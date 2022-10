El grito de ‘Todos a una, Fuenteovejuna’ resuena estos días en el distrito neoyorquino de Manhattan de la mano del murciano Mariano de Paco. El director de escena ha llevado este año la obra escrita por Lope de Vega para que el público estadounidense y el latino que residen en Nueva York conozcan de primera mano una historia que fue escrita en el siglo XVII, pero que es "de rabiosísima actualidad". Desde el pasado 7 de octubre hasta el próximo domingo 23 se pone en escena este clásico del Siglo de Oro español en el prestigioso Chain Theatre de Manhattan. "La cultura y el arte de un pueblo es lo que pueden hacer frente directamente al abuso. El poder enfrentarse desde la butaca de un teatro a una historia como la que plantea Lope de Vega en Fuenteovejuna es necesario: hace reflexionar y tomar cartas en el asunto de alguna manera", asegura De Paco.

Lo primero de todo, ¿cómo surge la oportunidad de llevar un clásico como Fuenteovejuna a Estados Unidos?

Gracias a Teatro Círculo [una de las principales compañías bilingües de teatro latino en la ciudad de Nueva York], en la que llevo colaborando como director artístico asociado desde el año 2017. Todos los años preparamos y representamos una obra de los clásicos españoles, como El caballero de Olmedo, El burlador de Sevilla o La vida es sueño. El sistema que utilizamos es ensayar de forma intensa durante una semana en agosto y luego en octubre nos volvemos a juntar para el estreno. A excepción del año pasado, que por la pandemia tuvimos que hacer los ensayos de La vida es sueño por videoconferencia. Ahora parecía que era un momento absolutamente propicio para hacer una obra como esta, de rabiosísima actualidad: al final hablamos de la rebelión de un pueblo frente a la injusticia personificada en su gobernador.

Claro, porque el equipo está formado por personas de varios países: España, Puerto Rico o Venezuela, entre otros... ¿Cómo se trabaja y se ‘coordina’ el proyecto?

Sí, es cierto; el elenco, que es absolutamente internacional, es el propio que tiene Teatro Círculo. Normalmente mantiene las obras para poder hacerlas en cualquier momento gracias a que hay un grupo fijo de actores, aunque luego todos ellos trabajen en otras producciones de teatro o televisión. Por suerte, casi siempre cuento con los mismos actores para las representaciones, y eso facilita mucho el trabajo.

¿Y por qué Fuenteovejuna?

Aparte de lo dicho anteriormente, tiene diferentes planos dramáticos que me interesaban mucho. Está la parte de la trama del pueblo que se rebela contra el Comendador: es totalmente actual ver cómo se unen las fuerzas para vencer lo injusto. Luego está el tema clásico y universal del amor entre el pueblo y sus gobernantes y entre los propios amantes -Frondoso y Laurencia- que van sirviendo de nexo de conexión en la historia. Y, por último, el plano político: es una obra escrita en torno al año 1600, pero nos habla de hechos ocurridos en el 1470, aproximadamente, cuando los Reyes Católicos estaban en plena lucha contra las otras fuerzas de poder que había en España. Fuenteovejuna es, sin duda, uno de los mejores textos del Siglo de Oro español. También es una obra que engancha mucho porque es una historia donde hay buenos y malos, luchas, muertes y victorias... Dramáticamente, es muy bonito ponerla en el escenario y la gente se entretiene mucho con ella.

Además, la obra es un claro ejemplo también del empoderamiento femenino. La primera en ‘rebelarse’, por así decirlo, es Laurencia, una mujer en defensa de su honor. Ella es la que despierta al pueblo para que también se rebele, ¿no?

