Mares poco profundos será el próximo 21 de octubre el nuevo álbum del yeclano Parade, el undécimo; un disco de pop melancólico, acústico y ligero que suena soleado, y cuya música es tan encantadora como siempre, con un toque de frialdad tenue a lo Astrud Gilberto. La música de cámara bossa nova de los 80 es la referencia en este disco -incluye una especial interpretación de Before today de Ben Watt, Anteayer, tocada con instrumentos de jazz por Quique Villafañe a la batería y Juan San Martín al contrabajo (supervisados por el gran Ramón Leal)-. Este álbum transita por parajes melódicos, claros y en calma. Swing, jazz, bossa nova, canción melódica y, por supuesto, mucho pop, como si de corrientes marinas se tratara. Algo exquisito. Este viernes lo adelanta en Plan 9.

Apenas ha transcurrido un año desde ¿Chispa o calambre?, su último disco. ¿Prolificidad? ¿Cómo lo describe?

En realidad, los dos discos son hermanos. Las canciones están compuestas casi al mismo tiempo, incluso algunas antes que las de ¿Chispa o calambre?, pero como la intención era distinta, en vez de sacar un disco largo demasiado heterogéneo, he preferido publicar dos discos cortos, pero muy coherentes en estilo.

¿Cuál era su intención con Mares poco profundos? Esta vez parece que se ha dejado abducir por el espíritu de Everything But The Girl.

La intención global en cuanto al sonido estaba inspirada por aquellos discos neoacústicos de principios de los ochenta, como Eden de Everything But The Girl o La varieté de Weekend, que me fascinaron por su exploración pop de las posibilidades de la instrumentación jazz o por el encanto de los arreglos tropicales (tocados, eso sí, por anquilosados ingleses). Sin embargo, no se trataba de imitar, sino de un punto de partida que me permitiera trabajar con objetivos claros. Las canciones son mías y suenan a Parade.

Como referencias, desde luego se intuyen algunos discos de pop jazzy sofisticado de los 80.

Es un estilo que me fascina, que nunca he dejado de escuchar. El Café bleu de The Style Council es también un ejemplo perfecto en su variedad y su elegancia. Pale Fountains, Aztec Camera…. Qué te voy a decir, son discos de cabecera que sigo escuchando con admiración.

Mares poco profundos transita por parajes melódicos claros y en calma, en contraposición a ¿Chispa o calambre?, donde daba rienda suelta a su lado más combativo y bailable. ¿Por qué es tan diferente? ¿Este es más chispa que calambre?

Pienso en mi música como un continuo que tiene un extremo más sintético, más ‘Kraftwerk’, por así decirlo, y otro lado más orgánico, más Beach Boys. Me siento cómodo en los dos, y mis canciones suelen unir elementos de uno y de otro extremo. Pero en estos dos últimos discos he sido mas purista y he presentado ¿Chispa o calambre? como la parte más gamberra, tecno e incluso humorística, y Mares poco profundos como la parte más orgánica y melódica. Es como si me dijera a mí mismo: «Esto es lo que puedo hacer, esto es lo que sé hacer».

Anteayer (versión de Before today de Ben Watt), tocado con instrumentos de jazz, fue el primer avance. No es frecuente aparecer con una versión. ¿Qué buscaba reflejar? ¿Da una idea precisa de cómo es el nuevo disco?

Cuando lo hablamos Tanis y yo, quisimos dar un poco la sorpresa, y por otro lado presentar el sonido del disco, que Anteayer representa bastante bien. Aunque es un disco variado, no todo es bossa nova melancólica, pero sabíamos que podía llamar la atención, y eso es algo que ahora se necesita, en un momento en que estamos constantemente inundados de novedades y que los discos y las canciones duran muy poco tiempo en la cabeza de los oyentes.

¿Tenía muy claro que el disco debía ser tocado por personas, no programado?

Sí, necesitaba que sonara real, no programado, y fue un quebradero de cabeza desde el principio, porque no es mi forma normal de trabajar. A través de las sabias indicaciones de amigos como Juan Antonio Casado o Charlie Mysterio, contacté con Ramón Leal, legendario productor de jazz, experto en bossa nova, y que en los noventa estuvo a cargo de producciones de Siesta como Las escarlatinas, Rita Calypso o esas extraordinarias compilaciones como Información y turismo o Sol y sombra. Para mí era la persona ideal con la que grabar esas partes tan importantes de batería y contrabajo que me faltaban. Ramón contactó con sus amigos Juan San Martín (contrabajo) y Quique Villafañe (batería), y me mandaron esas tomas tan preciosas que yo deseaba. Volví a grabar los pianos y algunas voces, y lo llevé a Alamo Shock. Hicieron un trabajo excelente que incorporé al de las guitarras grabadas por Eduardo Piqueras, que es un experto conocedor de la bossa nova y el jazz.

¿Cuál es el momento que más se disfruta cuando se hace música?

En mi caso, componiendo las canciones. Sacando algo de donde no había nada. Es un placer inmenso, aun cuando te des cuenta de que tampoco es una canción muy notable. Disfruto de todo. Eso sí, tienes que tener tiempo y tranquilidad por delante, por lo menos en mi caso. Es algo que con el paso de los años se hace más difícil, porque con cientos de canciones editadas, miles escritas a lo largo de la vida, hacer algo que te sorprenda y no hayas hecho antes cada vez es más complicado.

El resultado final es un disco muy variado donde han entrado todo tipo de canciones. ¿Es un disco de renacimiento? ¿Cómo lo compara con ¿Chispa o calambre?

Es un disco que tenía muchas ganas de hacer, a partir de canciones variadas que han encontrado la coherencia a través de los arreglos, del ambiente creado. Ha sido un reto para mí del que he salido razonablemente satisfecho.

En Pasado, presente, futuro reflexiona sobre el paso del tiempo. ¿A qué conclusiones ha llegado?

La verdad es que no hay una conclusión clara; simplemente que las personas que están obsesionadas por el pasado, o por el ‘carpe diem’ que decía Horacio, incluso los obsesionados por dejar un ‘legado’ a sus hijos o la humanidad no me representan. Pienso que los tres tiempos son importantes y que no hay que dejarse obcecar por ninguno de ellos.

El disco lo cierra No confíes en él, con arreglo hammond. ¿Se trata de alguna advertencia?

Está hecha al calor de algún acontecimiento de mi vida en el que he visto cómo medraban los charlatanes y los mediocres a base de mentiras y malentendidos. Algo que supongo que a todos nos puede haber pasado alguna vez. Y ves cómo personas que aprecias caen bajo el embrujo de un farsante sin que se den cuenta de que le están embaucando. De ahí el título. La canción pertenece a la parte más pop clásico del disco, junto a Pasado, presente, futuro.

Alan Moore, el escritor de cómics conocido por obras tan icónicas como Watchmen o V de Vendetta, ha declarado en una entrevista que el boom de las películas de superhéroes ha provocado un auge del fascismo. ¿A usted qué le parece?

Pues que claramente las dos obras que mencionas son un alegato contra el fascismo, e incluso V de Vendetta es muy subversiva. Quien crea que Rorschach es un ejemplo es que está enfermo. La idea de que un héroe vendrá y nos salvará a todos es algo muy infantil. Los que abogan por eso siendo personas adultas sí que pueden considerarse filofascistas. Esa idea falangista del hombre fuerte que nos salvará (Mussolini, Franco…) medra mucho en tiempos inciertos y críticos como estos. Pero esperemos que las personas sensatas no caigamos en esas trampas.