nuevo reto en el que vuelcas toda tu energía y toda tu imaginación. He pasado momentos duros pero la pintura te hace sacar fuerzas de flaqueza. No hay nada como inventar nuevos mundos y, aunque se basen en éste, siempre los llevas a tu terreno, a lo que tienes dentro. Mi mejor obra siempre es la próxima, así que entre mis exposiciones, creo que la mejor de todas es la que voy a hacer: una serie de sellos sobre cine. Me interesa mucho el diálogo con otras artes, como la música, el teatro y el cine, que me apasiona», me dice, y también hablamos de sus exposiciones individuales y colectivas que ha llevado por toda la Región y por otros lares y otros países, como Suecia, donde ha expuesto en varias ocasiones con el Colectivo Artishow y la Casa de la Región de Murcia en Estocolmo. Gaby es, sobre todo, un buen compañero, siempre abierto a participar en colaboraciones, homenajes y causas solidarias, aunque me dice que «una cosa es apoyar a una ONG y otra muy distinta es ir regalando nuestro trabajo, que lo único que consigues es que no se valore. Esa lección ya la aprendí y creo que hemos de hacernos valer para que se nos tome en serio y se nos respete a los artistas plásticos».

Pese a su pinta de motero, su perilla, su cabeza rapada y sus tatuajes, basta hablar con él un ratico para darse uno cuenta de que Gaby es tan buena gente como tierno, y si no, ahí tenemos una de sus últimas exposiciones itinerantes que ha titulado ‘Besos pop el mundo’, que ha mezclado gentes diversas besándose junto a lugares emblemáticos de países diversos. Otras de sus exposiciones de gran éxito, que este que escribe ha tenido la suerte de disfrutar, han sido ‘Color Mediterráneo’, patrocinada por el ICA, ‘Artegena’ o la de ‘Entre dos aguas’, en la que reconoce que vendió bastante, como en los viejos tiempos. Me cuenta que próximamente va a exponer en Alcázar de San Juan y que el próximo año volverá a organizar y comisariar una nueva edición de ‘Apasionarte’, una colectiva en torno a la Semana Santa y a la ciudad de Cartagenera.

Tras contarme nuevos proyectos con otros colectivos artísticos a los que pertenece, como el de AKEBAL, con grandes artistas de la Región de Murcia, le confieso que me alegra verlo con el buen humor de siempre y con tan buena salud, que está recuperándose de un tumor que lo tuvo en vilo en los últimos meses, y me dice: «Ya no me basta con vender cuadros, quiero vivir. Ahora vendo alegría, color y buenos sentimientos, mis obras van incluidas en el precio. Venga, que te invito a una cerveza».