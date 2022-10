El Teatro Romea de Murcia abre este viernes sus puertas para acoger la representación Ser o no ser, una versión escénica de la famosa película de Ernst Lubitsch contra los totalitarismos estrenada en 1942. Con versión de Bernardo Sánchez Salas y dirección de Juan Echanove, quien también encabeza el reparto, Ser o no ser llega a la capital del Segura y traslada al espectador a la Varsovia de 1939 a través de diálogos brillantes y giros sorprendentes. Risa, drama, ternura, miedo y conflicto armado: el pasado regresa en Ser o no ser y Echanove afirma que se trata de una obra que "invita a la reflexión desde el humor" en un momento en el que volvemos "a repetir la historia".

El actor protagonista de títulos teatrales como La fiesta del chivo o Los hermanos Karamázov se pone al frente del elenco de la representación. La obra presenta a la compañía teatral del matrimonio Tura, que se instala en un teatro para ensayar ¡Gestapo!, una obra que satiriza la amenaza mundial que suponen Hitler y el nazismo. Al mismo tiempo también tienen en escena el Hamlet de William Shakespeare, durante el cual un joven piloto inglés trata de cortejar a la mujer de Joseph, María, mientras éste ofrece su monólogo dramático. Con la guerra de fondo, el conjunto artístico se ve envuelto en un lío de espías que podría poner en peligro a los familiares de los pilotos polacos de la Real Fuerza Aérea Británica, por lo que se verán en la obligación de abortar la entrega de un documento que acabaría con la resistencia y después huir a Inglaterra. Para, ello dan rienda suelta a lo que mejor saben hacer: actuar, haciéndose pasar por mandos nazis y hasta creando un falso cuartel general de la Gestapo con el atrezo de su función. "Hemos vuelto a repetir la historia", se lamenta Echanove, quien señala que el público celebra la comedia en el teatro y vibra con ella. Un montaje, que ya estaba preparado antes de que se produjera el conflicto de Ucrania, en el que tantas similitudes encuentra con el pasado, "que invita a la reflexión desde el humor". "La peor de las censuras es la autocensura. El humor no tiene límites", advierte Echanove, que el único límite que le pone es el de la falta de respeto. "Si el humor surge de la humillación del contrario, entonces no me interesa". Asegura que le gusta el humor "luminoso, la brillantez en el lenguaje", le asombra y valora la velocidad de reacción en las personas, "las que son ágiles en la respuesta". Compara el humor bueno con un partido de tenis "de esos que no olvidas". "Esos excitantes en los que la pelota va de un lado a otro sin descanso y estallas cuando acaba". Así son los diálogos que se establecen entre el matrimonio Tura, que "se ponen cachondos con la brillantez de las respuestas de cada uno y con las pullas que se tiran", una relación, explica Lucía Quintana, que les gusta vivir así, que tiene que ver con su inteligencia. "Se ríen de ellos mismos y ponen en jaque al otro". La actriz ve en el teatro un lugar para "cuestionar la realidad, ver el horror desde el humor", señala que es oportuno sentarse con distancia a valorar los hechos en profundidad, "una situación dolorosa" que abordan también con ternura, de la que hacen "comedia sin frivolizar. La comedia hay que tomársela muy en serio".