Efectivamente, Laurencia es la que lleva la voz cantante en toda la trama de la rebelión, pero también desde el principio de la obra es, por decirlo de alguna manera, el personaje troncal. La obra comienza con un parlamento entre el Comendador, el Maestre de Calatrava y Flores; inmediatamente después volvemos al pueblo de Fuenteovejuna y Lope de Vega nos perfila desde entonces qué tipo de personaje es Laurencia y cómo se relaciona con el resto. A partir de ahí, Laurencia es el hilo conductor de la historia. Luego llega ese punto álgido de la obra en el que se escribe uno de los monólogos más bellos de toda la literatura universal en el que ella echa en cara tanto a su padre como al pueblo que no hayan hecho nada cuando el Comendador se la lleva para violarla y maltratarla. Este tema es tristemente actual y contemporáneo. Estamos viendo cómo sucesos acaecidos hace siglos siguen pasando en la actualidad: se sigue maltratando, violando o matando a las mujeres... Entonces es cuando todo el pueblo de Fuenteovejuna se hace ‘mujer’ y lucha contra este abuso.

Por esta razón, que es más que necesario seguir representando y divulgando las obras de los clásicos del Siglo de Oro...

Sí, es importante resaltar que el teatro universal, el teatro clásico y el teatro del Siglo de Oro español ya estaba denunciando situaciones como estas.

¿Y cree que obras con este trasfondo pueden ayudar a despertar conciencias respecto a los peligros de regímenes autoritarios y opresivos?

Estoy convencido de que no hay mejor lucha contra lo autoritario y el abuso que la artística y cultural. La cultura y el arte de un pueblo es lo que pueden hacer frente directamente al abuso. El poder enfrentarse desde la butaca de un teatro a una historia como la que plantea Lope de Vega en Fuenteovejuna es necesario: hace reflexionar y tomar cartas en el asunto de alguna manera. No es positivo tener que coger las armas y emprenderla contra el abusador, pero sí que crea la conciencia colectiva de ‘Fuenteovejuna, todos a una’. Esto me parece muy importante.

Tras más de una semana de pases, ¿cómo está acogiendo hasta ahora el público la representación?

Muy bien, de una forma muy positiva. Desafortunadamente, solo pude estar el día del estreno y ya volví a España, pero es cierto que la gente queda impactada por muchas cosas. Una de ellas, por el trasfondo trágico de la historia, que también tiene ese ‘enganche lúdico’ al estar adaptada en una maravillosa escritura. Es un texto que es música, te hace sentir bien; proporciona ‘placer’ al que lo está viendo y contemplando. Aunque sea una trama vertiginosa y con un ritmo impactante, también tiene el momento poético que te hace engancharte con la propia historia durante la hora y cuarenta minutos que dura la obra y que se pasan en un suspiro. A la gente se le hace corto: nos han llegado a decir que era una pena que se acabase, y esa es la mayor felicitación que recibimos cuando haces una obra de teatro; lo que nunca debemos hacer es aburrir o ser indiferentes.

Entiendo que es porque esta obra, siglos después, tiene una vigencia total en nuestros días...

La historia es tan absolutamente actual que dentro del equipo llegamos a debatir y cuestionarnos sobre dónde situar cronológicamente la obra: si en la época en la que estaba escrita o en la actualidad. Al final llegamos a la conclusión de que los personajes podían ir vestidos como en épocas anteriores o como en la actualidad: la podíamos situar en cualquier momento.

Y una vez que ya ha ‘parido’ a Fuenteovejuna, ¿tiene algún otro proyecto en mente para los próximos meses?

Sí, la idea sería preparar para el próximo año la obra La monja alférez, atribuida a Juan Ruiz de Alarcón, y representarla también allí. De esta forma se sigue un poco la estela de Fuente Ovejuna. Esta obra, al principio, se dijo que era de Pérez de Montalbán, pero estudios recientes la atribuyen finalmente a Ruiz de Alarcón. Al igual que Fuente Ovejuna, su historia tiene una actualidad tan abrumadora que da igual en qué época la ambientes o la sitúes porque el conflicto que te cuenta va a de nuestros días.